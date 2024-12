Another Saigon by LG ghi dấu 01 năm tuổi với danh hiệu “Không gian trải nghiệm độc đáo” do Travellive bình chọn

Danh hiệu "Không gian trải nghiệm độc đáo"

Vừa qua, Another Saigon by LG đã xuất sắc được Travellive vinh danh là "Không gian trải nghiệm độc đáo". Danh hiệu là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của LG trong việc kiến tạo một không gian nơi công nghệ hiện đại hòa quyện với trải nghiệm sống động, trực quan.

Hội tụ tất cả tinh hoa công nghệ, Another Saigon by LG xuất sắc nhận được danh hiệu "Không gian trải nghiệm độc đáo" từ Travellive.

Là một trong những không gian trải nghiệm đầu tiên của LG trên toàn thế giới, Another Saigon by LG được thiết kế với 4 khu vực trải nghiệm độc đáo. Tại đây, khách tham quan được trực tiếp "chạm và cảm" những thiết bị điện tử gia dụng và giải trí mới nhất từ LG, bao gồm cả những sản phẩm chưa được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Từ đó, người dùng có thể hình dung về một không gian sống thông minh mà họ xứng đáng được tận hưởng.

Đặc biệt, các khu vực trải nghiệm đa giác quan với màu sắc rực rỡ, âm thanh sống động từ màn hình LED, cùng hiệu ứng từ các bức tường gương đã trở thành "background triệu likes" của hàng loạt bức ảnh check-in trên mạng xã hội. "Đi đâu chụp ảnh cũng đẹp, mà trải nghiệm thì phải nói là 10 điểm. Cứ như đang sống trong tương lai vậy!" - Minh Anh (23 tuổi), một bạn trẻ thường xuyên đến Another Saigon by LG chia sẻ.

Sự hấp dẫn của Another Saigon by LG không chỉ đến từ các thiết bị công nghệ hiện đại mà còn bởi không gian được thiết kế và làm mới liên tục. Nơi đây thường xuyên thay đổi diện mạo theo từng sự kiện trong năm, mang đến bất ngờ thú vị cho khách tham quan. Chính sự "chịu chơi" này đã giúp Another Saigon by LG luôn là địa điểm không thể bỏ lỡ của giới trẻ Sài Gòn trong suốt một năm qua.

Từng góc nhỏ đều được chăm chút tỉ mỉ, từ màu sắc, ánh sáng đến cách bài trí, tạo cảm giác mới mẻ cho khách tham quan mỗi lần ghé thăm.

Một năm đầy màu sắc và sự kiện ấn tượng

Mang đến những trải nghiệm giàu cảm xúc, Another Saigon by LG hiện là cái tên "cực hot" trong danh sách điểm đến của giới trẻ Sài Gòn. Với hàng ngàn lượt khách tham quan, hàng chục sự kiện bùng nổ theo chủ đề đa dạng như nghệ thuật, thời trang, âm nhạc, ẩm thực, thể thao, game… đây không chỉ là nơi khám phá công nghệ mà còn là không gian truyền cảm hứng sáng tạo, kết nối những tâm hồn yêu thích cái mới.

Sự kiện gặp gỡ và giao lưu với các tuyển thủ Gen.G được tổ chức tại Another Saigon by LG thu hút đông đảo người hâm mộ môn thể thao điện tử.

Vào dịp Halloween, Another Saigon by LG là một trong những địa điểm check-in không thể bỏ lỡ của giới trẻ.

Nhân dịp kỷ niệm tròn một năm tuổi, Another Saigon by LG mang đến chuỗi hoạt động đặc sắc cho giới trẻ. Theo đó, khách tham quan sẽ được nhận những chiếc kẹo lollipop thay cho lời chào ngọt ngào, hóa thân thành "number one girl" hay "number one boy" đầy cá tính với đèn LED số 1 khổng lồ, có cơ hội ôn lại hành trình một năm qua những khung hình thú vị, tham gia thử thách "Lật thẻ ghép đôi" để mang về những túi quà bí ẩn, trổ tài sáng tạo với hoạt động trang trí bánh cupcake siêu đáng yêu, chụp ảnh Polaroid phong cách Hàn Quốc cùng những góc check-in độc đáo… tạo nên những niềm vui rộn ràng cho khách tham quan.

Tọa lạc tại trung tâm thành phố, Another Saigon by LG vừa là điểm đến của công nghệ, vừa là một không gian sống động, nơi bất cứ ai cũng có thể tìm thấy những trải nghiệm đa chiều, đặc sắc. Hãy đến ngay Another Saigon by LG để tự mình khám phá và cảm nhận sự khác biệt.