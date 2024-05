AMEE - công chúa của những bản hit mùa hè trở lại với “Tone Up Your Heart”

Tối ngày 30/5, AMEE bất ngờ "đánh úp" người hâm mộ khi đăng tải poster thông báo sẽ trở lại với sản phẩm âm nhạc mang tên Tone Up Your Heart. Hình ảnh đầu tiên về dự án mới của AMEE đi theo phong cách Y2K đầy màu sắc, mang tinh thần đáng yêu và nét tinh nghịch, gợi nhắc đến siêu hit Ưng Quá Chừng ra mắt vào năm 2023.



Sáng tác Tone Up Your Heart là nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền - người đồng hành cùng AMEE trong hàng loạt bản hit "làm mưa làm gió" Vpop như Hai Mươi Hai, Shay Nắnggg, Yêu Thì Yêu Không Yêu Thì Yêu… Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền hứa hẹn sẽ tiếp tục khai thác những thế mạnh trong giọng hát của AMEE, đem vào ca khúc sự tươi mới, trong trẻo và năng lượng tích cực. Bộ đôi AMEE và Hứa Kim Tuyền đã sẵn sàng khuấy đảo mùa hè của người hâm mộ với giai điệu trẻ trung, bắt tai của Tone Up Your Heart.

Bên cạnh biệt danh được khán giả ưu ái dành tặng là "công chúa Vpop" nhờ phong cách âm nhạc đầy sự nữ tính kể từ khi debut, AMEE còn được các fan đặt tên là "công chúa mùa hè" bởi cứ đến mùa hè hàng năm, cô nàng sẽ ra mắt một ca khúc siêu đáng yêu và nhanh chóng tạo nên xu hướng. Năm 2021, AMEE gây ấn tượng với Nói Hoặc Không Nói cực ngọt ngào. Năm 2022, AMEE gây sốt với Shay Nắnggg - MV lọt Top Trending YouTube, ca khúc liên tục đứng Top 1 trên các bảng xếp hạng nhạc số uy tín.

Tới năm 2023, AMEE công phá mạng xã hội với ca khúc dễ thương Ưng Quá Chừng, đưa vũ đạo và giai điệu "meo meo meo" trở thành xu hướng dẫn đầu. Dài vỏn vẹn 1 phút 20 giây, nhưng ca khúc Ưng Quá Chừng lại đem về thành tích nhạc số ấn tượng cho AMEE. Trên bảng xếp hạng của Spotify và Apple Music Việt Nam, Ưng Quá Chừng lọt Top ca khúc được nghe nhiều nhất. Tại YouTube, Full Dance Video Ưng Quá Chừng đã lọt Top 12 Trending Music Việt Nam. Riêng TikTok ghi nhận hơn 70 nghìn videos sử dụng âm nhạc Ưng Quá Chừng, chứng tỏ sức hút không thể chối từ của AMEE.

AMEE "gây bão" mùa hè năm 2023 với Ưng Quá Chừng

3 năm liên tiếp gặt hái thành công trên các bảng xếp hạng âm nhạc vào mùa hè, đến năm 2024, không phụ sự chờ đợi của người hâm mộ, AMEE đã sẵn sàng trở lại với Tone Up Your Heart - ca khúc truyền tải đúng tinh thần "good vibes only". Đặc biệt, AMEE cũng chọn ngày phát hành ca khúc mới là 31/5, ngay trước thềm 01/06 - ngày Quốc tế Thiếu nhi, đúng chuẩn tinh thần của "em bé Vpop" và càng làm người hâm mộ mong chờ.

Tone Up Your Heart cũng đánh dấu lần hợp tác tiếp theo giữa AMEE và nhãn hàng Skin Aqua Tone Up UV. Luôn đồng hành cùng AMEE trong loạt sản phẩm âm nhạc chất lượng và đạt thành tích cao trên các bảng xếp hạng, Skin Aqua Tone Up UV khẳng định tinh thần trẻ trung, gần gũi với giới trẻ, cũng như lan toả năng lượng tích cực mỗi dịp mùa hè đến.