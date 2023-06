Công an Khánh Hòa cung cấp hình ảnh, thông báo truy tìm nghi phạm sát hại 3 người phụ nữ

Quyết định truy tìm Phan Danh Hưng (37 tuổi, trú thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) được Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành vào ngày 2/6. Hưng là nghi phạm sát hại vợ mình là Lý Thị Thùy V. (SN 1986) sau cuộc cãi vã vào lúc 5h sáng cùng ngày. Người cháu gái tên N. và người hàng xóm tên T. vào can ngăn cũng bị người đàn ông này đoạt mạng.

Hiện không rõ người này đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra. Đặc điểm nhận dạng của Phan Danh Hưng là nốt ruồi cách 2cm dưới sau đuôi mắt phải.

Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị Cục C01,C02, V06 Bộ Công an; Phòng PC02 Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng PV06 Công an tỉnh Khánh Hòa; Công an các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan truyền thông tỉnh Khánh Hòa phối hợp truy tìm. Khi tìm thấy hoặc phát hiện nghi phạm, báo ngay cho Công an tỉnh Khánh Hòa qua số điện thoại: 0935.867676.

Hình ảnh nghi phạm Phan Danh Hưng - Ảnh: Công an cung cấp

Một người hàng xóm của nghi phạm cho biết, tối hôm trước khi xảy ra án mạng có nghe 2 vợ chồng cãi nhau. Nghi phạm Danh Hưng có dọa con gái rằng ngày mai sẽ không còn được gặp mẹ nữa.

Sáng 2/6, bà T. (hàng xóm, nạn nhân) nghe tiếng chị Thùy V. kêu cứu nên chạy sang can ngăn thì bị Hưng đâm chết. Theo người dân, Hưng là người cộc cằn, thô lỗ, trên người có nhiều hình xăm, làm thợ hồ ở địa phương. Chị V. thì ai thuê gì làm đó, cuộc sống khó khăn nên 2 vợ chồng thường cãi vã về tiền bạc.

Hiện Công an Khánh Hòa đang lấy lời khai những người liên quan để làm rõ án mạng.