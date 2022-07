8 sai lầm phổ biến khiến ngôi nhà của bạn trông nhỏ và chật chội trông thấy

Sẽ có những thủ thuật và mẹo thông minh để bạn áp dụng trong ngôi nhà để làm cho nó trông rộng rãi hơn. Thế nhưng thay vì áp dụng những mẹo thông minh đó thì nhiều người lại có chiều hướng ngược lại, biến không gian trở nên chật chội và bí bách hơn.

Dưới đây, chuyên gia thiết kế nội thất và nhà thiết kế cho không gian sống Georgina Burnett, người đã xuất hiện trên This Morning và vlog cho The Home Genie sẽ chia sẻ các mẹo phù hợp với túi tiền của nhiều gia đình để tạo ảo giác về không gian rộng lớn hơn so với diện tích thật, và cả những sai lầm mà bạn không nên mắc phải.

Chuyên gia nội thất Georgina Burnett tiết lộ những sai lầm khiến ngôi nhà của bạn trông nhỏ hơn.

1. Tham quá nhiều đồ

Một trong những lý do chính khiến căn phòng của bạn dù rộng nhưng vẫn trông bị nhỏ là vì nó quá lộn xộn. Khi mắt bạn phải tập trung quá nhiều thì sẽ tự động cảm thấy khó chịu. Vì vậy, điều đầu tiên bạn có thể làm để tạo cảm giác rộng rãi hơn cho không gian là loại bỏ một số thứ không cần dùng tới. Hãy tự hỏi bản thân về món đồ đó, xem có thực sự cần dùng nó hay không. Điều quan trọng là bạn cần cân đối giữa việc sử dụng các phụ kiện nhưng không tạo cảm giác bừa bộn.

2. Cân nhắc khi lựa chọn đồ nội thất cho không gian

Mặc dù vấn đề bạn gặp phải là cần không gian lưu trữ nhưng phải đảm bảo rằng giải pháp mình áp dụng không trở thành một phần của vấn đề chật chội. Nếu sử dụng những món đồ nội thất quá lớn sẽ khiến căn phòng trông bức bối hơn. Mặt khác, nếu dùng các món đồ nội thất quá nhỏ nó sẽ làm cho căn phòng trông bị hỗn loạn hơn. Khi muốn mua một món đồ nội thất nào bạn cũng phải cân nhắc về việc nó có phù hợp với không gian sống của mình hay không.

3. Chú ý đến hình dạng của món đồ nội thất

Sử dụng những món đồ nội thất có các đường và góc nhô ra sẽ khiến căn phòng chật chội hơn. Thay vào đó, bạn chọn những món đồ nội thất có hình dạng cong sẽ tạo ra ảo giác về sự rộng rãi. Hãy chú ý thêm đến nơi bạn đặt đồ đạc. Tìm cách để đường đi lại được thoáng và rộng nhất. Nếu có bất cứ thứ gì lấn chiếm lối đi sẽ khiến căn phòng có cảm giác chật chội, bạn nên chuyển đến vị trí khác phù hợp hơn.

4. Sàn và thảm nên tiết chế để bớt luộm thuộm

Hoa văn và màu sắc của sàn nhà cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo sự rộng rãi hơn cho ngôi nhà. Nếu bạn dùng lát ván sàn hãy để hướng chạy theo chiều dài thay vì chiều rộng của căn phòng. Ngoài ra cũng không nên làm nổi bật tấm thảm quá mức. Hãy chọn màu thảm tương tự với màu sàn nhà và không có hoa văn. Những tấm thảm kích thước nhỏ là điều tuyệt đối không nên sử dụng vì chỉ khiến căn phòng có cảm giác như 1 đống hỗn độn.

5. Hạn chế sử dụng các màu tối

Màu sắc của bàn ghế cũng tạo nên sự khác biệt. Nếu tường có cùng màu với nền của căn phòng sẽ có cảm giác rộng rãi hơn. Thật dễ dàng để đạt được điều này bằng cách sử dụng màu sơn giống nhau.

6. Tìm cá tính cho căn phòng của bạn

Hãy tìm ra chủ đề bạn muốn thực hiện cho căn phòng của mình. Đây là bước mà rất nhiều người bỏ qua khi sắp xếp nội thất cho nơi ở và nó dẫn đến việc các vật dụng tranh nhau làm spotlight làm cho căn phòng như bị xáo trộn.

Nếu bạn nghĩ về chủ đề cho từng phòng, để dẫn tới 1 chủ đề lớn thì sẽ thấy sự gắn kết với nhau tốt hơn. Nếu bạn muốn tạo cảm giác căn phòng rộng hơn, hãy sơn mọi thứ cùng một tông màu và thêm màu nhấn bằng các phụ kiện được đặt một cách hợp lý, để không quá nhạt nhẽo.

7. Công thức bí mật

Nếu bạn muốn căn phòng có cảm giác rộng rãi hơn, hãy sử dụng công thức 60-30-10. Phần lớn nhất 60% sẽ là màu nền trung tính, thường là tường và sàn. 30% là màu phụ mạnh hơn một chút tôn lên lớp nền. Sau đó, màu nhấn hoặc màu nổi của bạn chiếm 10% và được phân bổ đều khắp căn phòng.

8. Sắp xếp gương đúng chỗ để đạt hiệu quả

Tất cả chúng ta đều biết rằng gương có thể làm cho căn phòng có cảm giác rộng hơn, nhưng nếu bạn trót đặt chúng ở những góc nhà hoặc xa ánh sáng thì hiệu quả lại ngược lại hoàn toàn. Cũng giống như bạn muốn dọn dẹp đồ đạc, bạn cũng cần phải làm như vậy với phong cách trang trí của mình nếu muốn có cảm giác rộng hơn.

Theo thesun

https://kenh14.vn/5-sai-lam-pho-bien-khien-ngoi-nha-cua-ban-trong-nho-va-chat-choi-trong-thay-20220711133959792.chn