7 anime Nhật Bản có kinh phí sản xuất đắt đỏ, lên đến hàng trăm tỷ VNĐ

Nền công nghiệp điện ảnh Hollywood sẵn sàng chi mạnh tay cho chi phí sản xuất các dự án phim bom tấn. Ngay cả ngành công nghiệp anime Nhật Bản cũng vậy. Đã có rất nhiều bộ phim anime được đầu tư những khoản kinh phí lớn để "chiều chuộng" người hâm mộ.



Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu 7 bộ anime có chi phí sản xuất đắt đỏ nhất mà có thể bạn chưa biết.

1. From Up on Poppy Hill

From Up on Poppy Hill được phát hành vào năm 2011. Bộ phim lấy bối cảnh thời đại chiến tranh thế giới và tập trung vào 2 đứa trẻ, Umi và Shun. Được biết, From Up on Poppy Hill đã chi khoảng gần 4 tỷ Yên Nhật (hơn 679 tỷ VNĐ) để trình làng một bộ phim với những hình ảnh đẹp mắt.

2. When Marnie Was There

Tiếp theo là anime của Studio Ghibli, When Marnie Was There. Anime này được công chiếu vào năm 2014 và được đầu tư sản xuất lên đến 1,15 tỷ Yên (gần 200 tỷ VNNĐ). Bộ phim tập trung vào câu chuyện về tình bạn rất xúc động của Anna và Marnie.

3. Space Pirate Captain Harlock

Space Pirate Captain Harlock là phiên bản làm lại của một bộ anime kinh điển có tựa tương tự do Toei Animation sản xuất. Anime này có định dạng 3D nên mang tới phần hình ảnh vô cùng mãn nhãn. Bản thân Toei Animation với tư cách là nhà sản xuất đã chi hơn 4,2 tỷ Yên (hơn 727 tỷ VNĐ) để thực hiện dự án này.

4. The Secret World of Arrietty

Bên cạnh When Marnie Was There, Studio Ghibli còn có một bộ anime khác tiêu tốn rất nhiều tiền, đó là The Secret World of Arrietty. Anime này cũng được cho là một trong những anime có doanh thu cao nhất mọi thời đại. The Secret World of Arrietty đã chi hơn 3,2 tỷ Yên (hơn 557 tỷ VNĐ) cho kinh phí sản xuất.

5. Doraemon: Stand by Me

Doraemon: Stand by Me là một dự án phim hoạt hình bùng nổ trong năm 2014. Bản thân bộ phim được lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình Doraemon nổi tiếng từ những năm 2000. Dựa trên nhiều mẩu truyện ngắn khác nhau trong manga Doraemon gốc, tác phẩm được biên tập lại thành phim hoàn chỉnh phát hành nhân dịp kỉ niệm 80 năm ngày sinh cố tác giả Fujiko F. Fujio. Để thực hiện bộ phim này, Fujiko Movie Studio đã chi khoảng gần 5 tỷ Yên (hơn 849 tỷ VNĐ).

6. The Tale of the Princess Kaguya

Một bộ phim nữa của Studio Ghibli, lần này là anime The Tale of Princess Kaguya được đầu tư kinh phí sản xuất khủng. Cụ thể là hơn 7 tỷ Yên (1 ngàn tỷ VNĐ). Bản thân bộ anime đã làm nên câu chuyện cổ tích Nhật Bản về công chúa Kaguya. Bộ phim này đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ nhiều giới khác nhau.

7. The Wind Rises

The Wind Rises là một anime có câu chuyện được lấy cảm hứng từ Jiro Horikoshi, người đã thiết kế chiếc máy bay Mitsubishi A5M cho Nhật Bản. Bản thân bộ phim cũng có chủ đề tương tự, bối cảnh được thực hiện trong Thế chiến thứ hai. Trong suốt thời gian sản xuất, bộ anime này đã tiêu tốn hơn 4,4 tỷ Yên (khoảng 750 tỷ VNĐ).