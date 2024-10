5 toner pad giúp da bạn trắng mịn: Đều đứng top Olive Young, da "đỏng đảnh" dùng vẫn hợp

Toner pad đang là sản phẩm chăm da rất được lòng hội mê làm đẹp nhờ có thiết kế miếng pad tiện lợi, dễ dàng dùng đắp mặt để tinh chất thẩm thấu tốt hơn. Ngoài công dụng cơ bản là làm sạch và cấp ẩm, những loại toner pad có khả năng dưỡng da trắng sáng mịn màng lại càng được chị em săn đón hơn cả.

Và nếu đang tìm dòng toner pad có khả năng đáp ứng đủ các tiêu chí trên thì có ngay 5 gương mặt sáng giá để nàng dễ tham khảo. Cả 5 món đều lành tính, nhẹ dịu, mê nhất ở khoản dưỡng trắng và giúp da mướt mịn. "Đỉnh chóp" hơn là trong danh sách này, sản phẩm nào cũng bán siêu chạy tại Olive Young và được dân Hàn khen rất nhiều!

1. Toner pad Goodal Green Tangerine Vita C



Toner pad Goodal được chiết xuất từ quýt xanh ở đảo Jeju nên chứa hàm lượng vitamin C tự nhiên cao gấp 10 lần so với những trái quýt thông thường. Không chỉ giàu dưỡng chất, vitamin C từ quýt xanh còn hỗ trợ làm mờ vết thâm và cải thiện màu da, từ đó giúp da sáng mịn và đều màu.

Thêm 1 điểm cộng của em này đó là có khả năng tẩy tế bào chết nhẹ nhàng nhờ thành phần chứa axit tự nhiên từ các loại trái cây như chanh, đường, mía, việt quất. Ai đam mê những dòng toner pad có khả năng dưỡng sáng thì không nên bỏ qua Goodal. Sản phẩm nhẹ dịu an toàn, nói không với kích ứng và thích hợp nhất với da thường, da khô.

Nơi mua: Cocolux - Giá: 475.000 VND

2. Toner pad Mediheal Vitamide Brightening Pad

Là 1 trong những sản phẩm bán chạy top đầu Olive Young, toner pad Mediheal không chỉ có tác dụng làm sạch và cấp ẩm mà còn hỗ trợ dưỡng sáng da hiệu quả. Điểm này hội mê làm đẹp rất "iu".

Miếng pad của Mediheal được làm từ sợi thuần chay và có thiết kế góc bo tròn, mang đến nhiều tiện lợi trong quá trình đắp pads lên mặt. Sản phẩm có thể sử dụng cho cả routine sáng tối, giúp tối ưu chu trình làm đẹp. Thành phần của toner Mediheal chứa nguồn vitamin dồi dào, có tác dụng chống thâm nám, cho da tươi sáng và trong trẻo hơn mỗi ngày.

Nơi mua: Lam Thảo Cosmetics - Giá sale: 429.000 VND

3. Toner pad Medicube Deep Vita C

Gu của nàng nào là dưỡng sáng và làm mịn da thì kết thân với Medicube là chuẩn bài. Nhờ thành phần giàu vitamin đậm đặc như C,Q,P nên em này có khả năng hỗ trợ làm trắng và cải thiện lão hoá cực ổn áp. Tỷ lệ AHA và BHA cũng được cân bằng hoàn hảo, giúp lỗ chân lông trở nên thông thoáng, làm sạch tế bào chết để da khoẻ và sạch. Tiếp đó là dưỡng ẩm cho da mịn màng và dưỡng sáng cho da đều màu.

Miếng pad có tính axit nhẹ, phù hợp sử dụng hàng ngày vì không gây kích ứng. Chị em muốn da ngậm nước và lúc nào cũng trong trạng thái căng khoẻ mướt mịn thì rất nên tham khảo em này.

Nơi mua: Medicube Việt Nam - Giá sale: 550.000 VND

4. Toner pad Numbuzin Vitamin Niacinamide Concentrated Pad No.5

Toner pad Numbuzin có khả năng tẩy da chết hiệu quả, giúp da sạch sâu và giảm đáng kể tình trạng thâm mụn. Sản phẩm chứa Glutathione và Tranexamic Acid là các hoạt chất an toàn có tác dụng dưỡng sáng và làm mới bề mặt da, từ đó hỗ trợ cải thiện làn da đốm nâu và thiếu sức sống.

Không chỉ là một trong những sản phẩm "must have" tại Olive Young, toner pad Numbuzin còn dễ dàng chiều lòng phái đẹp khi sở hữu bảng thành phần lành tính, dùng với da nào cũng hợp và không gây kích ứng.

Nơi mua: Son Auth - Giá: 400.000 VND

5. Toner pad Needly Daily

Dạo gần đây toner pad Needly đang "làm mưa làm gió" tại thị trường Việt, ở Hàn lại càng được ưa chuộng hơn. Bằng chứng là toner Needly được đánh giá 4.8 sao trên Olive Young, nhận về hơn 1000 nhận xét có cánh của hội làm đẹp xứ Hàn.

Về công dụng, toner pad Needly Daily hỗ trợ làm sạch và thu nhỏ lỗ chân lông để ngăn ngừa mụn ẩn. Chiết xuất cây trà tự nhiên cùng BHA 0.01% & PHA giúp tẩy tế bào chết hiệu quả, từ đó giúp da mịn màng và trắng sáng hơn. Miếng pad của Needly có kích thước to cùng lượng tinh chất dồi dào nên có khả năng che phủ vùng da rộng. Dùng mỗi ngày vừa tiết kiệm vừa đem đến nhiều hiệu quả thiết thực.