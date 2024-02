7 thỏi son "đắt hàng" nhờ phim Hàn: Một nửa trong số đó gây sốt vì diễn xuất và visual đỉnh của hội "tiểu tam"

Phim Hàn không chỉ hấp hẫn nhờ cốt truyện thú vị, mà còn khiến các tín đồ yêu cái đẹp ''phát cuồng'' vì những món mỹ phẩm xịn xò mà các diễn viên sử dụng khi lên hình. Cũng nhờ sức hút của những bộ phim đình đám và diễn xuất ấn tượng của dàn mỹ nhân này mà nhiều sản phẩm trở thành item được săn lùng rầm rộ, thậm chí còn trở thành xu hướng làm đẹp được giới trẻ lăng xê.

Cùng điểm lại 7 thỏi son ''đắt hàng'' sau khi được xuất hiện trong những bộ phim đình đám trong thời gian gần đây, bạn chắc chắn sẽ có cho mình một vài lựa chọn phù hợp đó.

Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Chanel Rouge Allure Velvet màu 62 Libre

Một trong những thỏi son được tìm mua nhiều nhất trong những ngày gần đây phải kể đến Chanel Rouge Allure Velvet màu 62 Libre. Lý giải cho sức hút của em son này chính là nhờ màn nhập vai ấn tượng của Song Ha Yoon khi vào vai ''tiểu tam'' Soo Min trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi.

Theo đó, màu son mà Soo Min lựa chọn mang tôn hồng nude pha ánh đất nhẹ nhàng. Khi thoa lên môi liền mang đến cho diện mạo của nhân vật này vẻ nữ tính, mềm mại và không kém phần cuốn hút. Ngay sau khi xuất hiện trên phim, Chanel Rouge Allure Velvet màu 62 Libre liền trở thành thỏi son hot trend tại Hàn Quốc, được giới trẻ săn lùng để sở hữu. Nếu bạn cũng thích tông son dịu mắt này, thì còn chần chừ gì mà không rinh ngay cho mình một thỏi.

Thế Giới Hôn Nhân: Siero Jealousy Archive Lip Plumper - Pink Peony

Trong Thế Giới Hôn Nhân, nữ phụ ''trà xanh'' Yeo Da Kyung (do Han So Hee thủ vai) cũng để lại nhiều ấn tượng khó phai cho khán giả. Bên cạnh diễn xuất tự nhiên, màu son mà nhân vật này sử dụng đã khiến nhiều chị em mê mệt vì chúng giúp đôi môi của cô nàng này trông căng mọng và cuốn hút hơn.

Được biết, Han So Hee đã sử dụng thỏi son Siero Jealousy Archive Lip Plumper màu Pink Peony. Đây là một tông son hồng nổi bật và có độ bóng nhẹ. Màu son này không chỉ phù hợp với nước da trắng sáng mà còn giúp chủ nhân của chúng trông trẻ trung hơn so với tuổi thật. Giá bán của thỏi son này rơi vào khoảng 700k.

Penthouse: Chanel Camellia Lipstick màu 627

Nếu bạn đang tìm một thỏi son đỏ vừa lên màu chuẩn lại mịn môi và bền màu thì Chanel Camellia Lipstick màu 627 chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Thỏi son này từng được nữ phụ phản diện kiêm ''tiểu tam'' Cheon Seo Jin (do Kim So Yeon thủ vai) sử dụng trong bộ phim Penthouse. Ngay sau khi thỏi son của Cheon Seo Jin được netizen ''khui ra'', nó đã tạo nên cơn sốt trong giới mê làm đẹp.

Màu 627 mà nhân vật Cheon Seo Jin sử dụng là tông đỏ thuần với sắc độ trầm nhẹ giống màu hoa trà khiến người dùng toát lên vẻ quyến rũ, sang chảnh và không kém phần quyền lực, rất phù hợp với cá tính của nhân vật này.

Nevertheless: Charlotte Tilbury màu Pillow Talk

Trong Nevertheless, Han So Hee ''đốn tim'' người hâm mộ với nhan sắc mỏng manh, ngọt ngào chuẩn nàng thơ. Và thỏi son giúp nữ diễn viên tôn lên nét đẹp này chính là Charlotte Tilbury màu Pillow Talk. Mã màu Pillow Talk mà Han So Hee lựa chọn sở hữu gam màu hồng nâu ngả nude rất dễ dùng và không hề kén da. Nhiều chị em sau khi ''tậu'' em son này về còn hết lời khen ngợi chất son mềm mịn và cảm giác nhẹ nhàng, mướt môi mà chúng đem lại. Hiện thỏi son này có giá khoảng 800k.

Hometown Cha-Cha-Cha: Givenchy Le Rouge Sheer Velvet Matte Lipstick màu N37 Rouge Graine

Xuyên suốt bộ phim Hometown Cha-Cha-Cha, nữ diễn viên Shin Min Ah đều sử dụng các màu son trong dòng Le Rouge Sheer Velvet Matte Lipstick của thương hiệu Givenchy. Trong đó, màu son N37 Rouge Graine đã khiến rất nhiều khán giả phải ''đổ gục'' bởi vẻ sang trọng, quyến rũ tuyệt đối.

"Nàng hồ ly" chọn phong cách trang điểm trong veo, khoe làn da trắng mịn. Khi thoa thêm thỏi son này, mọi tập trung sự chú ý đều dồn vào đôi môi của Shin Min Ah. Tông son này giúp khuôn mặt của nữ diễn viên trở nên bừng sáng, tươi tắn và tràn đầy sức sống hơn. Nếu bạn cũng muốn ghi điểm bởi vẻ quyến rũ ngọt ngọt giống Shin Min Ah thì nên sở hữu ngay một thỏi Givenchy Le Rouge Sheer Velvet Matte Lipstick màu N37 Rouge Graine.

Bây Giờ Chúng Ta Chia Tay: Sulwhasoo Hadamoto Lip Balm

Trong thời gian bộ phim Bây Giờ Chúng Ta Chia Tay được công chiếu, thỏi son mà Song Hye Kyo sử dụng đã khiến cư dân mạng Hàn Quốc và nhiều nước Châu Á săn tìm ráo riết. Theo đó, dòng son là nữ diễn viên lựa chọn đến từ thương hiệu mỹ phẩm đình đám của Hàn Quốc Sulwhasoo.

Cụ thể, Sulwhasoo Hadamoto Lip Balm là dòng son dưỡng có màu rất nổi tiếng của thương hiệu này. Tông màu mà Song Hye Kyo lựa chọn dù mang sắc hồng nhưng vẫn đủ sức tôn lên vẻ sắc sảo, thu hút cho nhân vật của cô. Không chỉ đẹp, dòng son này của nhà Sulwhasoo còn có thành phần từ nhiều loại tinh dầu nuôi dưỡng môi mềm mại, tránh tình trạng môi khô, bong tróc khi dùng son suốt ngày dài.

Khởi Nghiệp: Lancôme L'Absolu Rouge Intimatte màu 130 Not Flirting

Trong bộ phim Khởi Nghiệp, Suzy lựa chọn lối make up đơn giản và không quá nổi bật. Tuy nhiên, cô lại chọn một tông màu son khá đậm để thu thút ánh nhìn của mọi người mỗi khi có cơ hội được thể hiện bản thân. Nhiều chị em đã ngay lập tức phát hiện ra thỏi son mà Suzy sử dụng. Đó chính là Lancôme L'Absolu Rouge Intimatte màu 130 Not Flirting. Và ngay sau khi được ''bóc mác'', sản phẩm này đã khiến giới trẻ Hàn Quốc nháo nhào săn lùng để sắm cho bằng được. Do nhu cầu mua son tăng mạnh, nhiều cửa hàng kinh doanh loại son này đã phải thông báo ''sold out'' đến khách hàng của mình.