65 tuổi, sau lần hoả hoạn tôi quyết định chuyển từ chung cư tầng 22 xuống tầng 3: Có 3 ĐIỀU bất cập mà nhất định không quay lại nhà cao tầng!

Bài viết là lời chia sẻ của ông Dương Lâm, 65 tuổi, được đăng trên Toutiao (MXH Trung Quốc).

Khi mua nhà, nhiều người thích sống ở những tòa nhà cao tầng. Bởi những tòa nhà cao tầng có ánh sáng tốt, tầm nhìn rộng hơn, mang lại cảm giác thư thái, yên tĩnh. Tuy nhiên, các tòa nhà cao tầng cũng tồn tại rất nhiều vấn đề, điển hình là thang máy hỏng hóc và nguy cơ cháy nổ.

Cách đây 1 năm, vợ chồng tôi được phen "hú hồn, hú vía" khi xảy ra hoả hoạn. Chúng tôi sống ở tầng 22 của một căn chung cư, hôm đó các con đi làm, các cháu đi học. Khi 2 vợ chồng đang dọn dẹp nhà cửa, tỉa tót cây hoa ngoài ban công thì tiếng chuông báo cháy vang lên. Chúng tôi vẫn nghĩ là báo cháy giả nên có phần chủ quan, mãi đến khi thấy nhà bên cạnh hô hào, chúng tôi mới cuống cuồng di chuyển xuống dưới bằng thang bộ. Khi xuống đến tầng 4, tầng 5, khói bốc lên lưng chừng.

May mắn đó là vụ hoả hoạn nhỏ, được phát hiện và dập tắt kịp thời. Thế nhưng đây là trải nghiệm hãi hùng khó quên đối với chúng tôi. Sau đó, tôi bàn với các con bán căn hộ cao tầng để chuyển xuống tầng 3. Tôi thấy lựa chọn của mình thật đúng đắn. Dưới đây là 3 điều bất cập tôi thấy ở những căn hộ cao tầng.

(Ảnh minh hoạ)

1. Khó thoát thân khi có sự cố, đặc biệt hoả hoạn

Thang chữa cháy thông thường có thể đạt tới độ cao hơn 50 mét, tức là khoảng tầng 16 hoặc 17. Nếu đám cháy bùng phát, xét đến nhiều điều kiện khác nhau như khoảng cách, điều kiện giao thông, ùn tắc giao thông trên đường,… thì cần phải đặt câu hỏi là lính cứu hỏa sẽ mất bao lâu để đến hiện trường cứu hộ.

2. Vấn đề an toàn thang máy

Sống trong các tòa nhà cao tầng có yêu cầu cao hơn về thang máy, đặc biệt là sự an toàn khi vận hành thang máy. Chủ sở hữu cần đi thang máy lên hơn 10 tầng, 20 tầng, thậm chí 30 tầng, nếu chất lượng thang máy tại khu dân cư không đạt, hoạt động không ổn định, thường xuyên có người bị mắc kẹt sẽ để lại ấn tượng xấu cho mọi người.

Vì vậy, bạn nên chú ý về tình hình hoạt động thang máy tại nơi ở, tìm hiểu về đơn vị thực hiện bảo trì chuyên nghiệp. Ngoài ra, bạn hãy tìm hiểu xem thang máy có nguồn điện dự phòng để đảm bảo thang máy có thể hoạt động an toàn khi mất điện.

Cho dù đó là an toàn cháy nổ hay an toàn thang máy, những điều này sẽ kiểm tra rất nhiều khả năng quản lý tài sản của cộng đồng. Ví dụ, liệu các phương tiện phòng cháy chữa cháy có thể được sử dụng bình thường hay không và thang máy có được bảo trì và kiểm tra thường xuyên hay không. Khi trường hợp khẩn cấp xảy ra, việc ứng phó và cứu hộ của ban quản lý tài sản có kịp thời hay không và công việc liên quan có được thực hiện suôn sẻ hay không. Đây đều là những vấn đề cần được quan tâm hàng đầu, rất tiếc nhiều người lại chủ quan.

Vấn đề quan trọng nhất trong các tòa nhà chung cư cao tầng là an toàn cháy nổ và an toàn thang máy, xét cho cùng chúng đều liên quan đến tính mạng và an toàn tài sản của cư dân.

(Ảnh minh hoạ)

3. Thời gian chờ thang máy lâu

Vào giờ cao điểm, do tầng cao nên thang máy di chuyển giữa các tầng mất nhiều thời gian. Điều này khiến các cư dân phải chờ đợi quá lâu. Khi mua nhà, bạn hãy chú ý đến tổng số hộ gia đình trong tòa nhà và số lượng thang máy để tránh phải chờ thang máy quá lâu.

Chờ thang máy lâu cũng khiến tôi nhiều lần đưa cháu đi học trễ. Dù đã căn giờ cẩn thận nhưng đôi khi tôi vẫn bị muộn giờ học của các cháu. Có hôm thang máy tắc, tôi phải đợi đến 15 - 20 phút.

Giờ tôi và gia đình đã chuyển xuống căn hộ ở tầng 3, tôi thấy thật tuyệt vời. Trước hết là việc di chuyển tiện lợi. Tôi chỉ cần mở cửa là bước ra khỏi nhà, không cần đợi thang máy như trước. Điều này giúp tôi chăm chỉ đi tập thể dục cả sáng và chiều, không còn lười biếng như trước.

Thứ hai, căn nhà tôi mua không quá lớn, khoảng 90m2 và có một khoảng sân nhỏ phía trước cửa. tôi dùng khoảng không gian này để trồng rau và một ít hoa. Đây là nơi khiến tôi thấy dễ chịu, thoải mái nhất.

Điều khiến tôi yên tâm nhất là khi 2 vợ chồng tôi già, nếu có bệnh tật hoặc sự cố cần tới bệnh viện thì việc đi lại sẽ dễ dàng, nhanh chóng, không phải mang cáng vào thang máy. Mỗi khi nhắc đến chuyện này, các con tôi đều bật cười cho rằng tôi đang lo xa. Nhưng tôi nghĩ tôi cần có kế hoạch trước để tránh phiền toái cho mọi người xung quanh.

Theo Toutiao