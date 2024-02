5 thói quen giúp chàng trai nhân đôi thu nhập: Quá nửa số này là những điều chúng ta đã biết nhưng không chịu làm!

Cách đây chưa lâu, trong một video kể về những thói quen đã khiến cuộc đời mình thay đổi 100%, Nam Anh - Chủ kênh TikTok @namanhsuit với hơn 39.000 người theo dõi, đã liệt kê 5 điều… vô cùng quen thuộc mà phần lớn chúng ta đều đã nghe và đã biết. Khác biệt chỉ là Nam Anh đã tuân theo chúng và thành công nhận được học bổng toàn phần của chính phủ Hà Lan, gấp đôi thu nhập trong những năm đầu đi làm.

Vậy 5 thói quen "cũ rích" mà Nam Anh đã áp dụng là gì? Thử tìm hiểu xem có phải chúng đều là những thứ chúng ta đã biết hay không nhé!

1 - Học, học nữa, học mãi

Nam Anh gọi đây là thói quen của những tỷ phú và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học, gia tăng kiến thức mỗi ngày qua các lớp đào tạo, hay đơn giản hơn là những podcast hoặc workshop miễn phí về một lĩnh vực nào đó.

Anh còn đưa ra dẫn chứng để chứng minh những người giàu tự thân trên thế giới đều có thói quen không ngừng trau dồi kiến thức. Cuộc nghiên cứu "Chân dung các triệu phú tự thân và những người thừa kế sáng giá" (The personality traits of self-made and inherited millionaires) được thực hiện bởi Bộ Khoa học Xã hội và Truyền thông (Mỹ) khẳng định: 23.000 cá nhân có tài sản trên 1 triệu Euro đều có thói quen đọc sách để dung nạp kiến thức mỗi ngày.

2 - Nói không với FOMO

Nếu bạn chưa biết: FOMO là viết tắt của cụm từ Fear Of Missing Out - Hội chứng sợ bị bỏ lỡ. Theo trải nghiệm của Nam Anh, việc để cảm giác FOMO điều khiển sẽ khiến chúng ta vừa tốn tiền để chạy theo vật chất vô nghĩa, vừa tốn thời gian cho những sự kiện không thật sự có ý nghĩa với sự phát triển của bản thân.

Nói cách khác, Nam Anh nói không với FOMO để tiết kiệm tiền bạc cho việc đầu tư, kinh doanh; đồng thời, tiết kiệm thời gian để học tập, trau dồi kiến thức.

3 - Chọn bạn mà chơi

Người ta thường bảo "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng". Thói quen chọn bạn mà chơi của Nam Anh cũng có thể hiểu theo cách đó. Nam Anh tin rằng bản thân chúng ta sẽ là trung bình cộng của 5 người chúng ta thân thiết nhất, tiếp xúc nhiều nhất.

"Bạn bè và người quen có ảnh hưởng không nhỏ tới cách chúng ta tư duy, suy nghĩ. Thậm chí, họ còn có thể tác động tới cả những thói quen và cả tâm trạng của chúng ta.

Vì thế, hãy chọn bạn mà chơi" - Nam Anh khẳng định.

4 - Kìm hãm việc thỏa mãn tức thời

Kết quả cuộc thí nghiệm nổi tiếng mang tên The Marsh Mallow Study cho thấy: Những cá nhân biết và có khả năng trì hoãn việc thỏa mãn tức thời luôn có nhiều đặc điểm của nhóm người thành công như thi đỗ vào trường top đầu, thu nhập cao và khỏe mạnh hơn nhóm người không biết và không có khả năng trì hoãn việc thỏa mãn tức thời.

Nếu bạn chưa biết: Khi bị cảm xúc thôi thúc, chúng ta có xu hướng dễ bỏ qua lợi ích lâu dài để đạt được một lợi ích tức thời nhưng ít đáng giá hơn. Đây chính là sự thỏa mãn tức thời (instant gratification), yếu tố bị coi là "kỳ đà cản mũi" năng suất làm việc cá nhân.

Chính khả năng kìm hãm việc thỏa mãn tức thời đã giúp Nam Anh tăng năng suất làm việc, từ đó được thăng chức và gấp đôi nguồn thu nhập chỉ sau vài năm đi làm.

5 - Đầu tư dài hạn

Nam Anh đã nhắc lại một lời khuyên của tỷ phú Warren Buffett khi đề cập tới chuyện đầu tư: "Cách tuyệt vời nhất để đầu tư là mua trung bình giá vào cổ phiếu quỹ".

Áp dụng lời khuyên này, Nam Anh cho biết từ mùng 1 đến mùng 7 hàng tháng, anh sẽ luôn mua DCA vàng và cổ phiếu.

"Nhiều người có thể nghĩ rằng đầu tư DCA thế này thì lấy đâu ra lãi nhưng theo kiến thức cũng như thông tin mình tìm hiểu, đầu tư chủ động mang lại khoản lãi dự kiến khoảng 11,4%; còn với đầu tư bị động (DCA), con số đó là 17,9% trong 1 năm" - Nam Anh chia sẻ.