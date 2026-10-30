Ai thật sự cần một chiếc iPhone gập?

iPhone Duo lên kệ tại Việt Nam ngày 23/10/2026 với giá từ 64.999.000 đồng, đắt nhất lên đến hơn 103.999.000 đồng. Chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple đã trở thành đề tài tranh cãi của nhiều người.

iPhone gập đầu tiên: đáng tiền hay chỉ là món đồ để khoe?

103.999.000 đồng. Đó là giá Apple niêm yết tại Việt Nam cho iPhone Duo bản 2TB, ngang giá một chiếc Honda SH 160i. Trong loạt iPhone mới năm nay, đây là phiên bản duy nhất vượt mốc 100 triệu đồng.

Trước một con số như vậy, phản ứng thường chia hai phe. Một bên gọi đây là bước tiến lớn nhất của iPhone sau nhiều năm nâng cấp nhỏ giọt. Bên kia gọi nó là món đồ chơi cho người thừa tiền. Cả hai đều bỏ qua một câu hỏi khó chịu hơn: chiếc máy này đáng tiền với ai, và người bỏ tiền ra mua nó để dùng hay để người khác nhìn thấy.

iPhone Duo đến muộn bảy năm

Samsung bán chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên từ năm 2019. Từ đó, gần như mỗi mùa hè lại có một thế hệ Galaxy Z Fold mới, mỏng hơn, nhẹ hơn, nếp gấp mờ hơn. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Apple đứng ngoài. Người dùng iPhone chỉ biết đến điện thoại gập qua tin đồn và những bản dựng 3D trên mạng.

Ngày 9/9/2026 theo giờ Mỹ, tức rạng sáng 10/9 theo giờ Việt Nam, Apple giới thiệu iPhone Duo cùng lúc với iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Tại Việt Nam, máy nhận đặt trước từ 19h00 ngày 16/10/2026 và lên kệ ngày 23/10/2026, thuộc đợt phát hành đầu tiên trên thế giới.

Điều thú vị là kẻ đến sau và người đi trước gặp nhau ở cùng một hình dáng. Galaxy Z Fold8, ra mắt ngày 22/7/2026 tại London, cũng chuyển sang thân máy rộng, với màn hình trong 7,6 inch, bằng đúng iPhone Duo. Samsung cần bảy thế hệ để đi đến hình dáng ấy. Apple đi thẳng đến đó ngay ở chiếc đầu tiên.

Đó vốn là cách Apple vẫn làm. Họ không làm ra máy nghe nhạc, điện thoại cảm ứng hay đồng hồ thông minh đầu tiên. Họ chờ thị trường chín rồi bước vào bằng một sản phẩm đã được mài giũa. Câu hỏi là lần này, sự chờ đợi có xứng đáng không.

Phần đáng tiền của iPhone Duo ở đâu?

Điểm đáng giá nhất của iPhone Duo không nằm ở bản lề, mà ở những gì xảy ra khi bản lề chuyển động. Máy chạy iOS 27, phiên bản Apple thiết kế lại cho các tư thế mới. Nội dung phản ứng theo nếp gấp, tự xoay khi máy nằm ngang và tự chuyển sang màn hình đúng khi người dùng lật máy. Màn hình ngoài và màn hình trong giữ cùng một tỷ lệ khung hình, nên nội dung lấp đầy màn hình dù máy đang gập hay đang mở.

Apple cũng không bắt người dùng học lại cách dùng điện thoại. Gần như toàn bộ ứng dụng của Apple đã được tối ưu cho màn hình trong, và khi mở ra, chúng hiện lên giống ứng dụng iPad.

Nhiều bài đánh giá quốc tế đều khen phần này. Forbes cho rằng cách chuyển từ màn hình ngoài vào màn hình trong của iPhone Duo là tốt nhất trên một chiếc điện thoại gập. Gizmodo nhận xét iOS 27 trên iPhone Duo chạy mượt hơn hẳn phần mềm của Galaxy Z Fold8, không có độ trễ khi mở hai ứng dụng song song hay khi chuyển màn hình.

Mở ra, màn hình trong rộng 7,6 inch, lớn nhất từng có trên một chiếc iPhone. Bề mặt được phủ lớp nano-texture vốn chỉ có trên iPad và Mac, giúp giảm chói và làm nếp gấp khó thấy hơn. Người đánh giá của MacRumors kể rằng họ dùng màn hình ngoài cho những việc nhanh như đọc email, nhắn tin, gọi xe, và chỉ mở máy ra khi cần làm việc lâu hơn: soạn tài liệu, xem video, lướt ảnh. Theo họ, đọc trên màn hình nhám này dễ chịu cho mắt, kể cả khi ở ngoài trời.

Trên khoảng không ấy, iPhone Duo đa nhiệm theo kiểu iPad, hai ứng dụng song song. John Gruber, cây bút công nghệ của trang Daring Fireball, thậm chí cho rằng giao diện chia đôi màn hình trên iPhone Duo còn tốt hơn mọi thứ Apple từng làm cho iPad, và Apple nên mang nó sang iPad. Máy cũng là chiếc iPhone đầu tiên tương thích Apple Pencil.

Khi gập dở, chiếc máy tự đứng trên bàn, hiển thị giờ và widget như mặt đồng hồ Apple Watch. Ở chế độ chụp ảnh, máy thành một chân máy nhỏ với cụm camera hướng ra ngoài. Bên trong là chip A20 Pro, cùng loại với iPhone 18 Pro, đi kèm 12GB RAM, bộ nhớ đến 2TB và khả năng sạc 50% pin trong 30 phút. Khi mở hết cỡ, máy chỉ dày 5,2 mm, mỏng hơn cả iPhone Air, chiếc máy từng được Apple giới thiệu là mỏng nhất của mình.

iPhone Duo đắt hay không?

iPhone Duo có giá niêm yết tại Việt Nam từ 64.999.000 đồng cho bản 256GB, 71.499.000 đồng cho bản 512GB, 84.499.000 đồng cho bản 1TB và 103.999.000 đồng cho bản 2TB. Đây là chiếc iPhone đắt nhất Apple từng bán.

Câu trả lời ngắn gọn vì thế là có, iPhone Duo đắt. Ngay cả bản rẻ nhất cũng tương đương vài tháng lương của phần lớn người đi làm. Với số tiền ấy, người mua có quyền đòi hỏi một chiếc máy hoàn hảo, trong khi iPhone Duo vẫn chưa phải chiếc máy không có điểm trừ. Vì vậy điều đáng hỏi không phải là nó có đắt không, mà là số tiền ấy mua được gì ngoài chiếc máy.

Phần lớn giá trị của iPhone Duo nằm ở phần mềm và hệ sinh thái, những thứ không hiện lên trong bảng thông số. Phần mềm đã được nói ở trên; lợi thế lớn hơn nằm ở những thứ xung quanh chiếc máy. Người đã có Apple Watch có thể mở khóa iPhone Duo bằng đồng hồ. Người dùng MacBook có thể chuyển ảnh, tệp và việc đang làm dở giữa điện thoại và máy tính mà gần như không phải nghĩ. Tin nhắn, ảnh, ghi chú, mật khẩu đã nằm sẵn trong iCloud, nên lên máy mới chỉ mất vài phút. Với người đã sống nhiều năm trong hệ sinh thái này, đổi sang một nền tảng khác không chỉ là đổi điện thoại, mà là đổi cả một thói quen.

Đó là lý do cùng một mức giá lại có lý với người này và vô lý với người khác. Ai đã ở trong hệ sinh thái Apple sẽ mua được sự liền mạch. Ai chưa có gì ngoài chiếc điện thoại thì phần lớn chỉ mua được chiếc logo táo.

Ai là người nên mua iPhone Duo?

iPhone Duo đáng tiền với một nhóm người khá rõ ràng. Đó là những người làm việc trên màn hình lớn mỗi ngày, đã ở sẵn trong hệ sinh thái Apple, và chấp nhận một chiếc máy nặng hơn, không tele, không Face ID. Với người chỉ cần chụp xa tốt hay một chiếc máy gọn tay, một chiếc iPhone dạng thanh vẫn là lựa chọn hợp lý hơn.

Nhưng có lẽ câu hỏi “đáng tiền hay để khoe” chưa bao giờ tách bạch như ta nghĩ. Hầu như món đồ đắt tiền nào cũng chứa cả hai: một phần để dùng, một phần để được nhìn thấy.

Chiếc đồng hồ cơ không báo giờ chính xác bằng điện thoại, nhưng không ai mua nó chỉ để xem giờ. Chiếc xe hơi chở người đi làm, nhưng cũng nói về chủ nhân trước khi chủ nhân kịp mở lời. Thứ cần tránh không phải là mong muốn được nhìn thấy, mà là tự nhủ rằng mình mua vì công năng trong khi thực ra mua vì ánh nhìn.

Phép thử vì thế không nằm ở con số trên bảng giá, mà ở một câu hỏi rất riêng tư. Nếu chiếc máy này nằm trong ngăn kéo và không ai biết bạn sở hữu nó, bạn có còn mở nó ra mỗi tối để đọc, để làm việc, để xem một bộ phim không?

Nếu có, đó là khoản đầu tư cho một cách sống. Nếu không, đó là khoản phí cho cảm giác được làm người đầu tiên. Cảm giác ấy thường phai nhanh hơn ta tưởng, nhất là khi thế hệ thứ hai ra mắt.