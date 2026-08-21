Anh Tây ngồi im cho "pháp sư Việt Nam" cạo râu: Từng đường dao đều bén ngọt, tay nghề thợ Việt như gây mê, về nước rồi vẫn cứ nhớ

Trải nghiệm cạo râu ở Việt Nam khiến các anh Tây mê mẩn bởi cảm giác thư giãn cùng những màn "lột xác" sau khi hoàn thiện.

Một trong những trải nghiệm thú vị mà phái nữ ít có cơ hội thử chính là cạo râu. Với các quý ông, bộ râu không chỉ là đặc điểm ngoại hình mà đôi khi còn trở thành một phần của phong cách cá nhân. Dù nuôi râu hay theo đuổi diện mạo gọn gàng, việc cắt tỉa, định hình và chăm chút cho bộ râu vẫn là bước “làm đẹp” rất quen thuộc. Bởi vậy, khi tới Việt Nam du lịch, nhiều quý ông phương Tây cũng hào hứng thử trải nghiệm cạo râu tại các tiệm cắt tóc. Tưởng chừng đơn giản, nhưng giống với cắt tóc hay gội đầu, cạo râu cũng là một “bộ môn nghệ thuật”, đòi hỏi người thợ phải khéo tay, tỉ mỉ và có mắt thẩm mỹ để xử lý từng đường nét thật sắc sảo. Đặc biệt, khách Tây thường sở hữu những bộ râu khá dày, dài và có kiểu dáng đặc trưng, càng đòi hỏi barber phải có kỹ thuật tốt để tạo form đẹp mắt. Qua bàn tay của các "pháp sư" Việt, mỗi bộ râu đều được chăm chút và tạo hình chỉn chu, mang đến những màn “lột xác” đầy ấn tượng, ai xem cũng thấy thích thú.

Nguồn hình ảnh: TikTok @dtbroo0

Dạo một vòng TikTok, không khó để bắt gặp những video ghi lại trải nghiệm cạo râu của các quý ông phương Tây tại các tiệm cắt tóc Việt. Điểm chung trong những khoảnh khắc này đều là vẻ hài lòng, thích thú của khách hàng sau vài chục phút thư giãn trên ghế barber, đặc biệt khi nhìn thấy thành quả gọn gàng, chỉn chu sau khi hoàn thiện.

Thông thường, barber sẽ bắt đầu bằng việc làm sạch và làm mềm râu bằng nước ấm, giúp phần râu trở nên mềm hơn và hỗ trợ quá trình cạo. Sau đó, kem cạo râu chuyên dụng được đánh bọt bằng chổi cạo rồi thoa đều lên vùng cần xử lý. Với những bộ râu dày, rậm, người thợ có thể dùng tông đơ lướt qua để giảm bớt độ dài trước khi chuyển sang dao cạo chuyên dụng. Khi cạo, barber thường xử lý theo chiều râu mọc, đồng thời điều chỉnh lực tay và góc dao để đường cạo gọn gàng, hạn chế gây khó chịu cho khách. Sau khi hoàn thiện, khách thường được chườm khăn ấm và thoa lotion làm dịu da, khép lại một quy trình cạo râu vừa thư giãn vừa chỉn chu.

Nguồn hình ảnh: TikTok @dtbroo0

Nói cạo râu là một “bộ môn nghệ thuật” cũng chẳng sai, bởi trong suốt quá trình, người thợ không chỉ mang đến cảm giác thư giãn cho khách hàng mà còn thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ trong từng thao tác. Phần bọt cạo râu cần được giữ đủ độ ẩm để hỗ trợ quá trình cạo, trong khi từng đường lia dao, đường tông đơ hay kéo đều phải thật mượt mà, chính xác. Chỉ một chút thiếu cẩn thận cũng có thể khiến da bị xước hoặc làm hỏng form râu đang được tạo dựng.

Đối với trải nghiệm cạo râu, mỗi khách lại có một mong muốn riêng: có người muốn cạo sạch toàn bộ, có người chỉ cần tỉa gọn và định hình để bộ râu trông chỉn chu hơn, cũng có người muốn giữ lại phần râu đặc trưng, chỉ xử lý vùng cằm hoặc đường viền quanh môi. Vì thế, mỗi bộ râu lại là một “bài toán” riêng, đòi hỏi barber linh hoạt trong cách xử lý để tạo nên thành phẩm vừa đẹp vừa đúng ý khách.

Nguồn hình ảnh: TikTok @vietdreamers.hn

Về giá thành, cạo râu tại các tiệm barber ở Việt Nam không phải một dịch vụ đắt đỏ. Với dịch vụ cơ bản, khách hàng có thể chỉ cần chi khoảng 20.000 - 200.000 đồng, tùy từng tiệm và hình thức phục vụ. Nếu lựa chọn các gói kết hợp thêm cắt tóc, gội đầu, tạo kiểu hoặc chăm sóc râu, tổng chi phí có thể cao hơn. Tuy vậy, so với những gì nhận lại, từ cảm giác thư giãn đến bộ râu được chăm chút kỹ lưỡng, mức giá này được xem là bình dân, mang đến một trải nghiệm vừa thú vị, vừa đáng tiền.