6 mẫu váy dìm dáng mà nàng thấp bé nên tránh diện

Nếu sở hữu chiều cao khiêm tốn thì bạn sẽ cần phải cẩn trọng hơn một chút trong khoản ăn mặc; bởi chỉ cần chọn sai item, mix&match thiếu khéo léo thì bạn không chỉ làm lộ nhược điểm vóc dáng mà còn khiến tổng thể cơ thể trông thấp bé hơn. Dưới đây là 6 kiểu váy dễ dìm dáng thấp bé hơn vài phần mà những nàng có chiều cao khiêm tốn nên cân nhắc khi diện.

1. Váy dáng rộng

Những mẫu váy oversized, dáng rộng mang đến nét sành điệu và phóng khoáng cho người diện. Tuy nhiên, chúng cũng rất dễ đem tới tác dụng ngược. Mẫu váy này dễ khiến vẻ ngoài trở nên luộm thuộm, và còn dìm dáng, đặc biệt là khi bạn sở hữu chiều cao khiêm tốn.

Nàng thấp bé chỉ nên diện váy có độ rộng vừa phải, không quá dài. Bên cạnh đó, các nàng nên ưu tiên cho những mẫu váy chiết eo để "ăn gian" chiều cao hiệu quả. Váy thiết kế vừa vặn, tôn eo còn tạo vẻ chỉn chu cho tổng thể trang phục, mà vẫn giúp bạn ghi điểm sành điệu.

2. Váy kẻ ngang

Thông thường, họa tiết kẻ ngang thường tạo cảm giác to ngang cho người mặc, khiến bạn trông béo hơn. Do đó dù váy kẻ ngang có dễ mặc, cá tính đến đâu đi chăng nữa thì bạn cũng nên hạn chế sự xuất hiện của những item này trong tủ đồ của mình. Thay vào đó, họa tiết kẻ sọc sẽ là một lựa chọn hợp lý hơn, chúng vừa giúp bạn nhìn cao lên, lại vẫn giữ nguyên sự cá tính của họa tiết kẻ. Bên cạnh họa tiết kẻ sọc dọc, bạn cũng có thể chọn những mẫu váy có đường may sọc dọc để mang lại hiệu quả tương tự.

3. Váy quá dài

Những mẫu váy quá dài sẽ tạo cảm giác tù túng và khiến đôi chân của bạn trông ngắn hơn, vóc dáng kém cao ráo. Nếu vẫn muốn diện váy dài thì bạn nên ưu tiên cho những mẫu váy có thiết kế tối giản, có thêm chi tiết xẻ tà để tôn dáng cao ráo hơn.

4. Váy họa tiết to

Những mẫu họa tiết quá to dễ "nuốt dáng", khiến bạn như bơi trong váy, làm lộ vóc dáng mảnh mai và nhỏ nhắn. Do đó, bạn nên tránh chọn váy có họa tiết quá to, thay vào đó, những mẫu váy có họa tiết nhẹ nhàng tinh tế hoặc trơn màu tối giản sẽ là sự lựa chọn hợp lý với những cô nàng thấp bé.

5. Váy baby doll dáng dài

Thêm 1 kiểu váy nên nằm trong black list của những nàng thấp bé, đó là váy baby doll dáng dài. Kiểu váy này sẽ khiến bạn trông nhỏ bé và thiếu chỉn chu chốn công sở. Sự thay thế hoàn hảo cho kiểu váy này chính là 1 chiếc váy trơn tối giản, có độ ôm vừa phải, chiết eo nhẹ nhàng để tôn dáng hiệu quả.

6. Váy quá cầu kỳ

Váy càng cầu kỳ về họa tiết, thiết kế thì càng khiến vóc dáng của bạn trông nhỏ thó hơn. Bởi vậy những cô nàng thông minh sẽ không bao giờ chọn diện những item quá cầu kỳ, rối mắt mà sẽ luôn ưu tiên cho những mẫu váy tinh tế, tối giản để ghi điểm tôn dáng mà vẫn thanh lịch chốn công sở.