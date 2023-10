Anh Tú - Diệu Nhi không cạnh nhau đón kỷ niệm 1 năm ngày cưới, đàng trai có động thái "dỗ ngọt" bà xã

Tối 10/10, nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày cưới, Anh Tú đã gây sốt khi có động thái ngọt ngào dành cho Diệu Nhi. Theo đó, dù không ở cạnh nhau trong dịp đặc biệt này, thế nhưng Anh Tú vẫn tinh tế ghép khung ảnh tái hiện lại khoảnh khắc nắm tay bà xã đánh dấu chủ quyền vào ngày này năm ngoái như một món quà tinh thần để "dỗ ngọt" vợ.

Bên cạnh đó, Anh Tú cũng đính kèm chia sẻ ngọt ngào và không quên gọi vợ là "bé Nhi". Cụ thể, anh viết: "Năm ngoái nắm tay em, năm nay mỗi người mỗi công việc. Tú đóng phim còn bé Nhi on the mic". Về phía Diệu Nhi, cô cũng đăng tải khung ảnh tương tự chồng kèm theo lời thách thức: "Cuộc đua tương tác chính thức bắt đầu, để xem cùng content thì Fanpage nào nhiều like hơn. Happy 1st Wedding Anniversary ( tạm dịch: Chúc mừng kỷ niệm 1 năm ngày cưới)".

Anh Tú khoe khung ảnh tái hiện lại khoảnh khắc nắm tay Diệu Nhi vào ngày cưới

Khoảnh khắc gây sốt trong đám cưới của cả hai 1 năm về trước

Thời gian qua, Anh Tú và Diệu Nhi từng vướng nghi vấn rạn nứt hậu kết hôn. Nguồn cơn của nghi vấn này xuất phát từ việc đàng gái liên tục có những chia sẻ ẩn ý. Không chỉ vậy, cư dân mạng còn lan truyền đoạn tin nhắn được cho là của Anh Tú "thả thính" cô gái khác. Tuy nhiên, sau đó không lâu, Anh Tú cũng đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định đây là những thông tin bịa đặt.

Diệu Nhi và Anh Tú chính thức đăng kí kết hôn vào tháng 10/2019 nhưng đến tháng 8/2022 mới chính thức công khai. Chỉ 2 tháng sau đó, cặp đôi đình đám cũng đã chính thức tổ chức đám cưới trong vô vàn lời chúc phúc từ mọi người. Ở thời điểm hiện tại, Diệu Nhi và Anh Tú vẫn luôn hạnh phúc bên nhau.

Diệu Nhi và Anh Tú từng gây bão khi xác nhận đăng ký kết hôn