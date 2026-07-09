Ai biết Vũ Thị Hậu SN 1989 đang ở đâu, liên hệ ngay số điện thoại 0987.890.111

Công an tỉnh Tuyên Quang đang truy tìm Vũ Thị Hậu (SN 1989), đối tượng liên quan vụ án đánh bạc xảy ra ngày 10/5/2026 tại xã Nhữ Khê, để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 8/7, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang thụ lý điều tra vụ án hình sự về hành vi đánh bạc, xảy ra ngày 10/5/2026 tại thôn Thọ An, xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang.

Trong quá trình điều tra, ngày 18/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành Quyết định truy tìm đối với Vũ Thị Hậu (SN 1989, trú tại thôn Đèo Thượng, xã Thái Bình, tỉnh Tuyên Quang). Theo cơ quan điều tra, Vũ Thị Hậu là người có liên quan đến vụ án, hiện không rõ đang ở đâu.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị thân nhân của Vũ Thị Hậu cùng người dân, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể khi có thông tin về đối tượng thì thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, số điện thoại 02073.871.161; hoặc liên hệ trực tiếp Điều tra viên Nguyễn Đức Thắng qua số điện thoại 0987.890.111.

Cơ quan điều tra cho biết sẽ bảo đảm tuyệt đối bí mật đối với cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin theo quy định.