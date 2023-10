Á hậu Vbiz từng giấu kín diện mạo bạn trai: Đã sinh con đầu lòng, chưa tổ chức đám cưới vì lý do này

Mâu Thuỷ được biết đến khi trở thành Quán quân Vietnam's Next Top Model 2013, Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Thời điểm đó, cô được đánh giá cao về ngoại hình lẫn phong thái trình diễn. Sau cuộc thi, Mâu Thủy trở thành vedette của nhiều sự kiện thời trang trong nước, liên tục xuất hiện trên các sàn diễn quốc tế. Người đẹp còn gây chú ý với nhiều vai trò như huấn luyện viên, người mẫu trong các chương trình, show thời trang lớn.

Vào tháng 8/2022, Mâu Thuỷ xác nhận được bạn trai cầu hôn. Đến cuối tháng 10/2022, nàng hậu sinh năm 1992 tiếp tục công bố tin vui đã mang thai được 6 tháng. Tuy nhiên vào thời điểm đó, diện mạo và danh tính của nửa kia vẫn được người đẹp giấu kín. Cô cho biết bạn trai không phải đại gia hay thiếu gia mà chỉ là một người đàn ông làm kinh doanh, yêu thương gia đình nhỏ.

Trong thời gian mang bầu, người đẹp 9x tiết lộ gặp những khó khăn vì thay đổi tâm sinh lý, tuy nhiên cô may mắn luôn được nửa kia quan tâm. Mâu Thuỷ chia sẻ với chúng tôi: "Thật ra, trong quá trình mang thai thì tâm lý mẹ bầu lúc nào cũng giống như suy nghĩ quá vấn đề, đặc biệt là Thủy là một người làm trong nghệ thuật, nên luôn nghĩ theo hướng mà nó xấu nhất. Đó là lý do mà tại sao Thủy hiểu được rằng các mẹ bầu sau sinh hoặc là trước khi sinh rất là dễ bị trầm cảm. Nhưng may mắn là Thủy với lại bạn trai cũng không có quá nhiều mâu thuẫn về điều kiện vật chất hay tình cảm. Nhưng mà Thủy luôn nhạy cảm, và hay cảm thấy người ta không có tốt với mình, thỉnh thoảng Thuỷ còn đưa ra những câu nói 'sát thương' dành cho anh ấy.

May mắn là tới hiện tại, quan hệ của chúng mình vẫn đang trong giai đoạn phát triển tốt cho nên không sao và hy vọng rằng những mẹ bầu sẽ kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn và những anh chồng sẽ dễ dàng chia sẻ, cảm thông cho các mẹ bầu. Nhờ sự đồng hành và quan tâm của anh mà Thủy có tâm lý tinh thần thoải mái hơn, được lắng nghe hơn trong thời gian mang thai này".

Nửa kia của Mâu Thủy lớn hơn cô 2 tuổi, làm kinh doanh và không phải đại gia

Bạn trai đã ở bên cạnh động viên, quan tâm Mâu Thuỷ trong thời gian mang bầu

Vào lễ đầy tháng bé Mun - con đầu lòng, Mâu Thuỷ đã đăng tải hình ảnh hạnh phúc của gia đình nhỏ. Đây là lần đầu tiên bạn trai người đẹp lộ diện công khai trên mạng xã hội. Chia sẻ về lý do quyết định công khai diện mạo chồng tương lai, Á hậu Mâu Thủy cho biết: "Tôi không che mặt anh nữa vì ai cũng biết rồi".

Về chuyện tổ chức đám cưới, Mâu Thủy từng cho biết gia đình cũng hối thúc nhưng cô không muốn vội vàng. Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 quan niệm đám cưới là kết quả tình yêu chứ không phải vì có con mà buộc anh phải cưới.

Ngoài ra, nàng hậu tiết lộ muốn con đầu lòng cứng cáp, hơn 1 tuổi để cùng đi vào lễ đường. Á hậu Mâu Thuỷ cho biết có thể sẽ tổ chức đám cưới cùng với bạn trai vào năm 2024. Người đẹp từng chia sẻ: "Trước mắt, sau khi sinh con, chúng tôi sẽ chuyển đến một nơi ở rộng rãi và thoải mái hơn. Đợi đến khi con cứng cáp, tôi và bạn trai mới suy nghĩ xem tổ chức cưới thế nào".

