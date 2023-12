"Ăn bằng mắt" - Sô cô la tượng hình (figurine) của Libeert - Bỉ

Năm nay, nhiều chuyên gia dự đoán thị trường bánh kẹo trong nước sẽ "cháy hàng" với dòng sản phẩm chocolate in 3D tạo hình các nhân vật hoạt hình "đẹp như thật", dĩ nhiên điều này sẽ khiến bạn chỉ muốn ngắm và không nỡ ăn



Fans chocolate chắc chắn sẽ không thể bỏ qua những món quà ngọt ngào này từ Vinacacao và Libeert

Chocolate luôn là món ăn "quốc dân" với các tín đồ hảo ngọt. Tuy nhiên, ngày nay, hương vị không đủ để thu hút người yêu chocolate mà đó phải là những sản phẩm mang chất "nghệ", hiếm có, độc và lạ. Xu hướng thưởng thức ẩm thực đa giác quan đã đưa GenZ tìm đến chocolate hoạt hình Libeert đến từ nước Bỉ để thỏa mãn cơn khát được "check-in" trên mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Instagram…

Với xu hướng tiêu dùng ngày càng đòi hỏi về chất lượng và hình thức đa dạng, phong phú, ngành sản xuất thực phẩm cũng phải "chạy" theo những nhu cầu rất chính đáng đó từ khách hàng. Đặc biệt là thế hệ gen Z - một trong những đối tượng chiếm thị phần ngày càng lớn trong những năm gần đây.

Vì vậy, mẫu mã của thực phẩm, thiết kế bề ngoài đã trở thành một khía cạnh thực sự quan trọng trong ngành công nghiệp thực phẩm nói chung, trong đó có chocolate.

Ông già Noel - một trong những sản phẩm mùa Giáng sinh của Libeert, đẹp đến mức bạn không nỡ ăn

Bắt nguồn từ xứ sở của những nhân vật vui nhộn và thông minh, nơi có những cuộc phiêu lưu hồi hộp của Tin Tin hay làng nấm Xì-trum - Bỉ, Vương quốc chocolate thế giới đã đến Việt Nam ngay trong mùa Giáng sinh này.

Với mong muốn đến gần hơn với giới trẻ Việt Nam, Công ty Vinacacao có 20 năm trong lĩnh vực nguyên liệu và chế biến đã không ngần ngại khi vào cuộc chơi với "ông lớn" thương hiệu Libeert bằng thoả thuận song phương MTA (Mutual trade agreement), độc đáo là lần ra mắt đầu tiên lại là những sản phẩm chocolate tạo hình từ thương hiệu Libeert của Bỉ đổ bộ sân chơi GenZ. Đây là thương hiệu 100 năm tuổi đời tại xứ sở chocolate - Bỉ, sở hữu bề dày kinh nghiệm cùng bí quyết lưu giữ hương vị ngọt ngào và chất lừ của chocolate. Đáng nói nhất, dù là một doanh nghiệp gia đình truyền thống, Libeert vẫn không hề bỏ qua các công nghệ hiện đại trong sản xuất.

Chocolate người tuyết

Công nghệ 3D modeling, vốn tưởng chỉ được sử dụng nhiều trong trò chơi điện tử, phim, hay kiến trúc… nay được kết hợp tinh tế cùng công nghệ tạo hình như "spinning" giúp chocolate Libeert trở nên sống động trong nhiều hình hài vui nhộn, đầy ấn tượng…

Xì trum vui nhộn ngộ nghĩnh, ông già noel dễ thương, những con tuần lộc đầy ắp mộng mơ hay người tuyết trắng ngọt ngào…hứa hẹn sẽ đốn tim giới trẻ từ ánh nhìn đầu tiên và lập một cú huých tại thị trường trong nước, khi mà những tín đồ mê chocolate lâu nay vốn đang quen nhấm nháp các tạo hình đơn giản dạng thanh hay viên đơn thuần.

Chocolate giờ đây không chỉ đơn thuần là một món ngọt, mà còn xứng đáng trở thành những món quà đẹp mắt, ý nghĩa, mang lời cầu chúc bình an và hạnh phúc cho các cặp đôi và người thân trong mùa lễ hội. Hãy thử tưởng tượng cảm giác tuyệt vời khi vừa được cắn ngập răng và lắng nghe tiếng giòn rụm từ những tạo hình 3D sống động, vừa có thể nhẩn nha tận hưởng vị ngọt ngào béo bùi rồi cùng crush tay trong tay dạo phố tận hưởng cảm giác chill khó tả, hay những giây phút hiếm hoi được ngồi xem một bộ phim Giáng sinh cùng cả nhà, hãy để hương vị ngọt ngào của chocolate Libeert hảo hạng kết nối tình cảm trong mùa này, bạn nhé!

"Trăm hay không bằng một thấy" các bạn còn chần chừ mà không thưởng ngay cho mình một nhân vật đặc biệt từ chocolate của Libeert.

Chocolate tuần lộc

Điểm danh những sản phẩm độc đáo của Libeert tại thị trường trong nước:

1. Chocolate Libeert Xì Trum: Hương sữa ngọt ngào, thơm ngon kết hợp cùng hình ảnh Xì Trum quen thuộc ngộ nghĩnh. Chocolate Libeert Xì Trum thích hợp làm quà tặng cho crush hay người yêu thương, như một biểu tượng của sự thông thái, vui vẻ và may mắn trong mùa lễ hội.

2. Chocolate Libeert Khủng long: Chú khủng long vốn là hình ảnh hấp dẫn và cũng đầy bí ẩn. Nếu tặng ai đó Chocolate Libeert Khủng long chẳng khác gì bạn đang dành tặng họ cả một thế giới đầy mộng mơ và kỳ bí.

3. Chocolate Libeert Chim cánh cụt thu hút với hình ảnh chim cánh cụt ngộ nghĩnh, biểu tượng của sự hài hước, vui vẻ như một best friend chính hiệu.

4. Chocolate Libeert Người tuyết: Biểu tượng của sự an lành và tình cảm nồng hậu dành cho nhau. Món quà này như một lời cầu chúc cho mọi điều bình an và phước lành may mắn.

5. Chocolate Libeert Tuần lộc: Những tín đồ chocolate sẽ không khỏi bất ngờ trước những chú tuần lộc được tạo hình sắc nét. Đêm giáng sinh, ăn chocolate hình Tuần lộc quả là hạnh phúc không nào bằng.

6. Chocolate Libeert Ông già Noel: Một lựa chọn hoàn hảo mùa Giáng sinh để trao tặng bạn bè và người thân, như lời cầu chúc một mùa giáng sinh ấm áp và an lành.

Website: https://socolalibeert.vinacacao.com.vn/