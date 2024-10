Apple bị chê tụt hậu trong cuộc đua AI, Tim Cook chỉ cần 4 từ để đáp trả ngạo nghễ

Mặc dù sự kiện ra mắt iPhone 16 tập trung vào Apple Intelligence, nhiều người cho rằng Apple đang chậm chân trong lĩnh vực AI. Thậm chí, một số nguồn tin còn tiết lộ rằng, chính những nhân viên nội bộ của “gã khổng lồ” công nghệ này cũng đồng tình với quan điểm trên.



Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ WSJ , CEO Tim Cook của Apple đã phản bác ý kiến trên và khẳng định ông không nhìn nhận vấn đề theo hướng đó. Ông cho biết lý do Apple dành nhiều thời gian cho AI cũng giống như cách họ đã làm với mọi sáng tạo khác. Đó là 4 từ "Not first, but best', tạm dịch "Không phải là người tiên phong, mà phải là người giỏi nhất".

Cụ thể, người đứng đầu Apple đã chia sẻ về quan điểm này. "Có một ý tưởng bao trùm cách tiếp cận đổi mới, biến mọi thứ trở nên khả thi. Và đó có lẽ là thứ gần gũi nhất với lý thuyết thống nhất vĩ đại của Apple. Đó là một triết lý chỉ vỏn vẹn trong bốn từ, mô tả quá khứ, hiện tại và chắc chắn là cả tương lai của Apple. Bốn từ giúp giải thích tại sao đây là năm mà công ty dấn thân vào không gian điện toán và trí tuệ nhân tạo.

Trong một trong những năm tháng huy hoàng, khi mà dường như mọi thứ sắp thay đổi một lần nữa, tôi đã nghe thấy những từ này lặp đi lặp lại trong cuộc trò chuyện với các giám đốc điều hành của Apple và chính Cook: Không phải là người tiên phong, mà phải là người giỏi nhất." , CEO Táo khuyết cho biết.

Ông Cook cũng chia sẻ thêm về bốn từ này trong một cuộc phỏng vấn dài vào mùa hè năm nay tại Caffè Macs (trụ sở Apple). Tại đây, vị CEO kín tiếng này giải thích rằng ưu tiên hàng đầu của công ty là cung cấp những sản phẩm tuyệt vời, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi người. Ông cho rằng đôi khi bạn có thể là người đầu tiên và tốt nhất, nhưng bất cứ khi nào bạn phải lựa chọn giữa hai điều này, thì câu trả lời luôn rõ ràng. CEO Apple khẳng định: "Nếu chúng tôi chỉ có thể làm một điều, thì chắc chắn sẽ không có gì phải bàn cãi ở đây. Nếu bạn hỏi 100 người, thì 100 người trong số họ sẽ nói với bạn rằng: Điều quan trọng là phải trở thành người giỏi nhất" .

Cook nổi tiếng là người luôn đọc email từ khách hàng. Ông từng chia sẻ với MC Jimmy Fallon vào tháng trước rằng, hiện tại ông đang sử dụng Apple Intelligence để tóm tắt những email này. "Nó đã thay đổi cuộc đời tôi" , ông nói. "Thực sự là như vậy" .

Khi được hỏi AI sẽ thay đổi cuộc sống của người dùng Apple như thế nào, ông không hề do dự mà khẳng định: "Hoàn toàn khác biệt" . Ông đặt Apple Intelligence ngang hàng với những đột phá sáng tạo như nút xoay cuộn của iPod và giao diện cảm ứng của iPhone. Ông chia sẻ: "Tôi nghĩ chúng ta sẽ nhìn lại và thấy rằng đây là một trong những bước ngoặt công nghệ, đưa bạn đến với một quỹ đạo công nghệ khác" .

Cook tin rằng điều tương tự cũng sẽ xảy ra với các sản phẩm Apple Vision. Mặc dù bản thân vị CEO này chủ yếu sử dụng kính thực tế ảo của hãng như một thiết bị xem phim đắt đỏ và thừa nhận đây vẫn là một sản phẩm kén người dùng, nhưng ông khẳng định không dòng sản phẩm thành công nào của Apple “phất lên” chỉ sau một đêm. "Với mức giá 3.500 USD, đây không phải là một sản phẩm dành cho thị trường đại chúng" , Cook nói. "Hiện tại, nó là một sản phẩm dành cho những người dùng sớm. Những người muốn sở hữu công nghệ của ngày mai ngay hôm nay, đó là đối tượng mà sản phẩm hướng đến. May mắn thay, có rất nhiều người thuộc nhóm đó, và điều đó thật tuyệt vời” .

Bài báo trên tờ 9to5Mac cũng kết luận: "Nếu bạn nghi ngờ về tiềm năng của Vision Pro, bạn có thể đúng. Hoặc bạn có thể sai lầm như những người từng hoài nghi về iPod, iPhone và AirPods. Và từ thành công của những sản phẩm mang tính biểu tượng của công ty, Cook đã học được thêm một điều. Đó là: “Thành công không đến sau một đêm. Không sản phẩm nào như vậy cả” .