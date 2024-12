Ảnh: Cận cảnh khám xét toàn quốc các chi nhánh công ty GFDI lừa đảo 3.700 tỷ đồng của 7.541 khách hàng

Liên quan đến vụ việc tại công ty GFDI, đến ngày 2/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương liên quan như TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành khám xét tại các trụ sở mà công ty này đặt chi nhánh để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến việc huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp. Trong ảnh Công an thành phố Đà Nẵng đang tiến hành khám xét chi nhánh Công ty GFDI tại Bà Rịa – Vũng Tàu