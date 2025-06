Lâm Giang Tiên hiện đang là bộ phim cổ trang Trung Quốc được quan tâm nhất ở hiện tại. Mặc dù, những tập đầu của Lâm Giang Tiên bị chê là nhạt, kỹ xảo giả trân và cả diễn xuất nhí nhảnh không tới của nữ chính Bạch Lộc nhưng mọi chuyện đã khá hơn ở các diễn biến tiếp theo. Cụ thể, sự xuất hiện của một số nhân vật phụ đã giúp chuyện tình giữa nam và nữ chính thêm thú vị, trong đó không thể không nhắc tới Phàn Lăng Nhi.

Nhân vật này ban đầu được khắc họa là người có tình cảm với nam chính Bạch Cửu Tư, đồng thời sinh lòng đố kỵ với Lý Thanh Nguyệt - người được cho là thế thân của Hoa Như Nguyệt. Bởi vậy, trong những tập đầu, Phàn Lăng Nhi khá xấu tính trong mắt khán giả, dùng nhiều mưu kế để chia rẽ Bạch Cửu Tư và vợ mới Lý Thanh Nguyệt. Tuy nhiên, cú plot twist mới xảy ra của "Lâm Giang Tiên" đã cho thấy Phàn Lăng Nhi không hề là nhân vật phản diện. Ngược lại, cô chính là trợ thủ đắc lực của Tứ linh tiên tôn Hoa Như Nguyệt, đang dùng kế để "sếp" thuận lợi trở về, lấy lại địa vị và trừng phạt Bạch Cửu Tư.

Nút thắt bất ngờ này khiến khán giả chuyển từ ghét sang yêu thích Phàn Lăng Nhi. Nữ diễn viên đảm nhận vai Phàn Lăng Nhi còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào, đồng thời toát lên khí chất đỏng đảnh, kiều kỳ, từ đó tạo nên hình tượng nhân vật rất thú vị. Điểm đặc biệt nữa về nhân vật Phàn Lăng Nhi là gương mặt của cô trông rất quen thuộc. Gợi nhớ đến một nữ diễn viên không hề xa lại với khán giả, đó là An Dĩ Hiên.

Ngoại hình tương đồng của An Dĩ Hiên và nữ diễn viên đảm nhận vai Phàn Lăng Nhi khiến người xem có chút bối rối.

An Dĩ Hiên tham gia diễn xuất trong rất nhiều bộ phim, cả cổ trang lẫn hiện đại. Nữ diễn viên cũng có nhiều bộ phim nổi bật, chẳng hạn như "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" (2009), "Những ngã rẽ cuộc đời" hay "Quyền lực Vương phi"… Cô còn nổi tiếng với xuất thân từ gia đình giàu có. Tuy nhiên, scandal chồng lĩnh án tù khiến cuộc sống lẫn sự nghiệp của An Dĩ Hiên bị ảnh hưởng nặng nề. Trong vài năm trở lại đây, An Dĩ Hiên sống kín tiếng, gần như là ở ẩn. Việc nữ diễn viên quay trở lại màn ảnh cũng là điều không dễ dàng.

Quay trở lại với vai diễn Phàn Lăng Nhi, nhân vật này do nữ diễn viên Hà Thụy Hiền sinh năm 1994 đảm nhận. Mỹ nhân này nhận được nhiều lời khen cho khả năng nhập vai rất đa dạng. Ngoài ra, Hà Thụy Hiền còn có nhan sắc xinh đẹp, sang chảnh và "slay", rất có tiềm năng để trở thành ngôi sao sáng hơn nữa trong làng phim Hoa ngữ.

Cả ngoại hình trong phim lẫn ngoài đời của nữ diễn viên Hà Thụy Hiền đều rất giống An Dĩ Hiên.

