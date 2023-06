An Vy chia sẻ bị liệt dây thần kinh một bên mặt, cười nói khó khăn

Đối với nhiều bạn trẻ, An Vy (SN 1998) là gương mặt không còn quá xa lạ. Cô nàng từng được biết đến là hot girl, diễn viên của nhóm FAPtv, từng tham dự án “Chuyến đi thanh xuân” cùng Sơn Tùng M-TP.

Có một thời gian, An Vy im ắng trên MXH sau đó cô trở lại với vai trò mới là streamer. Hiện tại, An Vy đang sáng tạo nội dung trên các nền tảng và sở hữu lượt người theo dõi lên tới hơn 690k người.

An Vy

Mới đây, An Vy bất ngờ chia sẻ bản thân bị liệt dây thần kinh một bên mặt. Theo đó, cô nàng để ý thấy một bên má trái của mình bị hạ hơn so với má bên phải. Tổng thể khuôn mặt nhìn bị lệch, có phần đơ cứng nhẹ. Ngoài ra trong các đoạn clip quay thời gian gần đây, An Vy thấy rõ miệng bị méo khi cười hay nói chuyện.

“Mình có tìm hiểu thấy nhiều cách để khắc phục. Chẳng hạn có thể tiêm botox hoặc châm cứu để phần bên cao hơn. Nhưng mình quyết định châm cứu để giải quyết tận gốc. Sau khi thăm khám, mình được nói là bị liệt dây thần kinh ngoại biên bên má trái. Kèm theo đó, bác sĩ có nói gan của mình cũng nóng, phổi có tình trạng yếu hơn”, An Vy chia sẻ về bệnh tình của mình.

An Vy quay cận cảnh gương mặt của mình

Do bị liệt dây thần kinh một bên mặt nên khi cười kèm theo méo miệng

Cô nàng cho biết thời gian gần đây bản thân có bị căng thẳng, stress nên có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra vì là người thường xuyên tập thể dục nên An Vy cũng cảm nhận được hơi thở của mình không tốt như trước.

Về gương mặt, An Vy bày tỏ trường hợp của cô may mắn vì phát hiện sớm, còn khá nhẹ. Tuy nhiên, cô cũng mất khoảng từ 3 - 4 buổi châm cứu, trị liệu mới có thể khắc phục được tình trạng hiện tại.

An Vy cho hay cô khá may mắn vì phát hiện sớm, tình trạng còn nhẹ