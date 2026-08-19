Ái nữ 21 tuổi của "người đàn bà đẹp nhất nước Ý": Cao 1,79 m, yêu tài tử hơn 5 tuổi, sự nghiệp đang lên như diều gặp gió

Sinh ra với bố mẹ đều là những tên tuổi lớn của điện ảnh châu Âu, Deva Cassel từng được chú ý trước hết bởi danh xưng “con gái Monica Bellucci”. Nhưng ở tuổi 21, cô gái cao 1,79 m đang dần có sự nghiệp riêng khi cùng lúc tiến sâu vào cả thời trang lẫn điện ảnh.

Nếu Monica Bellucci từng trở thành một trong những biểu tượng sắc đẹp nổi tiếng nhất Italy, cô con gái lớn Deva Cassel dường như cũng được thừa hưởng không ít lợi thế từ mẹ. Ở tuổi 21, Deva sở hữu chiều cao 1,79 m, gương mặt mang những đường nét Địa Trung Hải đặc trưng và đã trở thành gương mặt quen thuộc trên các tạp chí thời trang lớn.

Nhưng điều đáng chú ý hơn nằm ở chỗ Deva không còn chỉ xuất hiện bên cạnh danh xưng "con gái Monica Bellucci và Vincent Cassel". Sau vài năm làm người mẫu, cô chuyển hướng sang diễn xuất, góp mặt trong những dự án quốc tế ngày càng lớn. Riêng năm 2026, nữ diễn viên trẻ có hai bộ phim đáng chú ý chờ ra mắt, cho thấy sự nghiệp đang bước sang một giai đoạn mới.

Gương mặt mang những đường nét Địa Trung Hải đặc trưng và cũng không kém phần ma mị của cô. Ảnh: Instagram Deva Cassel

Từ “con gái Monica Bellucci” đến gương mặt được các nhà mốt săn đón

Deva Cassel sinh ngày 12/9/2004 tại Rome, Italy, là con gái đầu lòng của Monica Bellucci và tài tử Pháp Vincent Cassel. Cô có em gái Léonie, sinh năm 2010. Cha mẹ Deva từng là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất điện ảnh châu Âu trước khi chia tay năm 2013.

Ngay từ khi còn nhỏ, Deva đã sống giữa môi trường nghệ thuật và thời trang. Monica Bellucci không chỉ là diễn viên nổi tiếng qua những bộ phim như Malèna, Irreversible hay The Matrix Reloaded, mà trước đó còn có sự nghiệp người mẫu thành công và mối quan hệ lâu năm với nhiều nhà mốt lớn.

Trong khi đó, Vincent Cassel là một trong những tài tử nổi bật của điện ảnh Pháp, từng xuất hiện trong La Haine, Black Swan, Ocean's Twelve hay Eastern Promises. Có bố mẹ đều nổi tiếng đồng nghĩa Deva gần như không thể tránh khỏi sự chú ý của truyền thông ngay từ khi chưa thực sự bước chân vào showbiz.

Nếu Monica Bellucci từng trở thành một trong những biểu tượng sắc đẹp nổi tiếng nhất Italy, cô con gái lớn Deva Cassel dường như cũng được thừa hưởng không ít lợi thế từ mẹ. Ảnh: Vogue

Ngoại hình của cô cũng nhanh chóng trở thành đề tài được nhắc đến. Deva sở hữu mái tóc nâu dày, đôi mắt sắc, môi đầy cùng nhiều đường nét khiến công chúng liên tưởng tới Monica Bellucci thời trẻ. Tuy nhiên, nếu vẻ đẹp của người mẹ thường gắn với hình ảnh cổ điển, quyến rũ thì Deva lại có phong thái trẻ trung và hiện đại hơn.

Với chiều cao được IMDb ghi nhận là 1,79 m, cô cũng sở hữu lợi thế rõ rệt để theo đuổi nghề người mẫu.

Deva tiếp xúc với thời trang từ khá sớm. Một trong những cột mốc đầu tiên giúp cô được công chúng quốc tế biết đến là chiến dịch nước hoa Dolce Shine của Dolce & Gabbana khi còn ở tuổi thiếu niên. Sau đó, cô tiếp tục hợp tác với nhà mốt Italy và bước lên sàn diễn.

Deva xuất hiện trên hàng loạt tạp chí như Vogue, Elle, Harper's Bazaar và tham gia các chiến dịch, sự kiện thời trang quốc tế. Ảnh: Harper's Bazaar

Năm 2021, Deva và mẹ cùng xuất hiện trên bìa Vogue Italia. Khoảnh khắc hai thế hệ đứng cạnh nhau khiến hình ảnh của cô càng được chú ý, nhưng cũng kéo theo những so sánh gần như không thể tránh khỏi với Monica Bellucci.

Những năm tiếp theo, Deva xuất hiện trên hàng loạt tạp chí như Vogue, Elle, Harper's Bazaar và tham gia các chiến dịch, sự kiện thời trang quốc tế. Hiện cô còn được biết đến với vai trò đại sứ của Dior và Cartier.

Hiện cô còn được biết đến với vai trò đại sứ của Dior. Ảnh: Dior

Dù thường xuất hiện trong những bộ váy cầu kỳ trước ống kính, phong cách ngoài đời của Deva lại đơn giản hơn nhiều. Cô chuộng tóc nâu tự nhiên, trang điểm nhẹ và những trang phục tạo cảm giác thoải mái. Trong một cuộc phỏng vấn với Elle, Deva cho rằng điều quan trọng khi xuất hiện tại sự kiện là mặc thứ khiến bản thân cảm thấy thoải mái và tự tin.

Con đường thời trang của Deva vì thế không chỉ được xây dựng trên ngoại hình hay danh tiếng gia đình. Từ một cô gái được biết tới chủ yếu bởi người mẹ nổi tiếng, cô đang dần sở hữu danh mục công việc riêng trong ngành thời trang quốc tế.

Deva thường xuyên tham gia các chiến dịch, sự kiện thời trang quốc tế. Ảnh: Vogue

Không muốn giống bố mẹ nhưng cuối cùng vẫn bước vào điện ảnh

Điều thú vị là Deva ban đầu lại không định trở thành diễn viên.

Cô từng chia sẻ với Numéro rằng mình không muốn làm công việc giống bố mẹ. Thế nhưng càng trưởng thành, Deva càng bị hấp dẫn bởi khả năng hóa thân thành những con người khác và bước ra khỏi vùng an toàn mà điện ảnh mang lại.

Cơ hội đến khi đạo diễn Laura Luchetti nhìn thấy Deva trong một số phim thời trang và mời cô thử vai. Năm 2023, Deva chính thức có vai điện ảnh đầu tiên trong The Beautiful Summer, chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Cesare Pavese. Cô vào vai Amelia, một người mẫu trẻ có ảnh hưởng lớn đến hành trình trưởng thành của nhân vật chính Ginia.

Deva trong series The Leopard (Il Gattopardo) của Netflix. Ảnh: Netflix.

Bước ngoặt lớn hơn đến hai năm sau với series The Leopard (Il Gattopardo) của Netflix. Trong phiên bản mới chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển của Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Deva đảm nhận Angelica Sedara - vai diễn từng gắn liền với Claudia Cardinale trong bộ phim kinh điển năm 1963.

Đây cũng là dự án đưa hình ảnh Deva đến lượng khán giả rộng hơn ngoài giới thời trang. Trong phim, Angelica của cô có mối tình với Tancredi, do nam diễn viên Italy Saul Nanni thủ vai.

Sau The Leopard, lịch trình điện ảnh của Deva tiếp tục dày lên. Cô đóng vai Anastasia trong phiên bản điện ảnh Pháp mới của Le Fantôme de l'Opéra (The Phantom of the Opera), do Alexandre Castagnetti đạo diễn. Bộ phim dự kiến ra mắt tại Pháp vào tháng 9/2026.

Sau The Leopard, lịch trình điện ảnh của Deva tiếp tục dày lên. Ảnh: Netflix.

Một dự án đáng chú ý khác là Zero A.D., phim sử thi Kinh Thánh của đạo diễn Alejandro Monteverde. Deva đảm nhận vai Mary thời trẻ, bên cạnh dàn diễn viên gồm Sam Worthington, Ben Mendelsohn, Gael García Bernal và Jim Caviezel. Phim hiện được lên lịch phát hành tại Mỹ ngày 25/12/2026.

Từ một vai diễn đầu tay năm 2023 đến việc liên tiếp xuất hiện trong những dự án quốc tế chỉ vài năm sau đó, tốc độ phát triển sự nghiệp điện ảnh của Deva đang khá nhanh đối với một diễn viên mới ngoài 20 tuổi.

Deva thường xuyên tham gia các chiến dịch, sự kiện thời trang quốc tế. Ảnh: Vogue

Chuyện tình bước từ phim trường ra ngoài đời

The Leopard không chỉ mang đến cho Deva một trong những vai diễn nổi bật nhất sự nghiệp tính đến hiện tại mà còn giúp cô gặp Saul Nanni.

Nam diễn viên sinh năm 1999 tại Bologna, Italy, bắt đầu đóng phim từ nhỏ và từng xuất hiện trong Alex & Co., Under the Riccione Sun và Love & Gelato. Anh hơn Deva khoảng 5 năm 7 tháng.

Hai người gặp nhau khi thực hiện The Leopard, trong đó họ cũng đóng một đôi tình nhân. Tuy nhiên, Deva từng khẳng định câu chuyện ngoài đời không phải kiểu "tình yêu sét đánh".

Deva và Saul nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại sự kiện. Ảnh: Vogue

Theo chia sẻ của cô, tình cảm phát triển dần trong quá trình cả hai làm việc cùng nhau. Chính Deva là người chủ động nhắn tin rủ Saul đi ăn tối sau khi mới quen. Đến tháng 10/2023, mối quan hệ của họ được công khai.

Kể từ đó, Deva và Saul nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại sự kiện cũng như chia sẻ những khoảnh khắc trong các chuyến đi. Nói về cuộc sống của hai người, Deva cho biết họ thích du lịch, khám phá các nhà hàng và nền ẩm thực khác nhau, nhưng cũng tận hưởng những buổi tối đơn giản ở nhà xem phim.

eva và Saul nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại sự kiện. Ảnh: Vogue. Ảnh: Vogue

Ở tuổi 21, Deva Cassel rõ ràng sở hữu một điểm xuất phát mà rất ít người trẻ có được: nhan sắc nổi bật, bố mẹ là hai ngôi sao điện ảnh quốc tế và cánh cửa bước vào giới thời trang đã mở từ rất sớm.

Nhưng vài năm gần đây cũng cho thấy cô đang cố gắng xây dựng một danh tính nghề nghiệp tách khỏi cái bóng quá lớn của gia đình. Từ sàn diễn Dolce & Gabbana, những trang bìa thời trang đến The Beautiful Summer, The Leopard rồi hai dự án điện ảnh mới trong năm 2026, Deva đang dịch chuyển từ hình ảnh một "nepo baby" được chú ý nhờ xuất thân sang một gương mặt trẻ có lịch trình riêng.

Có lẽ còn quá sớm để khẳng định Deva Cassel sẽ đạt tới vị trí của Monica Bellucci hay Vincent Cassel. Nhưng ở tuổi 21, ái nữ của hai ngôi sao châu Âu đã có đủ thời trang, điện ảnh và sức hút truyền thông để bắt đầu khiến công chúng nhớ đến cái tên Deva Cassel, thay vì chỉ gọi cô là "con gái Monica Bellucci".