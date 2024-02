7 loại quả khiến Thần Tài "thích mê", cứ mang bày kiểu gì cũng hút tiền vào cửa

Trong phong thủy, việc bày biện loại quả tốt lành trên bàn thờ Thần Tài vào ngày vía Thần Tài là một phần quan trọng trong việc cầu mong tài lộc và may mắn. Ngày vía Thần Tài thường rơi vào ngày mùng 10 tháng Giêng Âm lịch hàng năm. Mặc dù hàng tháng, trên bàn thờ Thần Tài cũng đặt các loại quả may mắn nhưng người ta đặc biệt chú ý trong ngày vía Thần Tài đầu năm. Vào ngày này, người ta thường chọn những loại quả tượng trưng cho sự thịnh vượng, may mắn.

1. Quả dứa (thơm)

Trong tiếng Phúc Kiến, Trung Quốc, dứa có nghĩa là tài lộc mang đến nhiều sự tốt lành. Trong văn hóa của các nước phương Đông, người ta cho rằng có dứa trong nhà vào ngày Tết Nguyên đán thì "quý như vàng". Bởi vậy, trong dịp đầu năm, nhiều người đặt dứa trong nhà với ý nghĩa tăng thêm tài lộc, những ngọn dứa hướng thẳng lên trên, xanh mướt tượng trưng cho việc ngày càng đi lên.

Dứa còn tượng trưng cho sự tích lũy của của và được quý nhân nâng đỡ khi gặp khó khăn. Các mắt dứa tượng trưng cho những nấc thang phát triển, càng ngày càng đi lên. Chính vì thế, người ta cũng thường đặt dứa trên bàn thờ Thần Tài để thu hút tài lộc, may mắn.

Ảnh: Yến Bee

2. Quả dưa vàng

Dưa vàng cũng là một trong những loại quả mang đến may mắn trong ngày vía Thần Tài. Dưa vàng ngụ ý dư dả vàng bạc sẽ mang đến sự thuận lợi và hanh thông cho gia chủ. Quả dưa tròn đầy ngụ ý mọi thứ được viên mãn.

3. Quả táo đỏ

Quả táo trong văn hóa phương Đông mang ý nghĩa hòa bình và hạnh phúc. Trong ngày Tết người ta thường đặt táo trong nhà để mang ý nghĩa thịnh vượng. Khi bày bàn thờ Thần Tài, những trái táo đỏ tươi, căng mọng sẽ tượng trưng cho tài lộc đủ đầy, lúc nào cũng tràn trề viên mãn.

4. Quả đu đủ

Đu đủ là loại quả không thể thiếu khi bày trên bàn thờ Thần Tài, đặc biệt trong ngày vía Thần Tài vào mùng 10 tháng Giêng. Việc đặt quả đu đủ trên bàn thờ Thần Tài mang một ý nghĩa sâu sắc. Quả đu đủ xanh tượng trưng cho sự sung túc, phát triển và nhanh chóng phát đạt bởi hình dáng tròn đầy của nó. Ngoài ra, đu đủ còn gợi lên hình ảnh của sự nhiều con cháu, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống Á Đông, thể hiện ước vọng về một gia đình đông đúc và hạnh phúc. Đặt đu đủ trên bàn thờ Thần Tài, người ta hy vọng rằng Thần Tài sẽ ban phúc lành, mang đến tài lộc và may mắn trong công việc lẫn cuộc sống. Vậy nên, trong ngày vía Thần Tài, gia chủ có thể đặt đu đủ xanh hoặc chín vàng đều được.

5. Quả cam/quýt/bưởi

Quả cam, bưởi hay quả quýt, là biểu tượng của niềm may mắn và sự thịnh vượng, với lớp vỏ vàng óng ánh như đựng trọn vẹn tài lộc. Đặt những cam quýt trên bàn nhà ngày Tết, không gian trở nên ấm áp, ngập tràn hy vọng về một năm mới đầy hứa hẹn và thành công. Cam, quýt không chỉ quyến rũ bằng hương thơm, mà còn là quả của sức sống với dưỡng chất bổ dưỡng, từ vitamin C đến caroten, mang đến sức khỏe cho mọi lứa tuổi. Cũng giống với cam quýt, nhiều người cũng đặt bưởi trên bàn thờ Thần Tài vào ngày Tết. Những quả bưởi được ưu tiên bày trong ngày vía Thần Tài là bưởi đỏ hoặc bưởi tạo hình nén vàng.

Ảnh: Loan Trần

6. Quả lựu

Quả lựu trong phong thủy được xem là biểu tượng của sự sinh sôi nảy nở và phú quý. Lựu có rất nhiều hạt, vì vậy nó tượng trưng cho sự phát triển, sinh trưởng và sự giàu có. Màu đỏ của quả lựu còn gợi lên ý nghĩa của sự thịnh vượng và may mắn. Đồng thời, lựu còn được coi là biểu tượng cho tình yêu và hôn nhân hạnh phúc bởi sự liên kết chặt chẽ giữa các hạt trong một quả lựu. Trong việc trang trí nhà cửa hoặc bày biện trên bàn thờ, quả lựu thường được dùng để cầu mong sự phát đạt và sung túc.

Chưa kể hình dáng quả lựu giống như túi tiền, đặt trên bàn thờ Thần Tài ngày đầu năm sẽ thu hút tiền bạc và sự sung túc, đủ đầy.

7. Thanh long

Thanh long, với vẻ ngoài lộng lẫy, là biểu tượng của sự thịnh vượng rực rỡ mà trong dịp Tết Nguyên đán không thể thiếu. Hình ảnh của những quả thanh long đỏ thắm tựa ngọn lửa hừng hực kiêu hãnh, phảng phất niềm tin rằng mọi điều may mắn và tươi sáng sẽ lần lượt bừng lên trong suốt một năm. Không chỉ bởi cái tên "thanh long" gợi lên sức mạnh, mà còn qua sắc đỏ rực rỡ của nó, tạo nên một điểm nhấn sinh động cho không gian bàn thờ.

Ảnh: Loan Trần

Đặt một số quả thanh long trên bàn thờ Thần Tài ngày đầu năm mới, như một lời cầu chúc phúc lành và an khang sẽ đến với gia chủ. Trong hai loại thanh long, đó là ruột trắng và ruột đỏ, ngày vía Thần Tài, chúng ta hãy chọn thanh long ruột đỏ để phù hợp hơn với không khí của mùa xuân và tô điểm cho mái ấm của mình thêm phần rạng rỡ.

Ngoài ra, người ta cũng thường đặt nải chuối hoặc quả na để thu hút sự may mắn. Mặc dù phật thủ có mùi thơm và được ưa thích để đặt trên bàn thờ nhưng vào ngày vía Thần Tài người ta thường ưa thích đặt những loại quả rực rỡ mang ý nghĩa tài lộc, còn phật thủ thường được ưa thích bày biện trên bàn thờ gia tiên và bàn thờ Phật.

Khi bày biện quả trên bàn thờ Thần Tài, người ta cũng chú ý đến việc sắp xếp sao cho hài hòa và đẹp mắt, tạo nên không gian thờ cúng trang trọng và thể hiện lòng thành kính.