Ai đã giao dịch chuyển tiền với người phụ nữ này, khẩn trương đến công an trình báo: 180 tỷ đồng đã bị chiếm đoạt

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Vũ Thị Mai Phương (sinh năm 1988, trú tại TDP Tê Chử, phường An Hải, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Vũ Thị Mai Phương (đánh dấu x) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.

Theo thông tin ban đầu, bằng hình thức huy động, kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản với cam kết lợi nhuận cao, đối tượng đã chiếm đoạt số tiền gần 180 tỷ đồng. Ngoài ra đối tượng còn làm giả, sử dụng 49 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để tăng thêm niềm tin cho người tham gia góp vốn.

Theo tài liệu điều tra, Vũ Thị Mai Phương đã lợi dụng tâm lý muốn đầu tư sinh lời nhanh của một bộ phận người dân, đưa ra các thông tin sai sự thật về các bất động sản, đồng thời cam kết mức lợi nhuận cao, ổn định. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền góp vốn, đối tượng không thực hiện đúng cam kết mà sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng chi trả.

Tang vật thu giữ được. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.

Từ vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hình thức huy động vốn, đầu tư với lãi suất cao bất thường, đặc biệt là các thông tin về bất động sản không rõ nguồn gốc pháp lý. Khi tham gia đầu tư, cần tìm hiểu kỹ, tránh tin tưởng vào các lời hứa hẹn thiếu cơ sở. Đồng thời, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ, xử lý. Việc chủ động phòng ngừa, nâng cao nhận thức của người dân cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng là yếu tố then chốt nhằm hạn chế, đẩy lùi các loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong thời gian tới.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức đã tham gia góp vốn đầu tư với Vũ Thị Mai Phương nhanh chóng liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan qua điều tra viên Vương Đình Tùng - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng, số điện thoại: 0816193777.

Sự phối hợp kịp thời của người dân sẽ giúp cơ quan chức năng làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội và có biện pháp thu hồi tài sản cho bị hại.

Theo Cổng TTĐT Công an TP Hải Phòng ﻿