An ninh mạng - Vấn đề cấp thiết mang tính toàn cầu

Tầm quan trọng của ngành Quản trị An ninh mạng

Trong thời đại chuyển đổi số hiện nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng sử dụng điện toán đám mây (Cloud) và chuỗi khối (Blockchain) để quản lý chuỗi cung ứng. Cloud và Blockchain chứa mọi thông tin về tài sản và cơ sở hạ tầng của cá nhân, doanh nghiệp làm nó trở nên hấp dẫn đối với tội phạm mạng.

Quản trị An ninh mạng cần được ưu tiên và chú trọng hàng đầu. Đây cũng chính là chìa khóa giúp các cá nhân và doanh nghiệp luôn được bảo vệ an toàn trước những cuộc tấn công mạng.

Tại VietNam Websummit 2022, Giám đốc đào tạo FPT Jetking - Thầy Nguyễn Hoài Linh đã có những chia sẻ về chủ đề Cloud and Cybersec Management in Digital Transformation: "Trong thời đại 4.0, khi tất cả mọi thứ đều được đưa lên đám mây, đồng nghĩa với việc dữ liệu có nguy cơ bị tấn công cao. Theo báo cáo thường niên tình hình an ninh mạng 6 tháng đầu năm 2022, tài chính là ngành bị tấn công nhiều nhất. Có thể thấy, bảo mật hay an ninh mạng là vấn đề nhạy cảm nhất của các doanh nghiệp. Đây chắc chắn là ngành có xu hướng phát triển vượt bậc trong tương lai."

Thiếu hụt nguồn lực An ninh mạng trong và ngoài nước

Không chỉ riêng Việt Nam mà trên thế giới, nguồn lực về An ninh mạng vẫn đang còn thiếu hụt, số lượng đầu ra chưa đủ để cung cấp cho thị trường. Về vấn đề này, anh Nguyễn Lê Quỳnh Thiện - NashTech Technical Manager cho biết công ty anh luôn tuyển dụng nguồn lực an ninh mạng chất lượng và đây là điều cấp thiết của một doanh nghiệp.

Khi nguồn cung lớn nhưng chưa đủ cầu để đáp ứng, Quản trị An ninh mạng được các chuyên gia đánh giá là ngành nghề có tiềm năng phát triển vượt trội trong tương lai. Đây không chỉ là cơ hội mà còn là thách thức dành cho những ai yêu thích và mong muốn theo đuổi ngành An ninh mạng.

Làm sao để trở thành một chuyên viên An ninh mạng?

Quản trị An ninh mạng và Đám mây là một trong những ngành khó tự học. Nếu bạn đam mê và muốn theo đuổi ngành này thì nên tìm kiếm các nơi đào tạo uy tín, có lộ trình học tập rõ ràng để theo học.

Hiện nay, có rất nhiều trường giảng dạy ngành An ninh mạng nhưng nếu bạn muốn học chuyên sâu hơn về Quản trị An ninh mạng & Đám mây thì có thể lựa chọn khóa học 2 năm tại FPT Jetking. Đây là đơn vị liên kết giữa Học viên Jetking Ấn Độ với hơn 75 năm kinh nghiệm đào tạo ngành An ninh mạng trên thế giới và Đại học FPT.

