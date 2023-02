6 đặc quyền dành riêng cho sinh viên ngành VFX - 3D - GAMES

Lựa chọn học viện MAAC làm bàn đạp để theo đuổi đam mê Kỹ xảo điện ảnh, Hoạt hình 3D và Thiết kế Game, MAACster (học viên MAAC) sẽ trải qua quá trình học tập dài 2 năm - 4 học kỳ - đi từ cơ bản đến nâng cao. Ngoài lộ trình học tập nâng cao chuyên môn, MAACster còn được tạo cơ hội để tham gia hàng loạt các hoạt động ngoại khóa mang tính ứng dụng cao.



Over Artist Shoulder

Over Artist Shoulder là lớp học được tổ chức vào mỗi cuối tuần tại học viện MAAC, được lên ý tưởng bởi anh Võ Huy Giáp - giám đốc Đào tạo Học viện MAAC. Dày dặn kinh nghiệm trong ngành, hơn ai hết anh Giáp hiểu rằng các bạn trẻ đang chập chững bước vào ngành luôn mong muốn được tận mắt chiêm ngưỡng quá trình làm việc của các Artist, đó là lý do có sự ra đời của lớp học "ngoài lề" Over Artist Shoulder.

Đứng lớp bởi anh Thanh Vinh - Giảng viên MAAC, Over Artist Shoulder cho phép học viên quan sát trực tiếp quá trình phân tích concept 2D của một nhân vật để nắm bắt kiến thức về hình khối, sau đó từng bước tạo hình nhân vật 3D thông qua ZBrush - phần mềm 3D được sử dụng phổ biến tại các studio hiện nay.

PROCLASS*

PROCLASS* là chương trình học bổng về Game được tổ chức bởi Sparx* - A Virtuos Studio dành riêng cho học viên MAAC và Arena Multimedia. Chương trình giúp học viên tìm hiểu về cách xây dựng mô hình và UV trên nền tảng Maya, làm vật liệu bằng Substance và xây dựng quy trình, kiểm soát việc kết xuất đối tượng, bối cảnh vào Unreal Engine. Có thể nói, đây là cơ hội vàng cho những ai có định hướng phát triển chuyên sâu trong 3D, Games.

Ra mắt lần đầu vào giai đoạn nửa sau năm 2022 với mảng Modeling, PROCLASS* được MAACster vô cùng yêu thích và ứng tuyển để có cơ hội được học tập và đồng hành cùng một trong những Studio Game lớn nhất nhì Việt Nam. Đặc biệt, sau 3 tháng đào tạo với PROCLASS*, một số MAACster đã xuất sắc trở thành Trainee tại Sparx* và bắt đầu chặng đường trở thành AAA Artist.

Thi đấu tại các cuộc thi quốc tế

MAAC là trung tâm đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực hậu kỳ có nguồn gốc quốc tế. Hàng năm, MAAC Global thường xuyên tổ chức các cuộc thi chuyên môn dành riêng cho Học viên MAAC trên toàn cầu. Trong năm 2022 vừa qua, MAACster đại diện cho MAAC Vietnam đã tham gia 2 cuộc thi lớn mang tầm vóc quốc tế và xuất sắc ghi tên mình trên bảng vàng của cả 2 giải đấu danh giá gồm: Giải đồng cuộc thi 100hrs Creative Marathon và giải Jury (giải thưởng do ban giám khảo bình chọn) cuộc thi 24FPS International Animation Award.

Company Tour

Có mạng lưới kết nối rộng rãi trong ngành, liên kết với nhiều studio có tiếng thuộc lĩnh vực Kỹ xảo điện ảnh, Hoạt hình 3D và Thiết kế Game, MAAC thường xuyên kết hợp với đơn vị studio để đưa học viên đi quan sát môi trường làm việc thực tế để lắng nghe chia sẻ và giải đáp thắc mắc từ Artist làm việc lâu năm.

Thời gian qua, MAAC đã hợp tác với các Studio gồm NCSOFT Vietnam Visual Studio, SPRING Production và OneUniverse VN,... tạo cơ hội để học viên nắm bắt được các kiến thức hấp dẫn và tìm hiểu thông tin ngành, tiềm năng phát triển cũng như cơ hội việc làm trong tương lai.

Talkshow chuyên ngành

Ngoài các buổi giao lưu mở rộng dành cho tất cả các bạn trẻ có định hướng theo đuổi ngành VFX - 3D - GAMES, MAAC cũng thường xuyên kết hợp với các studio để mở ra những buổi talkshow chia sẻ kiến thức ngành dành riêng cho học viên. Trong đó, Behind the Skins là một trong những talkshow được học viên yêu thích nhất.

Behind the Skins được thực hiện dựa trên sáng kiến của Riot Games – Sparx* và đồng tổ chức bởi Học viện MAAC. Bằng những chia sẻ thực tế trong quá trình sản xuất ra từng bộ trang phục cho game, các Artist đã đem lại nhiều câu chuyện "dở khóc dở cười", từ đó mở ra nhiều kiến thức quý giá cho các bạn trẻ đang theo đuổi ngành.

Loạt hoạt động vui chơi giải trí xuyên suốt năm

Học thuật có, giao lưu trải nghiệm có thì chắc chắn các hoạt động về vui chơi và giải trí cũng không thể vắng mặt. Học tập cũng cần phải xen kẽ với giải trí mới có thể mang lại hiệu suất cao. Do đó, MAAC thường xuyên tổ chức các hoạt động giải trí dành riêng cho học viên, gồm:

- Du Hè (Summer Trip)

- Thi đấu giải trí nội bộ: Trải nghiệm đấu trường Laser thực tế ảo

- Bao rạp xem các tựa phim điện ảnh hot để cùng phân tích hiệu ứng kỹ xảo, 3D.

- Chuỗi tiệc tùng trong các ngành lễ lớn: Year end Party, Christmas, Trung thu, Halloween,...

Với vô vàn hoạt động vui chơi giải trí, trải nghiệm thực tế xen lẫn các giờ học chính, MAAC tự tin có thể giúp học viên của mình rèn luyện toàn diện kỹ năng, kiến thức và tư duy để nhanh chóng trở thành một Artist chuyên nghiệp trong lĩnh vực Kỹ xảo điện ảnh, Hoạt hình 3D và Thiết kế Game.

Với sứ mệnh tạo ra một thế giới Media & Entertainment đầy mê hoặc và hấp dẫn, Học viện Kỹ xảo Điện ảnh & Hoạt hình – MAAC (Maya Academy of Advanced Cinematics) mang đến cho bạn cơ hội trải nghiệm môi trường học tập quốc tế năng động, sáng tạo; liên tục nâng cao kỹ năng, kiến thức chuyên môn qua những giờ học thực hành tương tác cùng các chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tiễn.

Hiện nay, MAAC tuyển sinh học viên với 3 chương trình đào tạo:

- Kỹ xảo điện ảnh (Visual Effects - VFX)

- Hoạt hình 3D (3D Animation)

- Thiết kế Game (Game Art & Design)