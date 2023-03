An Nguy - Múi Xù tìm con bằng thụ tinh nhân tạo: Mạo hiểm để được làm mẹ

Đến một độ tuổi nào đó, có con là một quyết định mang tính bước ngoặt trong cuộc sống. Ngoài những cặp đôi hiếm muộn thì những couple đồng giới cũng là những người phải trải qua nhiều khó khăn, cảm xúc khó tả trên hành trình tìm con đầy gian nan.

Múi Xù và An Nguy là 2 cái tên nổi tiếng trong giới trẻ công khai hàng trình tìm con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Họ có tình yêu đồng giới được netizen ngưỡng mộ và khi trở thành mẹ, hành trình mang thai và sinh con của cả 2 cũng mang đến câu chuyện truyền cảm hứng không kém.

Múi Xù - Bi Bảo: Chi 1 tỷ, rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần

Mới đây, cặp đôi đồng giới Múi Xù (Hồ Quỳnh Nhi) và Bi Bảo (Tô Trần Di Bảo) đã chào đón con gái đầu lòng tại Mỹ. Em bé nặng 3,7kg được gọi yêu là Mật Ong chính là kết quả ngọt ngào cho hành trình tìm con của Múi Xù bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Múi Xù hạnh phúc đón con đầu lòng

Kết hôn tại Mỹ từ cuối năm 2018, đến năm 2021, cặp đôi quyết định quay trở lại đất nước này để mua tinh trùng và tiến hành làm thụ tinh tại đây. Múi Xù liên tục cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân với người hâm mộ mỗi lần đi đến bệnh viện, được bác sĩ thăm khám. Sau một hành trình gian nan tiêm kích trứng, đặt phôi, đến giữa năm 2022, Múi Xù hạnh phúc thông báo đã đậu thai.

Được biết, chi phí cặp đôi bỏ ra cho việc có em bé bằng phương pháp này khá đắt đỏ. Ban đầu, cặp đôi dự trù có thể tốn từ 400 - 500 triệu đồng. Tuy nhiên hiện tại, con số này đã lên tới 1 tỷ đồng.

Cô nàng trải qua một hành trình gian nan trước khi đậu thai

Trong suốt thời gian từ khi đi thụ tinh đến lúc sinh em bé, Bi Bảo không thể đồng hành cùng vợ do gặp trục trặc giấy tờ. Tuy nhiên dù yêu xa nhưng cả Bi Bảo và Múi Xù đều rất cố gắng, trò chuyện với nhau mỗi ngày để tạo động lực, vượt qua hết mọi khó khăn. Em bé Mật Ong của cặp đôi được người hâm mộ dành nhiều lời khen ngợi và chúc phúc cho gia đình nhỏ.

Chuyện tình hạnh phúc của Múi Xù - Bi Bảo khiến nhiều người ngưỡng mộ

An Nguy - Alex: Chiến đấu với u xơ tử cung để giữ và sinh con, nếu được chọn lại sẽ vẫn làm thế!

An Nguy (Ngụy Thiên An) là một trong những vlogger đời đầu được rất nhiều bạn trẻ yêu mến. Có một thời gian, cô lấn sân vào làng giải trí với vai trò diễn viên. Song, những ồn ào với bạn diễn Kiều Minh Tuấn khiến cô quyết định “ở ẩn” một thời gian, không còn hoạt động nghệ thuật.

Sau đó, An Nguy khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo đang mang bầu với người yêu đồng giới - Alex (Anh Nguyễn). Tháng 3/2021, cặp đôi chào đón thành viên nhí của gia đình. Em bé là con gái, được cặp đôi đặt tên Thiên Ý và ở nhà gọi thân mật là Bay.

An Nguy từng gây bất ngờ khi chia sẻ tin vui mang bầu

Cặp đôi chuẩn bị rất kỹ trước khi chào đón thiên thần nhí

Chia sẻ về hành trình mang thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, An Nguy cho biết cô mất khoảng 1 năm để đậu thai thành công. Khoảng thời gian mang thai, An Nguy cũng gặp nhiều khó khăn, thậm chí nguy hiểm khi cô mắc u xơ tử cung. Trong một vlog, An Nguy từng tâm sự rằng cô đã mạo hiểm để sinh con nhưng nếu được chọn lại cô vẫn sẽ làm thế.

Vừa làm mẹ, vừa chiến đấu với căn bệnh u xơ tử cung khiến An Nguy mang 2 nguồn năng lượng đối lập, vừa mạnh mẽ nhưng cũng vừa dịu dàng và đầy tâm tư. "Khi tôi quyết định sinh em bé, tôi chấp nhận 1 phần định dạng của mình sẽ mất, cuộc sống của em bé cũng chính là cuộc sống cá nhân của mình. Có những thứ muốn làm, bây giờ sẽ không làm được nữa nhưng mà tôi sẵn lòng chấp nhận và hy sinh vì nó", An Nguy tâm sự trong một bài phỏng vấn.

Điều hạnh phúc là trong hành trình với đầy rẫy khó khăn, An Nguy luôn có Alex ở bên làm bạn đồng hành, ủng hộ và cùng cô vượt qua tất cả.

Về chi phí, An nguy cho biết một khi đã lựa chọn phương pháp thụ tinh nhân tạo sẽ phải xác định chi phí tốn kém, không riêng ở Mỹ mà bất cứ quốc gia nào cũng vậy. Cô bày tỏ, mức giá có thể dao động từ 20.000 - 30.000 USD (470 - 700 triệu đồng), thậm chí cao hơn cũng có, tùy vào sức khỏe và lựa chọn của từng người.

Gia đình nhỏ của An Nguy

Hiện tại, con gái của An Nguy và Alex đã được 2 tuổi, cả gia đình đang sống tại Việt Nam. Từ sau khi có con, An Nguy trở thành mẹ bỉm sữa chính hiệu, thường xuyên làm clip chia sẻ về những vấn đề xoay quanh việc mang thai, nuôi dạy con cái. Được biết, cặp đôi dự định nếu có thêm em bé, người mang bầu tiếp theo sẽ là Alex - người yêu của An Nguy.

