Ấn tượng với khu leo núi nhân tạo hoành tráng tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều năm gần đây, bộ môn leo núi trong nhà đang trở thành hình thức luyện tập được giới trẻ yêu thích, rất phù hợp với những ai đam mê leo núi, rèn luyện sức khoẻ và chinh phục bản thân. Sau những ngày làm việc, học tập mệt nhoài, cơ thể bạn đang cần "refresh" để trở nên khoẻ mạnh và dẻo dai hơn thì leo núi trong nhà chính là điều mà bạn nên "để mắt" đến.

Crescent Wall - khu leo núi trong nhà "toạ lạc" giữa lòng Sài Gòn, tại Crescent Mall quận 7 chính là địa điểm mà bạn cần "note" ngay và luôn.

Crescent Wall là điểm leo núi nhân tạo trong nhà với tuyến leo núi lên đến 40m, và chiều cao tường đạt 16m và tổng diện tích lên đến 1500m2. Bên cạnh đó, khu leo núi đặc biệt này còn có những trang thiết bị hiện đại, máy lọc không khí, hơn hết chính là "chiếc view" đắt giá có thể ngắm nhìn toàn thành phố xinh đẹp. Nơi lý tưởng dành cho người thân trong gia đình để gắn kết yêu thương, thư giãn, thậm chí chinh phục giới hạn bản thân.

Bức tường leo thực tế ảo Valo độc đáo, chắc chắn đem đến những trải nghiệm thú vị dành cho các climbers nhí. Khu vực tường leo là sự kết hợp công nghệ đồ họa thực tế ảo để tạo ra những trò chơi tương tác vừa giúp bé phát triển thể chất, vừa vui chơi thỏa thích.

Nếu bạn mới "chân ướt chân ráo" tập tành leo núi, leo khối đá (bouldering) chính là một trong những khởi đầu đúng đắn với các tuyến đường leo gần mặt đất, an toàn. Thử thách leo khối đá cũng giúp bạn luyện kỹ năng giữ thăng bằng, bình tĩnh và tập trung. Đặc biệt, khu boulder tại Crescent Wall được thiết lập với rất nhiều cấp độ, từ V0 cho các bạn mới muốn luyện tập, đến V5 cho những nhà leo núi chuyên nghiệp thử thách với các đường leo khó nhằn.

Nếu bạn đã có nhiều cơ hội thử sức với bộ môn leo núi, muốn thử thách bản thân với độ khó cao hơn thì "Top-rope climbing" - hình thức leo sử dụng dây thừng hoặc đai bảo hộ là một ý tưởng không tồi. Tất nhiên, đây là hình thức leo núi đòi hỏi độ khéo léo, can đảm và kỹ năng khá nhiều, phù hợp với những ai muốn thách thức bản thân. Nhưng đừng lo, vì tại Crescent Wall sẽ có đội ngũ nhân viên hướng dẫn đầy kinh nghiệm để hỗ trợ bạn vượt qua thử thách. Bạn có thể luyện tập leo núi top-rope an toàn với sự hướng dẫn khu vực Fun Wall, hoặc thử sức với bức tường "The Pit" với độ cao lên đến 16m và những đường leo "khó nhằn". Trải nghiệm leo chạm đỉnh và chinh phục thử thách mới chắc chắn giúp bạn "xả stress" sau những ngày làm việc căng thẳng!

Cùng vượt qua giới hạn của chính mình với Crescent Wall - một địa điểm mà nhất định bạn phải đặt chân đến, bởi vì "bức tường hiểm trở" cùng đa dạng địa hình đầy hứa hẹn sẽ khiến bạn mê mẩn đấy.