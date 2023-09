Ác Quỷ Ma Sơ 2: Cuộc chiến giữa nữ tu sĩ xinh đẹp và phản diện nổi tiếng bậc nhất The Conjuring

Bộ phim là tác phẩm thứ 9 thuộc thương hiệu kinh dị đình đám The Conjuring do đạo diễn James Wan gây dựng và phát triển suốt một thập kỷ qua. Tính đến nay, vũ trụ điện ảnh này đã thu về hơn 2,1 tỷ USD và là loạt phim kinh dị thành công nhất mọi thời đại. Trong số những nhân vật The Conjuring giới thiệu tới khán giả, không thể không kể đến Valak - một ác quỷ mạnh mẽ và tàn bạo bậc nhất. Nó lần đầu xuất hiện trong The Conjuring 2 (2016) và từng có phim riêng năm 2018.

Kịch bản chặt chẽ hơn phần 1

Khác với những ngoại truyện như Annabelle, Ác Quỷ Ma Sơ 2 mang đến một câu chuyện liền mạch và có tính tiếp nối. Phim kể tiếp câu chuyện về Valak (Bonnie Aarons thủ vai) sau khi bị sơ Irene (Taissa Farmiga đóng) đánh bại. Kịch bản lấy bối cảnh 4 năm sau cái kết của tập 1. Vatican phát hiện lại xuất hiện hàng loạt vụ án quỷ ám bí ẩn rải rác ở Pháp khiến họ nghi ngờ Valak đang có dấu hiệu trở lại. Sơ Irene - người đang ở ẩn tại Italy - được yêu cầu lên đường điều tra những sự việc bí ẩn này vì là một trong những người duy nhất còn sống sót sau khi chạm trán tên quỷ tàn ác.

Cuộc hành trình đưa sơ Irene tái ngộ người quen cũ là chàng nông dân Frenchie (Jonas Bloquet đóng) - người từng cứu cô ở cuối phần 1. Lúc này, anh đang sử dụng tên thật là Maurice và kiếm sống bằng nghề tạp vụ tại một ngôi trường nội trú ở Pháp. Vô tình, đây cũng là nơi đang cất giữ đôi mắt của thánh Lucy - một báu vật nhiệm màu mà Valak nhắm tới từ lâu. Sau quá trình nghiên cứu và lần theo các manh mối, Irene phát hiện ra âm mưu của tên quỷ và đồng thời nhận ra năng lực ẩn siêu nhiên chứa bên trong chính mình.

Kịch bản phần này có phần tròn trịa và được xây dựng kín kẽ hơn trước. Nội dung chủ yếu xoay quanh quá khứ của sơ Irene và cuộc sống của anh nông dân Frenchie sau khi chạm trán Valak. Việc cho xuất hiện lại cặp nhân vật được nhiều khán giả yêu thích ở phần 1 này cũng có thể xem là điểm sáng của phim. Nữ diễn viên Taissa Farmiga cho thấy mình rất hợp với vai nàng tu sĩ ngây thơ, nhân hậu và là miếng mồi ngon nhưng cực kỳ khó nhằn của Valak. Đặc biệt, ở phần này, ekip cũng đem đến lời lý giải hợp lý về việc nhân vật này có thể đánh bại được tên quỷ nguy hiểm bậc nhất của vũ trụ The Conjuring.

Đồng thời, nếu tinh ý, khán giả có thể phát hiện ra sợi dây liên kết vô hình giữa Irene và Lorraine Warren - thầy trừ tà gắn liền với thương hiệu phim The Conjuring. Họ cùng là những người giỏi nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu càng câu chuyện truyền thuyết và đưa ra những phán đoán chính xác về xuất thân của các con quỷ. Hai nhân vật này cũng được thể hiện bởi hai chị em ruột ngoài đời là Vera và Taissa Farmiga.

Trong khi đó, Frenchie được xây dựng một tuyến truyện mới với một gia đình nhỏ sắp hình thành. Câu chuyện về cuộc sống của anh ở ngôi trường nội trú khá thú vị và cảm động. Chàng nông dân vẫn ghi điểm với sự tốt bụng và dũng cảm. Anh quen thân với Kate - người mẹ đơn làm nghề giáo viên đang chăm sóc con gái Sophie. Tưởng chừng 3 người sẽ cùng tạo nên một gia đình mới hạnh phúc, sự xuất hiện của Valak lại biến cuộc sống của họ hoàn toàn đảo lộn.

Khâu hình ảnh, âm thanh ấn tượng

Ác Quỷ Ma Sơ 2 tiếp tục đem đến cho người xem những màn hù dọa giàu tính chân thực. Ngay từ đầu phim, khán giả đã được cảnh báo về sự tái xuất của Valak khi tên quỷ tra tấn và thiêu trụi một vị cha xứ ngay bên trong nhà thờ. Một phân cảnh gây ấn tượng khác là sơ Irene đứng cạnh một sạp báo trên đường phố. Từng trang tạp chí bất ngờ được lật một cách bí ẩn và để lộ ra diện mạo của Valak. Đây chắc chắn có thể được xem là một trong những cảnh phim ấn tượng nhất của dòng phim kinh dị hiện đại những năm gần đây.

Ekip Ác Quỷ Ma Sơ 2 chịu khó đầu tư về mặt bối cảnh, đem đến những thước phim mang đậm phong cách gothic của các nhà thờ châu Âu. Nhà quay phim Tristan Nyby vẫn tận dụng triệt để những khoảng sáng - tối để tạo nên những phân cảnh căng thẳng, đáng sợ mà không cần sử dụng quá nhiều yếu tố hù dọa. Trong khi đó, nhạc sĩ Marco Beltrami đem đến những bản nhạc, hiệu ứng âm thanh ấn tượng cho tác phẩm.

Yếu tố kinh dị được tăng cường nhưng chưa đủ “nặng đô”

Ác Quỷ Ma Sơ 2 được nhào nặn dưới bàn tay đạo diễn Michael Chaves - người gắn liền với thương hiệu qua các phim như The Curse of La Llorona và The Conjuring: The Devil Made Me Do It . Các tác phẩm trước của ông đều bị nhận xét không đủ độ “nặng đô” với những người hâm mộ của thể loại kinh dị. Lần này, nhà làm phim người Mỹ đã có tiến bộ trông thấy trong việc dàn dựng các màn jump scare. Tuy nhiên, những phân cảnh này phần nào vẫn còn khá “hiền” và dễ đoán đối với những người xem khó tính.

Chính điểm yếu này phần nào ảnh hưởng khá lớn tới sự hấp dẫn của Ác Quỷ Ma Sơ 2. Đồng thời, thời lượng xuất hiện của Valak cũng khá khiêm tốn, vì nhân vật vốn bị Irene đánh bại ở phần trước và chưa thể trở lại với sức mạnh trọn vẹn. Điều này khiến hai hồi đầu trôi qua khá chậm, chủ yếu xoay quanh hành trình lần theo manh mối của nữ chính. Ác quỷ chỉ thực sự tỏa sáng ở hồi cuối của phim trước khi bị đánh bại một cách hợp lý nhưng khá lãng xẹt.

Chấm điểm: 3/5

Nhìn chung, Ác Quỷ Ma Sơ 2 là một tác phẩm kinh dị khá ổn nhưng chưa thực sự đột phá. Việc thiếu vắng yếu tố kinh dị ở hai hồi đầu khiến mạch phim khá chậm. Nhiều tình tiết trong phim cũng chưa được phát triển thực sự hợp lý. Thế nhưng, với các fan của thương hiệu The Conjuring, đây là tác phẩm quan trọng khi đem đến nhiều chi tiết mới về các nhân vật của vũ trụ điện ảnh này.