Đại diện Thảo Cầm Viên cho biết, do nhu cầu được xem hổ kéo co của du khách rất đông, nên đơn vị quyết định tổ chức thêm một buổi kéo co nữa trong dịp Tết Nguyên đán, sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 18/2 (nhằm mùng 9 Tết).