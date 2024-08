Ai bảo TV chỉ để xem phim, chọn đúng thiết bị nghe nhìn thì mọi trải nghiệm đều thăng hạng

TV tuyệt sắc, âm thanh tuyệt hảo hàng đầu kỷ nguyên AI TV

Theo khảo sát trên quy mô 3000 người dùng sở hữu TV thông minh của 91mobiles trong năm 2024, 76% người được hỏi cho rằng công nghệ màn hình là quan trọng nhất, 53,8% khẳng định chất lượng hình ảnh là quan trọng nhất. Chất lượng hình ảnh, âm thanh của TV thậm chí còn được đến 90% người dùng tại khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương đánh giá cao, theo khảo sát trên quy mô 1.920 người dùng được Samsung thực hiện trong năm 2023.

Là nhà sản xuất TV tiên phong thế giới suốt 18 năm qua, Samsung thấu hiểu điều này hơn ai hết. Dòng sản phẩm Samsung AI TV mới ra mắt gồm Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, OLED và QLED đều đáp ứng nhu cầu hình ảnh, âm thanh chất lượng cao bằng việc tối ưu sức mạnh trí tuệ nhân tạo. Trên TV Neo QLED 8K, sự kết hợp giữa xử lý mạnh mẽ NQ8 AI thế hệ thứ 3 cùng 512 mạng mô phỏng thần kinh (gấp 8 lần thế hệ tiền nhiệm) mang lại tốc độ xử lý NPU nhanh gấp 2 lần cùng nhiều tính năng hình ảnh, âm thanh siêu mạnh mẽ.

Công nghệ AI nâng tầm trải nghiệm giải trí trên Samsung AI TV thông qua các tính năng như 8K AI Upscaling Pro (tự động nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 8K bất chấp độ phân giải đầu vào), AI Motion Enhancer Pro (tăng độ sắc nét, giảm thiểu hiện tượng nhòe khi vật thể chuyển động nhanh), Active Voice Amplifier Pro (tự động nhận diện âm thanh xung quanh và điều chỉnh âm thanh trên TV để tối ưu trải nghiệm nghe), AI Auto Game Mode (tự động nhận diện và tối ưu hóa các thông số theo từng tựa game riêng), AI Customization Mode (chế độ hiển thị màu sắc, hình ảnh cá nhân hóa cho từng người dùng)...

TV an toàn hơn trong kỷ nguyên nhà thông minh

Trong suốt thời gian dài, TV vẫn luôn là thiết bị có tần suất cập nhật bảo mật hạn chế so với nhiều thiết bị điện tử khác như smartphone hay laptop. Điều này đã dẫn đến không ít vụ tấn công mạng nhằm vào hàng nghìn thiết bị nghe nhìn của các gia đình, khiến nhiều cơ quan như Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phải đưa ra cảnh báo. Bước vào kỷ nguyên Nhà thông minh, khả năng bảo mật trên TV lại càng quan trọng hơn bao giờ hết. Khi TV không may bị tin tặc tấn công, kẻ xấu hoàn toàn có thể thông qua thiết bị trung tâm này để chiếm quyền điều khiển hệ thống khóa cửa cũng như camera an ninh để thực hiện hành vi xấu, thậm chí xâm nhập các thông tin ngân hàng của người dùng.

Ý thức sớm điều này, Samsung đã đầu tư mạnh vào nền tảng bảo mật Knox Security trên Samsung AI TV, khiến dòng TV này trở nên an toàn vượt trội so với các sản phẩm nghe nhìn khác trên thị trường. Knox Security là tiêu chuẩn bảo mật 10 năm liên tiếp đạt chứng nhận Tiêu chuẩn chung – CC (Common Criteria), được công nhận bởi 31 quốc gia trên thế giới. Trên Samsung AI TV, Knox Security được cập nhật 24/7 thay vì mỗi năm một lần, chủ động phát hiện các mối đe dọa tấn công theo thời gian thực, ngăn chặn trang web lừa đảo và bảo vệ liền mạch thông tin cá nhân của người dùng.

Xem phim hoài không hết, không lo lắng bản quyền

Cũng theo khảo sát của 91mobiles, 45% người dùng được hỏi các ứng dụng giải trí là thứ được họ sử dụng nhiều nhất trên smart TV. Người dùng kỳ vọng có thể gói trọn mọi ứng dụng và toàn bộ phim ảnh, chương trình truyền hình, giải đấu thể thao... vào chính chiếc TV của mình. Điều này cũng được đáp ứng thông qua kho ứng dụng đồ sộ trên Smart TV, bao gồm nhiều cái tên quen thuộc như VieON, Galaxy Play, FPT Play, TV360, VTVcab ON, ClipTV... Bất kể người dùng muốn tìm các tựa phim kinh điển như Titanic, Mummy hay các bom tấn mới ra rạp như Đất Rừng Phương Nam, Mai,... Samsung AI TV đều có đủ. Thậm chí, Samsung AI TV còn có các gói ưu đãi cho người dùng mới, giúp họ tiếp cận bản quyền các giải đấu thể thao lớn như World Cup, Euro hoàn toàn miễn phí.

Khảo sát của Samsung tại khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương cũng chỉ ra, cứ 4 người dùng thì có 1 người (24%) sử dụng TV để chơi game, đặc biệt là các trò chơi trên bảng điều khiển. Với sự giúp sức của các tính năng AI và Gaming Hub, Samsung AI TV sẽ thổi làn gió mới đến trải nghiệm giải trí của tất cả người dùng.

Không phải bỏ lỡ chương trình hay vì việc nhà

Thay vì phải điều khiển thủ công từng thiết bị trong nhà, người dùng ngày càng mong muốn xu hướng tự động hóa giúp họ giảm thiểu áp lực việc nhà như dọn dẹp, giặt giũ. Đây là lý do Samsung mang đến "quản gia kỹ thuật số" SmartThings với tâm điểm là Samsung AI TV, cho phép kết nối mọi thiết bị gia dụng (điều hòa, máy giặt, tủ lạnh...) với TV và điều khiển thông qua màn hình lớn. Việc này cũng giúp người dùng không lo bỏ lỡ hoặc tạm dừng các chương trình yêu thích vì lý do việc nhà.

TV tiết kiệm điện, giảm hóa đơn sinh hoạt

Giảm chi phí sinh hoạt thông qua việc tiết kiệm điện là nhu cầu thực tế của mọi gia đình hiện nay. Để hiện thực hóa mong muốn chính đáng này, đồng thời đóng góp vào việc phát triển bền vững, Samsung AI TV đã được trang bị AI Energy với khả năng tiết kiệm đến 30% điện năng trên dòng TV Neo QLED 8K, còn Neo QLED 4K hay OLED cũng có thể tiết kiệm đến 25% điện năng. Tính năng này sử dụng các cảm biến trên TV cùng mô hình trí tuệ nhân tạo để phân tích ánh sáng, nhận diện thời điểm người dùng rời khỏi màn hình để hạ độ sáng, từ đó tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ. Hơn nữa, thiết kế đặc trưng của các sản phẩm Samsung AI TV góp phần tô điểm nội thất trong không gian sống. Nếu như Neo QLED 8K sở hữu thiết kế Infinity Air độc đáo với màn hình tràn viền vô cực cùng chân đế mặt gương tạo cảm giác TV lơ lửng, thì OLED ghi điểm với thiết kế laser slim mỏng nhẹ tinh tế.

18 năm giữ vững ngôi vị tiên phong thị trường TV toàn cầu và 10 năm hàng đầu thị trường Việt Nam cho thấy khả năng thấu hiểu và đáp ứng chuẩn xác nhu cầu người dùng của Samsung. Để trải nghiệm những công nghệ âm thanh, hình ảnh của tương lai, được nghiên cứu cho nhu cầu của riêng từng người dùng, không gì thiết thực hơn là sở hữu một chiếc TV của ông lớn này.