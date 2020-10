"An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai": Chương trình ý nghĩa giúp người làm giáo dục, phụ huynh và học sinh nâng cao ý thức ATGT

Tình hình tai nạn giao thông ở lứa tuổi học trò khiến xã hội lo ngại



Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia: 9 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/9/2020), toàn quốc xảy ra 10.354 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.876 người, bị thương 7.609 người. So với 9 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 2.321 vụ (giảm 18,31%), số người chết giảm 783 người (giảm 13,84%), số người bị thương giảm 2.010 người (giảm 20,9%).

Tuy số ca TNGT đã giảm so với năm ngoái, tình hình giao thông vẫn diễn biến phức tạp. Đặc biệt, số ca TNGT ở độ tuổi vị thành niên (chủ yếu là học sinh cấp trung học) vẫn gây lo ngại. Trong những tháng đầu năm 2020, cả nước đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn thương tâm với nạn nhân là học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường.

Ông Hoàng Quý Linh - Trưởng khối An toàn, Công ty Honda Việt Nam phát biểu

Tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức đúng đắn cho học sinh khi tham gia giao thông

Trong cuộc sống hiện đại với guồng quay bận rộn, con trẻ ngày càng trở nên tự lập hơn trong mọi việc - bao gồm hoạt động tham gia giao thông. Việc các em được trang bị kiến thức ATGT kỹ càng đóng một vai trò vô cùng quan trọng.

Nếu như học sinh Tiểu học vẫn thường xuyên có người lớn hoặc xe của nhà trường đưa đón, phần nhiều học sinh THCS và THPT đã chủ động tham gia giao thông. Nhóm tuổi này đang phát triển mạnh về tâm sinh lý, bắt đầu hình thành và xây dựng nhận thức về môi trường xung quanh - chính vì vậy, cần phải triển khai các chương trình giảng dạy, đưa ra cách tiếp cận hợp lý để các em được trang bị kiến thức đúng đắn trong lứa tuổi có phức tạp về suy nghĩ, hành động.

Điều này chính là cơ sở vững vàng để các em tham gia giao thông một cách an toàn, văn minh trong hiện tại và tương lai.

"An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai": Chương trình ý nghĩa giúp người làm giáo dục, phụ huynh và học sinh nâng cao ý thức khi ra đường

Nhận thức được tầm quan trọng của việc tăng cường kiến thức và ý thức tham gia giao thông an toàn ở lứa tuổi học sinh trung học - Vào ngày 8/10 và 11/10 vừa qua, Công ty Honda Việt Nam (HVN) đã phối hợp cùng Vụ Giáo dục Trung học - Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT tổ chức Hội thảo, tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán của các sở giáo dục và đào tạo về nội dung giáo dục ATGT cấp trung học cơ sở (THCS) của 12 tỉnh triển khai mới, chính thức khởi động Chương trình giáo dục "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" năm học 2020 - 2021.

Ông Đỗ Anh Dũng - Chuyên viên chính Vụ Giáo dục trung học giới thiệu chương trình về ATGT cho nụ cười ngày mai cấp THCS

Với sứ mệnh và mong muốn trang bị cho các em kiến thức về luật giao thông đường bộ cũng như những kỹ năng tham gia giao thông an toàn, từ đó hình thành văn hóa giao thông, ý thức tuân thủ Luật pháp nói chung và Luật giao thông nói riêng - "ATGT cho nụ cười ngày mai" được triển khai với 2 đối tượng: Học sinh THPT (bắt đầu từ năm 2011 tại 5 tỉnh thành và mở rộng đến 63 tỉnh, thành từ năm học 2016 - 2017) và học sinh THCS (bắt đầu từ năm 2017 tại 10 tỉnh, thành và sau đó mở rộng đến 40 tỉnh, thành vào năm học 2019 - 2020 ).

Bằng tính nhân văn, cần thiết, chương trình không ngừng được nhân rộng ra các địa phương và nhận được đánh giá tích cực từ cơ quan Chính phủ, người làm giáo dục cũng như phụ huynh, học sinh.

Cô Đào Thị Hà - Giảng viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội chia sẻ nội dung tài liệu và phương pháp giảng dạy

Trong giai đoạn 2019 - 2020 vừa qua, "ATGT cho nụ cười ngày mai" tiếp tục duy trì tại 63 tỉnh thành (cấp THPT) và 40 tỉnh thành (cấp THCS), tiếp cận và đào tạo hơn 2,5 triệu học sinh THPT, hơn 4 triệu học sinh THCS.

Với mục tiêu tiếp tục triển khai cho học sinh THPT của 63 tỉnh/thành và mở rộng đào tạo cho học sinh khối THCS tại 52 tỉnh thành, tăng 12 tỉnh so với năm học trước bao gồm Bắc Kạn, Lạng Sơn, Nam Định, Quảng Ninh, Sơn La, Tuyên Quang, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Long An và Trà Vinh - "ATGT cho nụ cười ngày mai" của năm học 2020 - 2021 đã đào tạo, tập huấn về kiến thức cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán của các Sở GD&ĐT thuộc 12 tỉnh trên vào 8/10 tại Hà Nội cho 6 tỉnh miền Bắc) và 11/10 tại Cần thơ cho 6 tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long).

Các thầy cô thảo luận về phương pháp giảng dạy

Tài liệu giảng dạy "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" với kết cấu 6 bài, gồm:

- Học sinh với văn hóa giao thông;

- Tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ và cách xử lý khi gặp tai nạn giao thông;

- Hệ thống báo hiệu đường bộ;

- Đi bộ, ngồi sau xe đạp, xe máy,ngồi trong ô tô an toàn và trang phục khi tham gia giao thông;

- Cách đi xe đạp, xe đạp điện an toàn;

- An toàn giao thông đường sắt và đường thủy.

Bên cạnh đó, chương trình sẽ được cải cách bổ sung để phù hợp với luật giao thông hiện tại của Việt Nam.

Các thầy cô đóng góp ý kiến về nội dung giảng dạy ATGT "Cho nụ cười ngày mai"

Khuyến khích thầy và trò cùng nâng cao chất lượng dạy học, giữ gìn ATGT qua cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai"

Sau 2 ngày tập huấn tập trung tại Hà Nội và Cần Thơ, "ATGT cho nụ cười ngày mai" năm học 2020 - 2021 sẽ triển khai hết tháng 12/2020, giáo dục và nâng cao ý thức cho khoảng 2,5 triệu học sinh THPT và 4,8 triệu học sinh THCS.

Và để đánh giá hiệu quả chương trình, khuyến khích thầy và trò cùng nâng cao chất lượng dạy học, giữ gìn ATGT - Cuộc thi kiến thức "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dự kiến sẽ được tổ chức từ tháng 12/2020 đến tháng 3/2021 để giáo viên và học sinh cùng thể hiện những hiểu biết và kỹ năng của mình. Vòng Chung kết và Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào tháng 3/2021.

Giáo viên chia sẻ về phương pháp giảng dạy

Với việc tích cực mở rộng quy mô và chất lượng đào tạo về ATGT cho học sinh, Honda Việt Nam mong muốn góp phần đem đến cho các thế hệ tương lai của đất nước những kiến thức và kỹ năng thiết thực góp phần hình thành thói quen, những hành vi, những kỹ năng tham gia giao thông văn minh và an toàn để tự bảo vệ bản thân và góp phần xây dựng nên một xã hội giao thông an toàn và văn minh tại Việt Nam trong tương lai.