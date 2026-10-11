Ai thay thế Xuân Son, Hoàng Hên ở đội tuyển Việt Nam?

Khủng hoảng hàng công, HLV Kim Sang-sik đối mặt bài toán nhân sự.

Khép lại chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 với vị trí thứ tư chung cuộc, bài toán nhân sự trên hàng công của đội tuyển Việt Nam tiếp tục trở thành nỗi trăn trở lớn nhất đối với HLV Kim Sang-sik. Khi các phương án thử nghiệm lẫn nhân tố nhập tịch đồng loạt gặp bế tắc, sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đang được xem là giải pháp khả dĩ nhất cho ban huấn luyện ở thời điểm hiện tại.

Những tưởng làn sóng cầu thủ nhập tịch sẽ mang đến lời giải cho bài toán ghi bàn của đội tuyển, nhưng thực tế lại không như mong đợi. Hướng tới đợt tập trung FIFA Days tháng 11/2026, nhà cầm quân người Hàn Quốc chắc chắn sẽ không thể có được sự phục vụ của bộ ba tiền đạo Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc và Đỗ Hoàng Hên do chấn thương. Trong khi đó, Olaha Mạnh Đức dù đã hoàn tất thủ tục có quốc tịch Việt Nam nhưng vẫn chưa đủ điều kiện pháp lý để khoác áo đội tuyển quốc gia. Kế hoạch xây dựng lối chơi xung quanh nhóm nhân tố này của HLV Kim Sang-sik vì thế xem như đã hoàn toàn phá sản.

Ở khía cạnh khác, các gương mặt Việt kiều cũng chưa tạo ra sự yên tâm cần thiết. Ngô Đăng Khoa gần như không để lại dấu ấn chuyên môn mỗi khi được trao cơ hội vào sân. Trọng trách gánh vác hàng công vô tình dồn lên vai Williams Minh Hoàng. Dù thi đấu xông xáo và ghi nhận 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo tại FIFA ASEAN Cup 2026, tiền đạo sinh ra tại Anh vẫn bộc lộ điểm yếu ở khả năng dứt điểm khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn. Minh Hoàng có tiềm năng và sự nhiệt huyết, nhưng để trở thành ngôi sao gánh vác hàng công ở đấu trường tầm cỡ như Asian Cup thì khoảng cách vẫn còn khá xa.

Trong bối cảnh lực lượng tiền đạo nội tại V.League rơi vào khủng hoảng những cái tên như Võ Nguyên Hoàng hay Nguyễn Văn Tùng chưa thể hiện được phong độ đột phá, sự trở lại của Nguyễn Tiến Linh trở thành đề tài thu hút nhiều sự chú ý. Sau khi bị chính HLV Kim Sang-sik gạch tên từ đợt tập trung tháng 3/2026 và vắng mặt ở các giải đấu lớn gần đây, chân sút sinh năm 1997 đang có những tín hiệu hồi sinh tích cực.

Tiến Linh đang có phong độ ổn định ở giải quốc nội, anh vẫn trở thành trung phong đáng chú ý lúc này của bóng đá Việt Nam (Ảnh: HĐ)

Trong màu áo CLB Công an TP.HCM, Tiến Linh đã ghi 1 bàn tại V.League và 1 bàn tại ASEAN Club Championship chỉ sau 4 trận. Quan trọng hơn, phong cách thi đấu của tiền đạo này đã có sự thay đổi rõ rệt, theo dõi các trận đấu vừa qua anh không còn rập khuôn trong vai trò một "trung phong cắm" chờ bóng trong vòng cấm. Tiến Linh chủ động di chuyển rộng hơn, tham gia tích cực vào khâu phát triển bóng và cải thiện đáng kể khả năng dứt điểm.

Trước thềm đợt tập trung mới, việc HLV Kim Sang-sik cân nhắc triệu tập trở lại một "người cũ" giàu kinh nghiệm như Tiến Linh không chỉ là phương án chữa cháy tạm thời, mà còn có thể là chìa khóa tháo gỡ bài toán hàng công cho đội tuyển Việt Nam trong chặng đường hướng tới Asian Cup 2027.