An toàn internet cho trẻ vào năm học mới

Không ai phủ nhận lợi ích của internet cho trẻ em, từ chuyện học hành đến trong cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, bảo vệ an toàn cho trẻ em để tránh hiểm họa từ internet luôn là nỗi lo canh cánh của phụ huynh.

Nhiều chuyên gia tham gia buổi tọa đàm "SNET - Online chuẩn, mùa hè vui" do Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức cách đây không lâu nhận xét rằng trẻ em Việt Nam đang sử dụng internet quá mức, mức độ nguy cơ ngày càng cao hơn.

Các chuyên gia trên thế giới đều khuyến cáo phụ huynh không được buông lỏng quản lý việc sử dụng internet của con trẻ nhưng đồng thời cũng không nên áp dụng các biện pháp cực đoan như ngăn cấm trẻ tiếp cận với kho tri thức nhân loại và giải trí số trên internet. Phụ huynh nên khai thác các ứng dụng công nghệ để quản lý con em mình sử dụng internet. Hiện nay, không thiếu các ứng dụng trên máy tính và thiết bị di động có thể giúp phụ huynh quản lý các hoạt động trên internet của con em. Họ không chỉ thiết lập giờ giấc lên mạng, ngăn chặn truy cập các trang web độc hại mà còn có thể biết lịch sử truy cập của con em mình.

Chuyện an toàn internet cho trẻ em là trách nhiệm của tất cả các bên. Các dịch vụ nền tảng và các nhà cung cấp nội dung đang tiếp tục siết chặt các quy định về nội dung cho trẻ em để bảo đảm an toàn hơn. Các cơ quan quản lý yêu cầu nhà mạng khóa các kênh xấu. Trường lớp thường xuyên trao đổi với phụ huynh và giáo dục học sinh ý thức sử dụng internet an toàn.

Từ lâu, Tập đoàn Công nghệ Google - nhà cung cấp nội dung số hàng đầu thế giới - đã có nhiều dự án, chương trình nâng cao ý thức của cộng đồng và từng người sử dụng về bảo đảm an toàn internet. Google nhấn mạnh: "Chúng tôi giúp bạn quản lý những nội dung phù hợp với gia đình bạn trên mạng. Không như những thế hệ trước làm quen với công nghệ khi trưởng thành, trẻ em ngày nay lớn lên cùng với công nghệ. Vì thế, chúng tôi đang hợp tác trực tiếp với các chuyên gia và nhà giáo dục để giúp bạn xác lập giới hạn và sử dụng công nghệ theo cách phù hợp cho cả gia đình". Đặc biệt là dự án "Be Internet Awesome - Em an toàn hơn cùng Google" giúp trẻ em nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, được hướng dẫn những quy tắc cơ bản về các vấn đề an toàn trên không gian mạng để có thể tự tin khám phá và khai thác tối đa các lợi ích từ internet.

Muốn có hành động cụ thể và hiệu quả, trước hết vẫn cần nâng cao được ý thức về an toàn internet cho trẻ em.