Admin fanpage Phòng, chống ma túy lần đầu hé lộ thân phận, tung trò đoán tên rapper bị điều tra như “Chiếc nón kỳ diệu”

Tài khoản Facebook Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Ngày 28/5, tài khoản fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh - trang thông tin chính thức của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh liên tục cập nhật thông tin về việc đang điều tra 1 nam rapper Việt trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Không chỉ khiến cộng đồng mạng đổ dồn theo dõi vì diễn biến vụ việc, fanpage này còn gây chú ý bởi cách truyền tải thông tin mang màu sắc rất riêng. Từ chiều 28/5, admin fanpage liên tục “nhá hàng” các dữ kiện liên quan đến danh tính nam rapper, biến phần bình luận thành một trò chơi đoán chữ thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác.

Khoảng 16h20, fanpage đăng tải thông tin bước đầu xác định trong tên của nam rapper có một chữ N. Chỉ với một chi tiết ngắn gọn, phần bình luận ngay lập tức trở nên sôi động khi cư dân mạng liên tục để lại dự đoán, tag tên bạn bè và bàn luận rôm rả.

Đến 17h48 cùng ngày, admin tiếp tục đăng tải bài viết mới kèm hình ảnh hé lộ thêm rằng tên của nam rapper có 2 chữ N. Đáng chú ý, bài đăng lần này còn mở đầu bằng màn đính chính hài hước khi admin khẳng định mình là người thật chứ không phải AI.

“Thực ra trong quá trình phát triển page, anh Xoăn (chủ Facebook) từng nghi ngờ admin là công cụ AI, không phải người thật.

Em xin cam đoan em là real, bằng chứng là TP.HCM trời nóng quá, em bị mồ hôi đổ nhoè mắt, em nhìn nhầm. Em xác minh lại thì tên của nam rapper vi phạm có 2 chữ… Rất mong bà con thông cảm và đúng 20h10 tối nay, em sẽ hoàn tất thông tin báo cáo nhân dân.

Mình vừa nghe new nhạc, vừa đọc tin tức ạ. Mọi người cột võng, pha trà đường sẵn nha” - nguyên văn bài đăng trên tài khoản Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh.

Cách dẫn dắt thông tin theo kiểu úp mở từng chút khiến không khí trên fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh càng nóng hơn.

Ở phần bình luận, cư dân mạng liên tục để lại các dự đoán về danh tính nam rapper được nhắc tới. Không khí tương tác sôi động đến mức nhiều người ví fanpage PC04 giống một phiên bản “Chiếc nón kỳ diệu” trên MXH khi admin liên tục tung từng dữ kiện nhỏ để mọi người đoán tên. Nhiều bình luận hài hước xuất hiện như: “Admin fan Chiếc nón kỳ diệu đúng không?”, “Hãy chọn giá đúng, nhầm hãy chọn tên đúng”, “Rồi thường lên con beat số mấy admin nói luôn đi cho dễ đoán”.

Trong khi đó, không ít người cho biết họ gần như dành cả buổi tối, vừa nấu cơm vừa hóng hint từ fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh: “Quyết tâm chờ admin đăng rồi mới đá tô cơm”, “Vừa ăn vừa hóng”, “Cơm nước xong, làm ca trà đường, sạc pin điện thoại nha”, “Đã cơm nước xong xuôi. Giờ bật điều hòa lên nằm hóng”, “Dự đoán hôm nay nhiều người vừa nấu cơm vừa hóng nè!”, “Không dám đi nấu cơm luôn cán bộ ơi, đặt ship 3 tô bánh canh ăn chờ tin”,...

Cách nói chuyện gần gũi của admin cũng khiến cộng đồng mạng thích thú. Sau câu nhắn “cột võng, pha trà đường sẵn nha”, nhiều người lập tức hưởng ứng theo kiểu rất miền Tây như: “Admin người miền Tây chắc luôn”, “Cán bộ dân miền Tây thích đi biển chơi trốn tìm”, “Không thích uống trà đường nữa nha cán bộ, uống trà sữa nha”,...

Sự chú ý lớn dành cho fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh thời gian gần đây cũng đến từ cách làm nội dung khác biệt so với hình dung quen thuộc về các trang thông tin chính thức. Thay vì chỉ đăng tải thông báo bình thường, fanpage lựa chọn cách giao tiếp gần gũi hơn với người dùng mạng xã hội, sử dụng ngôn ngữ đời thường, bắt trend nhưng vẫn giữ nội dung tuyên truyền và thông tin chính xác.

Nhiều cư dân mạng nhận xét chính sự linh hoạt này khiến fanpage trở thành một trong những tài khoản được theo dõi nhiều nhất những ngày qua. Không ít bài đăng của fanpage thường xuyên đạt lượng tương tác lớn, phần bình luận thậm chí còn trở thành nơi “tụ họp” quen thuộc của cư dân mạng mỗi khi có vụ việc mới được cập nhật. Theo ghi nhận mới nhất, tính đến 18h35 ngày 28/5, tài khoản này đã đạt gần 860 nghìn người theo dõi.

Hiện thông tin liên quan đến vụ việc nam rapper bị điều tra vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.