7 mối tình đã tan vỡ của Linh Ngọc Đàm: Tình yêu của người trưởng thành đau đớn thế!

Tin đồn Linh Ngọc Đàm tan vỡ với Max Shu khiến nhiều fan của couple này thốt lên "đừng là sự thật đó chứ tui thích cặp này lắm...". Nhưng, nó đã trở thành sự thật!

Từ lúc bị soi loạt hint qua story của Đàm tổng đến lúc cô bạn chính thức lên thông báo chia tay là chưa đầy 24h. Có lẽ, Linh Ngọc Đàm đã quá dày dặn kinh nghiệm để hiểu rằng: Tin đồn là thứ không tốt! Và tin đồn về một mối tình tan vỡ, sớm muộn gì cũng phải công khai vì: Ai rồi cũng cần bước tiếp, chấp nhận quá khứ đã dừng lại là bước đầu tiên để thoát khỏi nó.

Cuộc tình vừa qua của Linh Ngọc Đàm là cuộc tình thứ 7 mà mọi người biết. Nói cô bạn lận đận tình duyên chắc chính chủ cũng không nỡ cãi.

Mối tình vừa kết thúc lại là mối tình cực kì đẹp nên gây tiếc nuối lớn. Hàng triệu netizen đã từng trầm trồ mỗi khi chính chủ quyết định hé lộ những tình tiết yêu đương, cú twit để đến với nhau... giống hệt trong phim ngôn tình. Cô từng hạnh phúc nói với cả thế giới rằng “em yêu anh” và rồi khi khép lại hành trình tình yêu này, cô gái ấy vẫn nói rằng cả hai chưa từng hết yêu mà buộc phải dừng lại vì “tình yêu và ước mơ không thể đi chung đường”.

Nhiều người hơi đắng cay khi nghe lý do này. Linh Ngọc Đàm đã trưởng thành. Đã ở cái đội tuổi mà tình yêu không là tất cả nữa, khi buộc phải lựa chọn, cô sẽ lựa chọn theo cái mà mình sẽ có thay vì đi trao cái mà mình đang có.

Thế nên, Linh Ngọc Đàm đã nói ra những câu “còn yêu nhưng chẳng thể giữ” chạm đến nhiều người, đặc biệt là ai đã trải qua cảm giác đó.

“Bọn mình đã yêu hết lòng và cống hiến cho tình yêu này một cách không hề hối tiếc, yêu như lần đầu và lần cuối được yêu. Nhưng tình yêu và ước mơ không thể đi chung đường, càng trưởng thành mình càng ý thức được điều đó. Mình đã từng lạc quan nghĩ rằng mình có thể vẹn toàn cho tất cả: Ước mơ, công việc, gia đình, người yêu. Nhưng sự thật không phải vậy, mình đã thất bại trong việc cố cân bằng mọi thứ và đây hoàn toàn là lỗi của mình. Đứng trước ước mơ và trách nhiệm, bọn mình buộc lòng phải từ bỏ tình yêu”, cô thông báo như một lời tâm sự.

9X cũng cho hay với ngần ấy những mối tình, những thăng trầm đã đi qua trong cuộc sống cô tự tin bản thân đã trưởng thành, đủ mạnh mẽ để vượt qua biến cố. “Vậy nên xin mọi người đừng vì một kết thúc chưa trọn vẹn mà mất niềm tin vào tình yêu”, cô vẫn tin vào tình yêu, trong trẻo và chân thành nhất.

Linh Ngọc Đàm và Max chia tay gây nhiều tiếc nuối.

Vậy là mối tình thứ 7 đã kết thúc vào năm cô gái này 28 tuổi. Linh Ngọc Đàm công khai yêu đương với anh chàng Max Shu vào tháng 11/2022. Bạn trai của cô nàng từng học tại ĐH New York, sở hữu gia thế khủng và ngoại hình điển trai như soái ca.

“Nhưng tình yêu mà, có những thời điểm phải buông tay đối phương. Chia ly cũng chỉ là một chấm trong hành trình cuộc đời của mỗi người. Ai rồi cũng sẽ bước tiếp, viết tiếp cuộc đời mình”, một netizen an ủi Linh Ngọc Đàm.

Trước Max Shu, cô nàng từng trải qua 6 mối tình (công khai) và rồi cũng “đường ai nấy đi” gây nhiều tiếc nuối.

Linh Ngọc Đàm và Hoài Nam.

Đó là với Hoài Nam - đại gia tiền ảo trẻ tuổi. Ban đầu, cả hai giữ kín, sau đó lộ hint và công khai chia sẻ chuyện tình yêu lên mạng xã hội từ tháng 7/2021. Song, chỉ sau hơn nửa năm yêu, Linh Ngọc Đàm và Hoài Nam chia tay. Người đẹp viết lên trang Facebook cá nhân rằng: "Thank u for everything u have done for me. U have the kindest heart, my dear" (Tạm dịch: Cảm ơn anh vì tất cả những gì đã làm cho em. Anh là người có trái tim ấm áp nhất, anh yêu").

Trước Hoài Nam, Linh Ngọc Đàm từng có mối tình gây chú ý và nhiều tiếc nuối với Bụt. Thiếu gia Đồng Tháp thường xuyên xuất hiện trong các video của cô và luôn là người chiều chuộng, nâng niu nửa kia. Song, cũng chỉ sau 1 năm mặn nồng, Linh Ngọc Đàm và Bụt thông báo “đường ai nấy đi”. Cô chia sẻ là: "Mình với Duy (tên thật của Bụt) đã chia tay được một thời gian rồi. Lý do là bất đồng ngôn ngữ (ông nói gà bà nói vịt). Đùa chứ thật sự không có thời gian chăm sóc nhau nên tình chúng mình chẳng khác gì tình đồng chí. Nên 2 đứa mình đã đi tới quyết định giải tán. Thật sự chúng mình không buồn nên mọi người cũng đừng buồn nha.

Linh Ngọc Đàm và Duy Nhỏ.

Tụi mình vẫn là huynh đệ tình thâm nên mọi người thấy xuất hiện chung với nhau chuyện bình thường. Mong là các bạn vẫn yêu quý hai tụi mình và nhớ là sau này 2 đứa có bồ mới thì cũng yêu luôn bồ mới của tụi mình nha". Hiện tại, Bụt đã kết hôn.

Ngoài ra, cô nàng cũng từng có hai mối tình gây chú ý không kém với Misthy và Mễ Mễ Lương. Misthy và Linh Ngọc Đàm cũng từng có quãng thời gian đồng hành bên nhau đầy ngọt ngào. Sau chia tay, cả hai thông báo vẫn làm bạn bè của nhau. Mễ Mễ là mối tình đến sau khi cô chia tay Misthy. Linh Ngọc Đàm khẳng định cô gái này là hình mẫu bạn gái khiến cô phải theo đuổi bằng được. Sau khi mối tình chấm dứt, Mễ Mễ về lại Canada còn Linh Ngọc Đàm vẫn tiếp tục công việc của mình.

Linh Ngọc Đàm và Misthy giờ là những người bạn tốt.

Vào năm 2016, lúc tròn 20 tuổi Linh Ngọc Đàm đã có mối tình nhận nhiều sự chú ý với Khánh Kz - game thủ nổi tiếng bậc nhất của Đột Kích thời bấy giờ. Tuy nhiên yêu đương chưa bao lâu thì cả 2 liên tục gặp thị phi. Nếu như Linh Ngọc Đàm bị tố phụ bạc sau khi chia tay Cao Đức Sơn thì Khánh Kz cũng bị tố sống không đẹp. Sau đó, cả hai đều đã lên tiếng thanh minh.

Linh Ngọc Đàm và Khánh Kz.

Trước Khánh Kz, Linh Ngọc Đàm từng vướng phải lùm xùm hậu chia tay mối tình đầu tiên được cô công khai - Châu Đức Sơn, một soái ca có tiếng thời bấy giờ. Sau khi “đường ai nấy đi”, Linh Ngọc Đàm bị một nhân vật tự nhận là em gái của Châu Đức Sơn đăng tải bài viết tố Linh Ngọc Đàm bạc bẽo và không trân trọng tình cảm của người yêu sau khi cả 2 đã chia tay.

Điểm lại những mối tình đã qua mới thấy Linh Ngọc Đàm thay đổi như thế nào. Những trải nghiệm khi yêu, chàng trai mà bạn rung động ở tuổi thanh xuân ít nhiều sẽ tạo nên một phần con người bạn ở hiện tại và cả sau này.

Đó cũng là cách mà một người “học làm người lớn”. Có câu trong Kafka bên bờ biển - Murakami Haruki: “Và khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ bạn đã vượt qua như thế nào, bạn xoay xở để tồn tại được ra sao. Bạn thậm chí sẽ không dám chắc, thật ra, liệu cơn bão có thật sự đi qua. Nhưng có một điều chắc chắn. Là khi bạn ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là cùng một người mà đã bước vào. Đó là những gì về cơn bão". Thì con người khi qua tình yêu cũng tương tự như vậy.

Như Linh Ngọc Đàm đã chia sẻ: “Những năm qua mình đã học được rất nhiều những bài học khác nhau về cuộc đời, con người và tình yêu. Càng trải qua nhiều thăng trầm, tình yêu trong mình càng được gột rửa về với bản chất trong trẻo nhất nó vốn có, chân thành và tinh khiết.

Vậy nên xin mọi người đừng vì một kết thúc chưa trọn vẹn mà mất niềm tin vào tình yêu. Cũng đừng lo cho mình bởi vì mình đủ mạnh mẽ để vượt qua bất kể sóng gió gì trên cuộc đời này. Tất cả chỉ là chuyện nhỏ. Ngược lại mình lo cho các bạn yêu của mình nhiều hơn và chân thành xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng".