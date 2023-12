Angelababy bị show truyền hình hất cẳng, đánh mất vị thế "chị đại" vào tay Bạch Lộc sau ồn ào của Lisa

Ngày 25/12, QQ đưa tin Angelababy đã mất sạch hợp đồng liên quan đến show truyền hình Keep Running. Cụ thể, nữ diễn viên sinh năm 1989 đã bị loại khỏi vai trò thành viên chính thức, người quảng bá của chương trình Running Man phiên bản Trung và người đại diện thương hiệu sữa chua An Mộ Hy - nhà tài trợ show. Theo QQ, nghệ sĩ tiếp quản các vị trí Angelababy để lại nói trên chính là Bạch Lộc. Từ bệ đỡ là cơ hội thay thế Angelababy, Bạch Lộc nghiễm nhiên trở thành "chị đại" của show truyền hình Keep Running.

Keep Running là show truyền hình Angelababy làm thành viên chính thức kiêm gương mặt quảng bá hơn 10 năm qua. Minh tinh Hong Kong (Trung Quốc) cũng là người đại diện của thương hiệu An Mộ Hy từ năm 2019. Tuy nhiên, sau khi Angelababy vướng tai tiếng, nhà sản xuất Keep Running quyết định không cho cô ghi hình mùa mới.

Angelababy bị Bạch Lộc thay thế

Theo QQ, việc bị đối tác lâu năm từ chối tiếp tục làm việc cho thấy danh tiếng và địa vị lao dốc của Angelababy ở showbiz Trung Quốc. Không chỉ hợp đồng liên quan đến show Keep Running, nguồn tin trong giới còn cho biết có rất nhiều thương hiệu đã đề nghị dừng hợp tác sớm với Angelababy.

Lý do là hình tượng của Angelababy quá tiêu cực, tương lai của người đẹp này sau khi bị cấm sóng cũng rất mông lung. Do đó, các đối tác không đủ kiên nhẫn và không muốn mạo hiểm để duy trì hợp tác với nữ diễn viên này. QQ đánh giá rằng việc bị nhà sản xuất, nhãn hàng quay lưng sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của Angelababy trong ngày cô quay lại showbiz.

Vì ồn ào xem Lisa (BLACKPINK) biểu diễn ở bar thoát y, Angelababy bị "phong sát" ngầm sự nghiệp nghệ thuật. Từ đầu tháng 10 đến nay, sao nữ 34 tuổi đã bị xóa hình ảnh khỏi show truyền hình, dự án phim ảnh dừng ra mắt, không được tham dự sự kiện giải trí và bị cấm phát ngôn trên mạng xã hội.

Thời gian qua, Angelababy nỗ lực cứu vớt tên tuổi của mình. Cô quyên góp cứu trợ cho nạn nhân vùng thiên tai động đất Cam Túc (Trung Quốc), chuyển hướng phát triển sang thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, Angelababy vẫn không thể thoát khỏi tình cảnh ảm đạm, bế tắc.

Sau lùm xùm đi xem biểu diễn ở bar thoát y, sự nghiệp nghệ thuật của Angelababy rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn

Nguồn: QQ, Sohu