5 thiết bị dùng xong nên rút phích cắm, nhiều người quên vẫn cắm điện 24/24

Không ít gia đình có thói quen tắt thiết bị nhưng vẫn để phích cắm trong ổ điện suốt ngày đêm. Với 5 thiết bị quen thuộc dưới đây, rút phích sau khi sử dụng không chỉ giúp hạn chế điện năng tiêu thụ không cần thiết mà còn góp phần giảm rủi ro về an toàn điện.

Nhiều người vẫn có thói quen tắt thiết bị sau khi sử dụng nhưng để nguyên phích cắm trong ổ điện, bởi cho rằng khi thiết bị không hoạt động thì sẽ không còn tiêu thụ điện. Tuy nhiên, với một số thiết bị, việc tắt bằng nút nguồn không đồng nghĩa với ngắt hoàn toàn nguồn điện. Chúng có thể tiếp tục tiêu thụ một lượng điện nhỏ để duy trì chế độ chờ, còn gọi là nguồn dự phòng hay “điện tải ma”. Đây cũng chính là thủ phạm làm tăng hóa đơn tiền điện hàng tháng của các hộ gia đình mà nhiều người không hay biết.

1. Sạc điện thoại

Thói quen sạc điện thoại xong nhưng quên rút bộ sạc khỏi ổ điện hầu như ai cũng từng mắc phải. Nhiều người cho rằng khi không còn kết nối với điện thoại, bộ sạc sẽ hoàn toàn ngừng tiêu thụ điện. Tuy nhiên, trên thực tế, bộ sạc vẫn được kết nối với nguồn điện và có thể tiếp tục tiêu thụ một lượng điện năng nhỏ. Mức tiêu thụ này thường không lớn, nhưng nếu để bộ sạc cắm liên tục trong thời gian dài, điện năng vẫn có thể cộng dồn và trở thành một khoản tiêu thụ không cần thiết.

Ảnh minh họa: Internet

Đáng lưu ý, một thói quen khác cũng khá phổ biến là sử dụng các bộ sạc kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Những sản phẩm này không chỉ có hiệu suất chuyển đổi điện năng kém hơn mà còn có thể thiếu các cơ chế bảo vệ cần thiết. Việc cắm các bộ sạc giá rẻ, chất lượng không đảm bảo trong ổ điện suốt nhiều giờ hoặc nhiều ngày vì thế có thể làm tăng nguy cơ quá nhiệt, chập điện, thậm chí cháy nổ. Vì vậy, sau khi sạc xong, người dùng nên rút bộ sạc khỏi ổ điện và ưu tiên sử dụng sản phẩm chính hãng hoặc có nguồn gốc rõ ràng.

2. Bình nóng lạnh

Thói quen không rút điện bình nóng lạnh sau khi tắm sẽ gây tiêu tốn rất nhiều điện năng và tiền điện của chúng ta. Vì một khi nhiệt độ bên trong bình nước nóng thấp hơn nhiệt độ cài đặt, máy nước nóng điện sẽ khởi động và tự động làm nóng.

Không những thế, việc quên tắt bình nóng lạnh lâu dài còn khiến bộ phận cảm ứng bị giảm độ chính xác, làm giảm tuổi thọ của bình mà còn là nguyên nhân gây rò rỉ điện, nguy hiểm tới tính mạng gia đình bạn. Tuy nhiên, thói quen này lại có rất nhiều người hay mắc phải, khiến nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra. Do đó, để đảm bảo an toàn và tiết kiệm điện cho gia đình, hãy nhớ tắt bình nóng lạnh sau khi sử dụng.

3. Điều hòa

Nhiều người dùng vẫn chưa biết rằng điều hòa vẫn tiêu tốn một lượng điện đáng kể ngay cả khi đã được tắt bằng điều khiển. Nguyên nhân là vì việc tắt máy điều hòa bằng cách này chỉ đưa thiết bị về trạng thái chờ (standby), giúp cho việc tái khởi động thiết bị được dễ dàng nhưng chúng vẫn sẽ ăn điện với sức tiêu thụ ngang một bóng đèn.

Do đó, nếu bạn không muốn tốn thêm một khoản phí ''vô nghĩa'' mỗi tháng thì mỗi khi tắt máy lạnh buộc phải tắt cả nguồn điện. Không chỉ thế, việc này còn giúp thiết bị duy trì độ bền và kéo dài tuổi thọ cho máy khi nguồn điện có sự cố.

4. Laptop để ở chế độ "ngủ"

Khi ở chế độ ngủ (Sleep), máy tính chưa thực sự được tắt hoàn toàn mà vẫn duy trì một lượng điện năng nhất định để cấp cho bộ nhớ RAM và một số bộ phận cần thiết, giúp hệ thống có thể nhanh chóng hoạt động trở lại. Bên cạnh đó, các đèn LED báo trạng thái cũng tiếp tục sử dụng điện trong thời gian máy ở chế độ này.

Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, nếu không có nhu cầu sử dụng trong thời gian dài, người dùng nên tắt máy hoàn toàn và ngắt nguồn điện thay vì để máy ở chế độ ngủ liên tục. Thói quen đơn giản này sẽ hạn chế lượng điện năng tiêu thụ không cần thiết.

5. Nồi cơm điện

Nồi cơm điện là thiết bị xuất hiện trong hầu hết các gia đình Việt, song không ít người có thói quen nấu cơm xong vẫn để nồi cắm điện trong nhiều giờ, thậm chí duy trì chế độ Keep Warm đến tận bữa ăn tiếp theo. Khi cơm đã chín và gia đình không còn nhu cầu giữ ấm, người dùng nên tắt chế độ này và rút phích cắm thay vì để nồi tiếp tục được cấp điện.

Ở chế độ Keep Warm, nồi vẫn sử dụng điện để duy trì nhiệt độ, do đó việc cắm điện trong thời gian dài sẽ khiến thiết bị tiếp tục tiêu thụ năng lượng dù không thực sự cần thiết. Rút phích cắm sau khi sử dụng không chỉ giúp tiết kiệm một phần điện năng mà còn giảm thời gian các bộ phận điện tử phải hoạt động, hạn chế nguy cơ phát sinh sự cố khi nguồn điện chập chờn, tăng áp hoặc xảy ra sét lan truyền.

(Tổng hợp)