630/648 ứng viên đủ tiêu chuẩn công nhận chức danh GS, PGS năm 2023

Trong hai ngày 4-5/11, Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) họp phiên họp lần thứ XII nhiệm kì 2018 - 2023 để xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2023.

Kết quả sau khi bỏ phiếu, có 630 ứng viên đủ tiêu chuẩn công nhận chức danh GS, PGS năm 2023 từ 648 ứng viên được 28 HĐGS ngành/liên ngành đề xuất.

Trong đó có 58 ứng viên đạt tiêu chuẩn công nhận chức danh GS, 572 ứng viên đạt tiêu chuẩn công nhận chức danh PGS. Như vậy tại vòng bỏ phiếu của HĐGSNN có 2 ứng viên GS và 16 ứng viên PGS không đạt tiêu chuẩn.

Năm nay, có 985 ứng viên đăng kí xét công nhận chức danh GS, PGS nhưng chỉ có 824 ứng viên nộp hồ sơ. Sau vòng xét duyệt của các HĐGS cơ sở, có 744 ứng viên được đề xuất gửi lên HĐGS ngành/liên ngành.

Sau khi HĐGS ngành/liên ngành xét duyệt có 651 ứng viên được đề xuất đạt tiêu chuẩn gửi lên HĐGSNN . Tuy nhiên, sau đó có 3 ứng viên PGS xin rút nên chỉ có 648 ứng viên. Đến vòng cuối cùng, có 18 ứng viên không đạt tiêu chuẩn.

Như vậy, so với số lượng ứng viên được HĐGS ngành/liên ngành đưa lên, tỉ lệ ứng viên đạt tiêu chuẩn công nhận GS, PGS năm nay đạt 97%; so với HĐGS cơ sở, tỉ lệ đạt gần 85%; so với số lượng ứng viên nộp hồ sơ, tỉ lệ đạt trên 76%.

Có thể xem danh sách ứng viên được HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 tại đây .