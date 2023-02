Anh chàng 20 tuổi đưa bà nội lên TikTok rồi bất ngờ nổi tiếng, bắt lấy thời cơ mở thương hiệu bánh phồng tôm sau 3 ngày bán gần 3 tấn bánh

TikTok là một thị trường béo bở, có thể kinh doanh làm giàu, có thể kiếm nhiều tiền quảng cáo từ các nhãn hàng hoặc cơ may trở thành người nổi tiếng như diễn viên, người mẫu, MC... để thu nhập tăng gấp bội.

TikToker Tạ Công Bằng, sinh năm 2000: "Bằng lập kênh TikTok từ năm 2018, vì từ bé Bằng đã sống cùng nội nên khi nội đến chín mươi, Bằng muốn cùng nội trải qua hết những ngày vui vẻ nhất, đó là lý do Bằng quay TikTok với nội. Lúc đầu Bằng chỉ chia sẻ những khoảnh khắc đơn giản và thường ngày như cùng bà ăn uống, làm việc nhà, những câu chuyện mà hai bà cháu trải qua hàng ngày, không ngờ được mọi người rất thích. Thế nên hiện nay Bằng là một nhà sáng tạo nội dung số trên các nền tảng mạng xã hội và kinh doanh online".

Giờ đây, chủ đề cuộc sống đời thường mà Tạ Công Bằng chia sẻ được yêu thích trên TikTok lại là bàn đạp để quảng cáo sản phẩm nhà làm dễ dàng hơn, với nhiều video ghi lại quy cách làm bánh, hoạt động của xưởng mỗi ngày... vừa duy trì kênh vừa hút thêm ngùn ngụt đơn hàng.

BÉN DUYÊN VỚI BÁNH PHỒNG TÔM CÔNG THỨC TỪ BÀ NỘI

Vùng biển Cà Mau nổi tiếng với nhiều loài tôm thịt chắc, dai và ngon ngọt như tôm đất, tôm sú, tôm bạc... chính vì vậy ở đất mũi này người địa phương sáng tạo ra món bánh phồng tôm, để tận dụng sản lượng giàu có từ biển chế biến thành các món ăn để trữ lâu ngày. Dần dà, bánh phồng tôm là một loại đặc sản Cà Mau ngoài tôm khô, cua biển, ba khía... Bánh phồng tôm Cà Mau khác với loại bánh phồng tôm tròn trắng thường gặp ở các siêu thị hay các cửa hàng thực phẩm, loại bánh phồng này là bánh phồng tôm nguyên chất, có màu đỏ cam từ tôm đất tươi sống xay nhuyễn, trộn cùng với các loại nguyên liệu như bột năng, bột mì, hành lá, gia vị... sau khi tráng bánh và phơi khô sẽ cắt ra thành từng hình vuông, khi ăn đậm thơm mùi thịt tôm.

Bánh phồng tôm Cà Mau

"Ban đầu mình chọn bán bánh phồng tôm vì đây là một đặc sản mà người Cà Mau rất tự hào. Bánh phồng tôm chỉ thấy nhiều vào dịp Tết, những cô chú, anh chị ở các tỉnh thành khác cũng chưa biết đến và khó có cơ hội thưởng thức nên mình muốn bằng khả năng của mình, mình và nội sẽ giới thiệu một món đặc sản của người dân Cà Mau đến mọi người khắp nơi.

Bánh phồng tôm của nhà mình công thức được tạo nên bởi chính bà nội và điều chỉnh từ mình, có một hương vị rất riêng, khác biệt, hợp vị mọi người nên mới may mắn nhận được sự ủng hộ của bà con gần xa. Cứ 10 kí bánh là 10 kí bột năng trộn cùng với các loại bột khác. Tôm bạc, tôm sú được chọn kĩ để xay thì bánh phồng mới lên màu tự nhiên và đẹp nhất có thể. Hỗn hợp tôm xay cùng gia vị, hành lá, trứng, pha với bột, pha với nước phải theo một tỉ lệ, đánh và tráng bột phải đều tay".

Tạ Công Bằng cùng bà nội của mình sáng tạo ra công thức làm bánh phồng tôm riêng biệt hút khách

MỖI ĐỢT MỞ BÁN ĐẾN 500KG BÁNH PHỒNG, 3 NGÀY BÁN GẦN 3 TẤN BÁNH

Theo TikToker chia sẻ, lúc trước khi sản phẩm còn hạn chế về số lượng thì bán tầm 1-2 ngày/đợt, mỗi tháng sẽ mở bán 2 đợt. Tuy nhiên trong một thời gian ngắn được mọi người yêu thích và ủng hộ, bây giờ tăng nhân công thì lượng bánh cho ra nhiều hơn, cứ 3 ngày một đợt chốt đơn cho đến hết tháng, có khi mở với 200kg, có khi mở với 500kg...

"Vì lượng đơn nhiều nên mình phải thuê thêm nhà để phơi bánh, mở rộng thêm sàn, kiếm thêm nhân lực. Có thời gian ban đầu mọi người nói không mua được bánh, vì 3 ngày mà mọi người ủng hộ gần 3 tấn bánh nên mình không thể làm kịp để bán. Lí do là gia công tại nhà, không sử dụng máy móc, từ cắt bánh, ép bánh, phơi bánh... mình không thể tham số lượng nhiều để chất lượng bánh bị giảm được. Bánh phồng tôm muốn ngon thì phải phơi bằng nắng tự nhiên, nên số lượng bánh còn phụ thuộc vào thời tiết.

Tạ Công Bằng sở hữu số lượng đơn ai nghe cũng mơ ước khi chỉ mới khởi nghiệp kinh doanh chừng 3-4 tháng

Nhiều người khuyên mình nên mua máy sấy để sản xuất cho nhanh nhưng mình không muốn vì sợ sẽ không được thơm, ngon nữa. Cốt lõi thì xuất phát điểm đầu tiên của bánh phồng tôm là để tạo 'đồng ra đồng vô' cho các cô chú ở Cà Mau và hơn hết mọi người đều muốn giới thiệu cho bà con gần xa một cách trọn vẹn về chiếc bánh phồng tôm dân Cà Mau đầy tự hào mà, mình phải giữ uy tín".

Với mức giá 100.000đ cho 500gr bánh phồng tôm, 180.000đ nếu mua một kí, với trọng lượng bánh mở bán trong một thời gian ngắn rơi toàn trăm kí đến nghìn kí, dễ nhẩm doanh thu là một con số cực kỳ lớn. Và tất nhiên, khoảng lãi đem lại từ xuất phát điểm "chia sẻ cuộc sống" trên TikTok không phải là con số bình thường.

MỞ RỘNG QUY MÔ "XƯỞNG BÁNH GIA ĐÌNH" VỚI 7 NHÀ - 40 NGƯỜI THÂN

Câu chuyện khởi nghiệp còn đáng ngưỡng mộ hơn, khi Bằng bắt đầu khởi nghiệp bán bánh phồng tôm chỉ mới tháng 10 năm 2022, vậy là chỉ khoảng 4 tháng tính đến nay, từ quy mô nhỏ gọn trong 1 gian nhà chỉ có Bằng, bà nội và vợ chồng Bác Năm nay đã trở thành 7 gian với 40 nhân sự.

"Thật ra xưởng bánh phồng tôm Tacoba của Bằng là một xưởng bánh gia đình. Nghĩa là nhân công là người trong gia đình, quy trình cũng được sản xuất thủ công tại nhà. Xưởng bánh phồng Tacoba hiện tại đã là do 7 gia đình thực hiện có đến 40 người, và đều là họ hàng, cô dì chú bác của Bằng. Ngày xưa trước khi làm bánh phồng tôm, các cô bác công việc chính là nông dân, sổ giun tôm, do điều kiện thời tiết và một số lí do khác nên công việc của các cô bác cũng không ổn định. Bây giờ nhờ xưởng sản xuất bánh phồng của mình phát triển, công việc của mọi người cũng khởi sắc hơn, nhất là khoản thời gian cận Tết".

Không chỉ là bài toán thu nhập cá nhân thông minh, điều mà TikToker này tạo ra giá trị hơn chính là tăng thêm thu nhập cho nhiều người thân trong gia đình, gọi cô dì chú bác về với mình cộng tác sản xuất bánh, tức là họ có thêm nghề, gắn kết thêm tình thân và làm vui lòng bà nội.

"Khi Bằng đạt được thành công nhất định về độ yêu thích trên TikTok cũng như công việc kinh doanh hiện tại, bà nội của mình vui dữ lắm. Vui vì không chỉ chờ tới Tết mà các cô dì chú bác mới tụ họp mà giờ lúc nào cũng rất đông vui, mọi người cùng nhau làm bánh nên không khí gia đình rất xôm tụ. Nhờ xưởng bánh phồng gia đình Tacoba này mà các cô chú có đồng vô đồng ra, giúp đỡ cô chú phần nào về kinh tế, bà vừa vui mà vừa được an ủi".

THUẬN NƯỚC ĐẨY THUYỀN, MỞ BÁN THÊM BÁNH PHỒNG CHUỐI

Đòn bẩy chất lượng từ bánh phồng tôm được nhiều người yêu thích, Tạ Công Bằng hiện vừa ra mắt thêm một loại bánh phồng chuối cũng là món ăn quen thuộc vùng biển Cà Mau. Con đường thức thời kinh doanh của TikToker trẻ tuổi khiến nhiều người mơ ước, nhưng không thể phủ nhận sự thông minh, nhanh nhạy nắm bắt thời cơ của Bằng.

"Để đáp ứng nhu cầu ăn chay mà không thưởng thức được bánh phồng tôm, mình hiện chính thức ra mắt bánh phồng chuối có thể dành cho người ăn chay Loại bánh này gồm chuối được xay nhuyễn hoà quyện cùng các nguyên liệu như bột năng, bột gạo, nước cốt dừa, mè đen và các gia vị khác, vẫn với công thức nhà làm và sản xuất thủ công thôi".

TikToker trẻ tuổi chia sẻ thêm, cậu sẽ trích ra 20-50 % số tiền lợi nhuận sau khi trừ các chi phí duy trì và nhân công từ xưởng bánh phồng để thành lập một quỹ từ thiện giúp đỡ những cô chú, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. "Hy vọng món bánh phồng tôm Tacoba không chỉ là một chiếc bánh, một cái cần câu kế sinh nhai cho các cô chú ở Cà Mau mà còn là một nguồn động lực tinh thần giúp đỡ mọi người khó khăn".