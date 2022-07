An Khang tiếp tục “ngược dòng” với chiếc clip rao bệnh khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”

Video quảng cáo của An Khang chỉ dài vỏn vẹn 1 phút 9 giây nhưng xứng đáng 10 điểm vì đã khiến nhiều người cười bò khi liệt kê hàng loạt căn bệnh trầm kha, khó nói của đại đa số người dân. Từ hôi miệng, hôi chân hôi tay, đến đau cơ mỏi gối… cái chi cũng nói ra tuốt tuồn tuột.

Những căn bệnh khó tỏ bày được khéo léo lồng ghép để nhấn mạnh rằng ở An Khang thuốc gì cũng có

Sau khi nêu ra đủ căn bệnh thì An Khang khẳng định nơi đây "cái gì cũng có" - "Thuốc tây thuốc ta, thuốc dễ, thuốc khó. Bệnh gì cứ zô không cần đắn đo". Với cách truyền tải hài hước và bộc trực, người xem có thể dễ dàng tiếp cận được thông tin rằng ở An Khang có bán đủ loại thuốc, ai "lỡ" bệnh cứ an tâm ghé đến để được tư vấn tận tình.

Không chỉ vậy, An Khang có vẻ đang rất hiểu phần lớn người dân khi mắc phải những căn bệnh "khó nói" kể trên thường có khuynh hướng ngại ngần, giấu bệnh hay tự chữa bằng những thông tin không chính thống trên mạng, thay vì tìm đến nhà thuốc hoặc phòng khám uy tín để chữa trị. Vậy nên đáng lẽ phải "khoác" lên vẻ ngoài nghiêm túc của một thương hiệu trong ngành chăm sóc sức khỏe, chuỗi nhà thuốc này lại dùng cách hài hước, dí dỏm để giảm nhẹ những trở ngại vô hình về tâm lý, giúp người bệnh từ nay có thể thoải mái "khai" bệnh.

Sự hòa trộn nhịp nhàng giữa tiếng rao cùng nhịp điệu hồ hởi tạo nên âm nhạc bắt tai khiến người nghe thích thú

Phong cách quảng cáo vào thẳng vấn đề, không vòng vo kết hợp với nội dung "mặn mà", âm nhạc rộn ràng, bắt tai cùng tiếng rao thân thuộc với đại đa số người Việt đã được An Khang đã tận dụng rất tốt, giúp thông điệp của chuỗi trở nên gần gũi hơn, tiếp cận với đại chúng một cách nhanh chóng và dễ dàng được lan tỏa.

Cư dân mạng bày tỏ "chưa bao giờ thất vọng" vì sự độc đáo khác người mang đậm phong cách của Thế Giới Di Động

Ngay lúc này, clip quảng cáo đang được cộng đồng mạng chia sẻ và bàn tán rôm rả, các bạn trẻ cũng tỏ ra hăng hái không kém trước nội dung có phần "kì cục kẹo" nhưng lại quá trời đúng ý. Những bài chia sẻ clip sở hữu hàng nghìn lượt tương tác cùng hàng trăm bình luận của cộng đồng mạng.

Clip đang được "truyền bá" rộng rãi trên mạng xã hội và nhận được nhiều tương tác chỉ sau vài giờ chia sẻ

Trước đó, hai chiếc biển quảng cáo xuất hiện dọc các tuyến đường lớn ở TP.HCM và các tỉnh thành khác của An Khang cách đây không lâu cũng đã gây tò mò cho nhiều người qua đường. 2 chiếc biển "choảng nhau chan chát" khi một bên khiến người đọc phải suy tư về triết lý "con đường hạnh phúc", còn một biển lại lầy lội liệt kê hàng tá căn bệnh khiến người đọc một phen bật ngửa.

Với chiến dịch truyền thông độc lạ và tạo được hiệu ứng bàn tán rộng rãi, liệu An Khang sẽ tiếp tục cho ra những nội dung "nhiều muối" tương tự để khẳng định cá tính thương hiệu hay lại "đánh úp" cộng đồng mạng bằng những campaign bùng nổ hơn nữa trong tương lai?

