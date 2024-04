5 xu hướng quần âu hè 2024, chị em sắm ngay để phong cách công sở sành điệu hơn

Quần âu được coi là món thời trang đặc trưng trong tủ đồ công sở. Tuy nhiên, quần âu không chỉ để diện đi làm mà còn lý lưởng khi mặc xuống phố. Quần âu có sự đan xen giữa nét trẻ trung, thời thượng và vẻ thanh lịch. Nếu lựa chọn quần âu khéo léo, phong cách mùa hè của chị em sẽ được nâng tầm. Sau đây là 5 mẫu quần âu chuẩn xu hướng 2024, nếu sắm hết thì chị em sẽ yên tâm mặc đẹp suốt mùa hè.

Quần âu màu be

Quần âu màu be có sự trang nhã, dịu dàng. Thế nhưng, phiên bản quần âu này cũng không kém phần trẻ trung và hiện đại. Quần âu màu be rất dễ phối đồ. Các nàng có thể kết hợp quần âu màu be với áo mang tông màu trung tính để vẻ ngoài ghi điểm trang nhã, thanh lịch. Muốn trông nổi bật hơn, chị em nên ghim công thức quần màu be và áo màu pastel hay quần màu be kết hợp cùng áo họa tiết, áo mang màu sắc rực rỡ.

Quần âu xám

Trang phục màu xám đã thịnh hành từ mùa đông năm ngoái nhưng cho đến bây giờ, tông màu này vẫn hợp xu hướng. Các nàng có thể xây dựng phong cách mùa hè sành điệu với những chiếc quần âu mang tông màu xám. Ưu điểm của quần âu xám là sự cá tính, bụi bặm nhưng cũng không kém phần thanh lịch, trang nhã.

Quần âu màu xám có thể kết hợp với mọi mẫu áo có sẵn trong tủ đồ. Tuy nhiên, các nàng đừng chỉ giới hạn style với những mẫu áo cơ bản. Hãy làm mới phong cách mùa hè với công thức quần âu xám kết hợp cùng áo hai dây, bạn sẽ có được những outfit phóng khoáng, nổi bật và tinh tế.

Quần âu màu đen

Quần âu màu đen là món thời trang cơ bản nhất nhưng vẫn luôn dẫn đầu xu hướng. Sự đơn giản và độ chuẩn mốt vượt thời gian của quần âu màu đen giúp người mặc ghi điểm tinh tế, thanh lịch. Chị em không cần phối đồ quá cầu kỳ với quần âu màu đen. Những công thức tối giản như quần âu đen + áo thun màu trung tính hay quần âu đen + sơ mi trắng sẽ giúp chị em có được vẻ ngoài trẻ trung, sang xịn mịn trong mọi hoàn cảnh.

Quần âu màu pastel

Để trẻ hóa phong cách, chị em hãy bổ sung cho tủ đồ những chiếc quần âu màu pastel. Mẫu quần âu này rất tươi tắn, ngọt ngào nhưng vẫn có sự trang nhã. Cách diện quần âu màu pastel được ưa chuộng nhất chính là kết hợp cùng áo trắng. Công thức này giúp nhân đôi hiệu quả "hack" tuổi, đồng thời đảm bảo sự hài hòa, tinh tế cho phong cách. Chị em cũng có thể kết hợp quần âu màu pastel với một chiếc áo sơ mi hoặc áo thun xuyệt tông để style thêm mới mẻ, ấn tượng.

Quần âu trắng

Quần âu trắng gây ấn tượng ở nét nữ tính, dịu dàng. Món thời trang này phù hợp với mọi độ tuổi và mang đến hiệu quả trẻ hóa phong cách. Quần âu trắng giúp cân bằng tổng thể trang phục. Do đó, ngay cả khi kết hợp quần âu trắng với áo màu rực rỡ, chị em cũng không lo vẻ ngoài trở nên "sến sẩm". Để tôn dáng tối ưu khi diện quần âu trắng, chị em hãy ưu tiên các thiết kế có đường ly giữa, độ dài vừa phải và không quên sơ vin gọn gàng.