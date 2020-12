Ai đang giữ "lá bài Sói" trong trò chơi Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi!

Tập 9 và 10 của bộ phim Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! (Cheat On Me, If You Can) vừa hé lộ những tình tiết mới nhất về sự mất tích của ả tiểu tam Baek Soo Jung (Hong Soo Hyun). Rốt cuộc, cô ta đã bị sát hại và thi thể được phát hiện trên sông Hàn. Ai là người đứng sau cái chết của Soo Jung là câu hỏi lớn nhất của bộ phim vào lúc này! Hãy cùng thử truy tìm "sát thủ sói" giấu mặt qua góc độ của của một bàn chơi Ma Sói dưới đây.

Nữ tiểu thuyết gia Jang Yeo Joo: "Con Sói" sơ hở hay một "Kẻ Chán Đời" tinh ranh

MC Baek Soo Jung bị sát hại, dường như Yeon Yoo là nhân vật có động cơ ra tay rõ ràng nhất. Ngay từ tập đầu tiên, khán giả đã được mở mang tầm mắt với màn "đi đêm" chuyên nghiệp không ngờ tới giữa ông chồng quốc dân Woo Sung (Go Joon) và Soo Jung. Với trí óc sắc bén và giác quan thứ 6 nhạy như điện, Jang Yeo Joo (Jo Yeo Jeong) ắt hẳn đã "đánh hơi" được mùi tiểu tam qua thái độ đáng ngờ của chồng. Có lẽ chính vì thế mà "bà cả" Yoo đã không ngần ngại mời luôn cả "phòng nhì" Soo Jung đến nhà ăn tối, nói chuyện chị em thân mật bằng những hành động lộ rõ ý đồ "nắn gân" trên bếp ăn.

Chưa hết, trong quá trình tìm kiếm thông tin, buổi tối trước ngày nữ MC mất tích, có người phát hiện Yeo Joo gặp riêng Baek Soo Jung tại một quán cafe, nơi góc khuất không có camera giám sát. Đây cũng chính là điểm bất lợi, khiến nữ nhà văn được liệt vào đối tượng tình nghi số 1.

Phải chăng nữ tiểu thuyết gia lập dị này ngoài việc xuống tay sát hại nhân tình của chồng, còn muốn xem thử chính quyền sẽ tìm ra mình như thế nào? Việc Yeo Joo sốt sắng can thiệp vào công tác điều tra chính là phong cách chơi "cửa trên" của Yeon Yoo để bẻ lái cảnh sát kịp thời?

Biên kịch của bộ phim chắc không "chơi lớn" đầy sơ hở khi trưng ra tất cả cơ sở kết tội nhân vật khi mọi chuyện chưa ngã ngũ. Ở một góc độ khác, Yeo Joo cao tay, tương ứng với lá bài Kẻ Chán Đời trên bàn Ma Sói. Cô sẽ là người duy nhất thắng khi mọi người quyết định "treo cổ" vội vã mình.

Cảnh sát Jang Seung Cheol - anh "Dân Làng" nói dối giả trân

Là người được báo tin đầu tiên về sự mất tích của Baek Soo Jung, viên cảnh sát Seung Cheol dường như từng có một mối quan hệ đặc biệt với người đã khuất. Tình tiết phim hé lộ anh đã từng cứu cô một mạng trong quá khứ khi kiểm tra đột xuất một ô tô lưu thông trên đường. Thế nhưng, cảnh sát Young lại luôn tìm cách che giấu điều này mỗi khi bị đồng nghiệp hỏi đến. Young tự giải thích rằng mình chỉ là một fan hâm mộ thuần túy, luôn tiếc thương cho tất cả nạn nhân với tư cách một cảnh sát.

Thế nhưng, biểu hiện gương mặt thất thần của Seung Cheol trước thi thể của Soo Jung lại phản bội anh. Thái độ đó không khác gì gã nhân tình Woo Sung. Có phải cả hai đều có chung cảm giác đả kích cực độ khi người phụ nữ nóng bỏng từng bên cạnh mình nay chỉ còn là một thi thể xám xịt. Có lẽ nào anh ta chính là người yêu cũ của ả MC xấu số? Phải chăng Baek Soo Jung đã bị người yêu cũ giết chết vì ghen tuông khi phát hiện ra cô có dan díu với luật sư Woo Sung?

Kể cả khi Seung Cheol thật sự giữ trong tay lá bài "dân làng" vô tội, cuộc chơi lại cần những người có tâm lý vững hơn. Chính sự thiếu kiểm soát của Seung Cheol có thể khiến nữ đồng đội Se Jin và nhà văn yêu quái Yeo Joo đưa lên "ngọn đầu đài" thay vì con Sói thực sự đang nhởn nhơ ngoài kia.

Ma Dong Gyoon: gã Thợ Săn bí ẩn

Thợ Săn có thể xem như một lá bài quyền lực là con dao hai lưỡi với khả năng khá bá đạo: Nhắm đến kẻ khả nghi nhất và ép người khác phải lộ diện. Ma Dong Gyoon, một nhân tố bí ẩn từ đầu phim, có vẻ là "người chơi" đang nắm giữ lá bài này trên bàn Ma Sói Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi!. Gã sếp với một nửa gương mặt bị bỏng đến biến dạng không ít lần khiến Soo Ho - thuộc cấp tài năng nhất của Cục Điều tra Quốc gia - bối rối khi phân công bí mật theo dõi gia đình Yeo Joo và Woo Sung mà không hề nói rõ lý do.

Một mặt, Ma Dong Gyoon liên tục cảnh báo với Soo Ho đề phòng sự nguy hiểm của nữ nhà văn Yeo Joo; mặt khác lại yêu cầu xóa sạch tất cả mọi dấu vết khiến phe cảnh sát truy đuổi nữ nhà văn. Bàn Ma Sói trở nên "hack" não khi dường như chính Dong Gyoon là là kẻ ra lệnh ám sát ông chú bảo vệ chung cư đang nắm giữ đoạn băng CCTV ghi lại cảnh ngoại tình của luật sư Woo Sung.

Cũng không loại trừ khả năng, Ma Dong Gyoon chính là người đứng sau cái chết bí ẩn của ả Baek Soo Jung. Kích hoạt hàng loạt các vụ giết người làm mồi nhử, phải chăng gã Thợ Săn này đang chơi chiêu hy sinh, hòng ép Yeo Joo lộ diện vai trò đen tối thật sự của mình?

Bộ phim Lừa Em, Cưng Tiêu Rồi! (Cheat On Me, If You Can) đang được phát sóng tại Việt Nam trong mục Phim truyện của Truyền hình FPT và ứng dụng di động Foxy, song song với Hàn Quốc. Bộ phim gồm 32 tập, lên sóng vào mỗi tối thứ 4, thứ 5 hàng tuần với lựa chọn thuyết minh và phụ đề.