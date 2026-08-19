Xót xa di nguyện chưa thể thực hiện của nữ diễn viên sinh năm 1989 vừa tử vong ngày 17/8

Cô lên kế hoạch, nhưng chưa kịp thực hiện điều này thì đã qua đời.

Nữ diễn viên Hayden Panettiere vừa qua đời ngày 17/8/2026 (giờ Việt Nam), chỉ vài ngày trước sinh nhật lần thứ 37. Sự ra đi đột ngột của cô khiến công chúng không khỏi bàng hoàng và đau xót.

Đến nay, Page Six đưa tin trước khi qua đời, Hayden Panettiere đã lên kế hoạch đến thăm con gái Kaya ở Ukraine nhưng chưa kịp đi. Nhà tạo mẫu tóc Erick Orellana tiết lộ: “Hayden đang nói về việc cô ấy muốn đi nghỉ như thế nào, và cô ấy muốn đi gặp con gái mình. Con gái luôn là ưu tiên tuyệt đối của Hayden. Cô ấy yêu con gái rất nhiều”. Người bạn thân này cũng tiết lộ thông thường Hayden Panettiere khoe rất nhiều bức ảnh của cô bé Kaya cho mọi người xung quanh. Erick Orellana cho rằng cái chết của Hayden Panettiere là tai nạn, không bao giờ có chuyện cô tự tử vì cô không bao giờ muốn rời xa con gái.

Cố diễn viên định đi thăm con gái ở Ukraine, nhưng chưa kịp thực hiện đã qua đời. Ảnh: Page Six

Bé Kaya sinh năm 2014, hiện đang sống ở Ukraine với cha là võ sĩ Wladimir Klitschko. Vào năm 2018, cố diễn viên đã từ bỏ quyền nuôi con cho hôn thê cũ vì mắc chừng trầm cảm và nghiện ngập. Wladimir Klitschko và Hayden Panettiere hẹn hò trong giai đoạn từ 2009 đến 2018.

Chỉ mới vào hồi tháng 5, Hayden Panettiere đã bày tỏ tình yêu với bé Kaya, cho biết 2 mẹ con gọi Facetime rất nhiều, nói về những điều sâu sắc. Nữ diễn viên phủ nhận chuyện bỏ rơi con gái. Cô cho biết ngày nhường quyền nuôi con cho hôn phu cũ là ngày đau đớn nhất đời, nhưng đó là điều tốt nhất cho sự phát triển của bé Kaya.

Hayden Panettiere nhường quyền nuôi con cho hôn phu cũ khi con gái mới 4 tuổi. Ảnh: Page Six

Trên mạng xã hội, võ sĩ Wladimir Klitschko đăng bài viết bày tỏ sự thương tiếc Hayden Panettiere: “Gia đình chúng tôi đang trải qua thời kỳ sốc và đau buồn sâu sắc. Thông báo về cái chết bi thảm của Hayden làm tôi vô cùng đau lòng. Cô ấy rời khỏi thế giới này quá sớm. Hayden mặc dù không còn là hôn thê của tôi, nhưng vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi và là mẹ của con gái chúng tôi. Cô ấy đã xây dựng một sự nghiệp đáng kinh ngạc thông qua tài năng to lớn, đồng thời phải đối mặt với những mặt tối của một ngành công nghiệp rất khắt khe. Không có gì sẽ xóa đi những kỷ niệm chúng tôi cùng chia sẻ. Gửi đến con gái Kaya của chúng tôi, tôi sẽ luôn nói về Hayden với sự tôn trọng và đảm bảo rằng Kaya sẽ mãi nhớ đến mẹ". Anh cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến cha mẹ, bạn bè và người hâm mộ của cố diễn viên.

Tình cũ bày tỏ sự đau buồn sâu sắc. Ảnh: Page Six

Hayden Panettiere sinh năm 1989, từng là sao nhí đình đám Hollywood. Cô nổi tiếng toàn cầu sau khi vào vai Claire Bennet trong Heroes. Nhân vật mà Hayden thủ diễn là một nữ sinh trung học sở hữu khả năng tự hồi phục thần kỳ, gần như không thể bị tiêu diệt. Sau thành công của Heroes, Hayden tiếp tục ghi dấu ấn với vai Juliette Barnes trong Nashville. Hayden Panettiere vào vai nữ ca sĩ nhạc đồng quê trẻ tuổi, giúp cô có cơ hội thể hiện cả khả năng diễn xuất lẫn ca hát trên màn ảnh. Ngoài ra, cô còn tham gia diễn xuất trong A Bug’s Life hay Remember the Titans.

Theo tờ TMZ, Hayden được 1 người quen phát hiện bất tỉnh. Người đó đã gọi 911 vào khoảng 13h51 ngày Chủ Nhật 16/8 theo giờ Mỹ (và là ngày 17/8 theo giờ Việt Nam). Đoạn ghi âm cuộc gọi 911 được Page Six thu thập cho thấy lực lượng cấp cứu nhận được thông báo về trường hợp 1 người phụ nữ chưa xác định danh tính đang bị ngừng tim ở nhà riêng. Sau khi có mặt, các nhân viên y tế đã tiến hành hồi sức bằng những biện pháp cấp cứu tim mạch nâng cao và ép tim ngoài lồng ngực, nhưng không thể cứu sống Hayden Panettiere. Hayden được xác nhận tử vong tại hiện trường vào 14h32 (theo giờ Mỹ).

Nữ diễn viên tử vong khi còn 1 tuần nữa là đến sinh nhật. Ảnh: Page Six

Quá trình khám nghiệm tử thi của Hayden Panettiere được cho biết đã hoàn tất. Kết quả cho thấy không phát hiện dấu hiệu chấn thương, bị sát hại hay hành vi phạm tội nào có thể liên quan đến cái chết của cô. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác dẫn đến sự ra đi đột ngột của Hayden Panettiere vẫn chưa được cảnh sát công bố và đang chờ điều tra thêm.

Từ đầu năm nay, nữ diễn viên đã phải chịu đựng những cơn đau lưng nghiêm trọng đến mức không thể cử động chân và khó đi lại cũng như xuất hiện tình trạng nói lắp, nói líu. Trước khi qua đời, Hayden Panettiere từng công khai nói về nhiều vấn đề cá nhân mà cô phải đối mặt trong nhiều năm, bao gồm trầm cảm sau sinh, lạm dụng chất kích thích, nghiện rượu và những tổn thương tâm lý.

Sự ra đi đột ngột của cô khiến công chúng không khỏi bàng hoàng và đau xót. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six