7 sản phẩm dưỡng da tốt nhất của Hàn khiến BTV làm đẹp thốt lên: Ước gì tôi biết đến chúng sớm hơn!

Sarah Han là một trong những BTV làm đẹp kì cựu của chuyên trang Allure (Mỹ). Cô cho biết, trước khi làm việc trong lĩnh vực làm đẹp, cô không có quá nhiều kiến thức chuyên môn và bản thân chỉ dùng các sản phẩm chăm sóc da đến từ Pháp, Đức, Mỹ... quen thuộc. Cho đến khi cô phát hiện ra, tại khu vực châu Á, mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc cũng xịn xò không thua kém gì phương Tây.

"Người Hàn Quốc rất nghiêm túc trong việc chăm sóc da của họ. Họ am hiểu về ngành làm đẹp, liên tục có sự đổi mới về bao bì và phát hiện ra nhiều thành phần vô cùng tốt cho da. Đó là lý do, tôi và rất nhiều người khác muốn trả tiền để tậu về nhà những sản phẩm của họ" - BTV Sarah Han chia sẻ.

Với kinh nghiệm chuyên môn cùng với trải nghiệm thực tế của bản thân, cô nàng BTV này cũng đưa ra gợi ý về danh sách 7 món sản phẩm dưỡng da đến từ Hàn tốt nhất, chắc chắn sẽ giúp ít nhiều trong việc cải thiện làn da của bạn.

1. "Anh hùng" làm sáng da - Goodal Green Tangerine Vita C Dark Spot Serum

Bạn đang tìm cách giải quyết tình trạng đốm nâu, da sạm màu? Một trong những lựa chọn tốt nhất đáng để tham khảo đó là tinh chất Green Tangerine Vita C Dark Spot Serum của thương hiệu Goodal. Sản phẩm có thành phần chính là: 4% Niacinamide, 2% Arbutin, 70% chiết xuất quýt xanh, Centella Asiatica (rau má)... đều là những "hoạt chất vàng trong làng làm sáng da" vô cùng hiệu quả.

- Nơi mua: Beauty Box

2. Cải thiện lỗ chân lông tốt nhất - innisfree Pore Clearing Clay Mask 2X

Da tắc nghẽn, gặp rắc rối với sợi bã nhờn và lỗ chân lông to không phải là điều đáng lo ngại khi bạn sở hữu Pore Clearing Clay Mask 2X của innisfree. Với các tín đồ làm đẹp, hũ mặt nạ này là một cái tên không hề xa lạ, thậm chí được rất nhiều chị em yêu thích. Chỉ cần dành đến hai hoặc ba lần một tuần sử dụng, chắc chắn lỗ chân lông của bạn sẽ được thiết lập và tái tạo, trở nên mịn màng thấy rõ.

- Nơi mua: innisfree

3. Làm dịu vết đỏ nhanh nhất - Dr. Jart+ Cicapair Tiger Grass

Kể từ khi mỹ phẩm Hàn Quốc phát triển ở các quốc gia phương Tây, dòng Cicapair của Dr.Jart+ đã được rất nhiều beauty blogger và biên tập viên yêu thích về khả năng làm dịu làn da nhạy cảm. Mặt nạ chuyên sâu Tiger Grass Sleepai còn từng hai lần đạt giải Best of Beauty Award năm 2021 và 2022 của Allure, đủ để hiểu chất lượng vô cùng tốt mà sản phẩm mang lại.

- Nơi mua: Ora Beauty

4. Sáp tẩy trang đa nhiệm - Banila Co Clean It Zero Original

Các biên tập viên của Allure và Allure Korea đều yêu thích em sáp tẩy trang này. Được biết, Banila Co Clean It Zero Original cứ ba giây thì có một sản phẩm được bán ra. Các cô nàng có làn da khô, da sần sùi cực kỳ hợp em này nên các nàng có thể cân nhắc để rước về nhà. Sau một thời gian sử dụng, bạn sẽ thấy làn da trở nên khô thoáng, sạch mịn không cảm thấy khô rát sau khi tẩy trang.

- Nơi mua: Beauty Box

5. Kem chống nắng bình dân chất lượng xịn - innisfree Intensive Long Lasting Sunscreen Ex

Tất cả những gì chúng ta mong muốn ở một loại kem chống nắng là chỉ số chống nắng cao, có khả năng dưỡng ẩm, mướt mịn, vô hình và không gây trắng bệch mà giá cả phải hợp lý. Vậy thì bạn có thể tham khảo ngay Intensive Long Lasting Sunscreen Ex của innisfree. Loại kem chống nắng hóa học này được pha thêm trà xanh và rau má để làm dịu mọi dấu hiệu kích ứng do tia cực tím gây ra.

- Nơi mua: innisfree

6. Retinol tốt nhất - Iope Retinol Expert 0,1%

Nếu bạn đang muốn bắt đầu sử dụng retinol nhưng lo lắng về tác dụng gây kích ứng da thì Iope Retinol Expert 0,1% đủ nhẹ nhàng để sử dụng cho mọi loại da. Là một người từng bị kích ứng do các công thức retinol mạnh hơn, biên tập viên Sarah Han nói rằng Iope Retinol Expert 0,1% không hề gây khó chịu cho làn da của cô - và cô thậm chí có thể sử dụng nó hàng ngày.

Được bổ sung thêm axit hyaluronic và panthenol, tinh chất này có khả năng làm chậm quá trình lão hóa, xóa mờ nếp nhăn vùng mắt, mũi, trán chỉ trong 2 tuần sử dụng. Bao bì cũng rất cải tiến và được thiết kế sang xịn.

- Nơi mua: Beauty Box

7. Toner dưỡng ẩm tốt nhất - Round Lab 1025 Dokdo Toner

Round Lab 1025 Dokdo Toner là sản phẩm bán chạy nhất tại Olive Young (về cơ bản là Sephora của Hàn Quốc). Em này giúp cân bằng độ pH tự nhiên trên da sau khi làm sạch và tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, đồng thời giúp dưỡng ẩm nhẹ nhàng và cung cấp khoáng chất, dưỡng chất nuôi dưỡng làn da khỏe khoắn từ bên trong. Dù bạn là da khô hay da dầu mụn thì đều có thể sử dụng em này.

- Nơi mua: Nika Cosmetic