Angelina Jolie được bạn trai tin đồn ủng hộ tại buổi ra mắt phim ở London

Nữ diễn viên 49 tuổi đã làm dấy lên tin đồn tình cảm với nam ca sĩ nhạc rap người Anh (40 tuổi) khi họ được nhìn thấy đi ra khỏi khách sạn của cô trong Liên hoan phim quốc tế Venice vào tháng 8. Trước đó, Angelina đã nhiều lần xuất hiện trước công chúng cùng Akala mặc dù các nguồn tin của tờ People cho biết cả hai chỉ là bạn bè.

Tại buổi ra mắt phim Maria tại Liên hoan phim London BFI lần thứ 68 tại Royal Festival Hall ở London vào thứ sáu, Angelina đã thể hiện phong cách của mình khi cô xuất hiện trên thảm đỏ trong vest đen cá tính và phóng khoáng. Để mái tóc vàng xõa xuống vai, Angelina tôn lên bộ trang phục của mình bằng một đôi hoa tai vàng. Cô cũng làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của mình bằng bảng màu trang điểm nhẹ nhàng.

Angelina Jolie trong buổi ra mắt phim Maria tại Liên hoan phim London BFI lần thứ 68 ở London ngày 18/10 (giờ địa phương). (Ảnh: AP)

Theo dõi thời gian hoạt động của Angelina, Akala đã từng được thấy trong bữa tiệc ở Thành phố New York do Angelina tổ chức cho công ty Atelier Jolie của cô vào đầu tháng 10. In Touch đã tuyên bố rằng Angelina đã hẹn hò riêng với Akala trong "hơn một năm" vào thời điểm diễn ra Liên hoan phim Venice.

Tin đồn đầu tiên về chuyện tình cảm của cả hai bắt đầu khi Akala tham gia cùng Jolie và hai cô con gái Zahara và Shiloh tại Liên hoan văn học Calabash ở Jamaica vào tháng 5 năm ngoái. Một nhân chứng đã chia sẻ vào thời điểm đó rằng Akala "rất bảo vệ họ". In Touch cũng tuyên bố cả hai đã cùng nhau ăn tối tại Milan sáu tháng sau đó.

Tuy nhiên, về bữa tối này, nguồn tin của People nói rằng Jolie "là bạn của Akala và đối tác của anh ấy, Chanelle Newman cũng ở đó".

Angelina và Akala có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ và theo một nguồn tin khác của People: "Họ có chung niềm đam mê khi nói đến các mục đích xã hội và nhân đạo. Họ đã hợp tác với nhau trong nhiều năm, tập trung vào các vấn đề toàn cầu như nhân quyền. Angie đánh giá rất cao anh ấy".

Nguồn tin của People khẳng định Angelina "hiện đang độc thân và không hẹn hò nghiêm túc".

Akala - tên khai sinh là Kingslee James McLean Daley - bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một rapper trước khi chuyển sang hoạt động chính trị, ủng hộ cựu nghị sĩ Lao động Jeremy Corbyn trong cuộc tổng tuyển cử Vương quốc Anh năm 2017. Chị gái của anh cũng là ca sĩ kiêm rapper nổi tiếng Ms. Dynamite.

In Touch cũng tuyên bố rằng ngôi sao Maleficent cũng đang hẹn hò với một người đàn ông khác, nhà soạn nhạc Broadway Justin Levine. Angelina và Levine được nhìn thấy đi cùng nhau vào thứ Hai tại A New York Evening With The Outsiders tại The Greene Space ở Thành phố New York.

"Angelina đã hẹn hò với hai người đàn ông khác nhau trong khoảng một năm trở lại đây" - một nguồn tin khẳng định với hãng tin này.

"Angie rất ngưỡng mộ Justin và họ đã dành nhiều thời gian bên nhau đến mức nhiều người nghĩ rằng mối quan hệ này có thể trở nên lãng mạn" - nguồn tin cho biết. Một người trong cuộc cũng chia sẻ với trang web rằng những người đàn ông này "hoàn toàn khác biệt" nhưng Angelina "phải lòng cả hai người".

Tin đồn tình cảm mới xuất hiện năm năm sau khi Angelina tuyên bố hợp pháp là độc thân với Brad Pitt. Tuy nhiên, đây không phải là tin đồn tình cảm đầu tiên của cô kể từ đó vì cô đã được nhìn thấy đi chơi với ca sĩ The Weeknd cách đây vài năm.