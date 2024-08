Trong những năm gần đây, TikTok đã trở thành một xu hướng mới trong việc xem phim truyền hình và số lượt xem đã trở thành thước đo một chỉ số quan trọng về mức độ phổ biến của một bộ phim truyền hình. Chúng ta hãy cùng điểm qua Top 5 bộ phim Hoa ngữ có lượt xem cao nhất Tiktok 2024 để xem bộ phim nào đã thu hút được người hâm mộ thành công.

1. Mặc Vũ Vân Gian: 1,365 tỷ

Mặc Vũ Vân Gian đã và đang lấn át tất cả các đối thủ cạnh tranh để trở thành tác phẩm hot nhất và được yêu thích nhất màn ảnh Hoa ngữ. Mặc Vũ Vân Gian hội tụ đủ các yếu tố gia đấu, quyền đấu, trả thù tạo nên một câu chuyện ngôn tình xuất sắc thay vì quá sa đà vào các tình tiết yêu đương quá nhiều gây nhàm chán.

Mặc Vũ Vân Gian từng là dự án không được đánh giá cao, lúc khởi quay không được nhiều kênh truyền thông chú ý, khi bắt đầu chiếu cũng không được đặt nhiều kỳ vọng. Vu Chính cũng từng nói bộ phim không được đánh giá cao nên không thu hút nhiều đầu tư. Phim đã có lúc không nhận được bất kỳ quảng cáo nào ở những tập đầu. Nhưng nhờ vào nội dung đầy hấp dẫn, dàn diễn viên với diễn xuất thu hút, Mặc Vũ Vân Gian đã có một cú lội ngược dòng ngoạn mục, leo lên vị trí dẫn đầu và mang về hàng loạt kỷ lục về lượt xem.

Chỉ số Vlinkage (cao nhất) của phim/ nhân vật Tiết Phương Phi/ nhân vật Tiêu Hoành: 89.58/9.01/9.08. Nhiệt độ trên nền tảng YOUKU: Phá 1 vạn trong 23 ngày liên tiếp. Bộ phim cũng gặt hái được vị trí Top 1 Quảng cáo YOUKU 2024 tại thời điểm phát sóng với 43 thương hiệu, 144 quảng cáo và tổng thời lượng 2351 giây. Bộ phim còn “cá kiếm” bản quyền ở các nền tảng khác như Netflix. Thành công của Mặc Vũ Vân Gian là một minh chứng rõ ràng cho thấy: chất lượng mới là yếu tố quyết định sự thành bại của một bộ phim.

2. Dữ Phượng Hành: 953 triệu

Dữ Phượng Hành - bộ phim đánh dấu sự tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau Sở Kiều Truyện ngay khi vừa lên sóng đã liên tục thiết lập những kỷ lục mới trên nền tảng, phim nhận được nhiều lời khen của khán giả.

Trước khi lên sóng, việc Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đảm nhận vai chính trong Dữ Phượng Hành đã gây ra không ít tranh cãi. So với dàn diễn viên trẻ trung, sở hữu vẻ đẹp tươi mới của thế hệ 9x, cặp đôi này bị cho là đã “quá lứa” và không phù hợp với hình tượng tiên hiệp. Khán giả còn cho rằng Dữ Phượng Hành là câu chuyện tình yêu lứa tuổi trung niên. Tuy nhiên, với diễn xuất dày dạn kinh nghiệm, khí chất cuốn hút và sự tương đồng đáng ngạc nhiên với nguyên tác, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã chứng minh rằng tuổi tác không phải là tất cả, và sự lựa chọn của nhà sản xuất là hoàn toàn chính xác.

Đáng nói, sau khi bộ phim lên sóng, hàng loạt khán giả bất mãn ban đầu dần quay xe và hoàn toàn bị thuyết phục. Theo Kuyun thống kê, rating thời điểm cao nhất (giây) là 0,7625%, tạm thời xếp top 1 trong rating thời điểm của khung giờ vàng đài Hồ Nam năm 2024. Phá kỷ lục nhanh nhất cán các mốc nhiệt độ 25.000, 26.000, 27.000, 28.000 trên Tencent Video sau 26 phút, 60 phút, 97 phút, 146 phút. Dẫu vậy, tác phẩm đánh dấu màn tái hợp giữa Triệu Lệ Dĩnh - Lâm Canh Tân vẫn phải "cúi đầu" trước Mặc Vũ Vân Gian.

3. Thần Ẩn ( cuối năm 2023): 874 triệu

Thần Ẩn được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh, là phần tiếp theo của Thiên Cổ Quyết Trần, dự án do Châu Đông Vũ và Hứa Khải đóng chính trước đó. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu trải qua nhiều kiếp của con trai của Thượng Cổ và Bạch Quyết là Nguyên Khải (Vương An Vũ) và A Âm (Triệu Lộ Tư). Thần Ẩn là phim của Trung Quốc có mức đầu tư kinh phí khủng cũng là bộ phim đánh dấu lần đầu hợp tác giữa Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ. Trước thềm lên sóng, Thần ẩn đã đạt 6 triệu hẹn xem trước trên Tencent Video. Ngay sau ra mắt, Thần ẩn đã phá mốc 20.000 nhiệt độ trên nền tảng Tencent.

Chưa đầy 3 tiếng sau khi phát sóng, nhiệt độ của Thần Ẩn đã phá 23.000 trên nền tảng phát sóng. Chỉ số nhân vật A Âm do Triệu Lộ Tư thủ vai đã phá 9.0 ngay trong ngày đầu tiên. Qua đó, phần nào cho thấy khán giả dành cho Thần ẩn sự quan tâm tương đối lớn. Ngoài ra, những tập cuối phim Thần Ẩn cũng có nhiều thành tích khả quan: Bộ phim vượt mốc 28.000 điểm nhiệt trên Tencent vào ngày 2.1. Đặc biệt, theo truyền thông Trung Quốc, nhờ đóng Thần Ẩn, mỹ nhân họ Triệu thu về thêm hơn 100.000 fan hâm mộ trên mạng xã hội và xếp top đầu những ngôi sao tăng lượng người hâm mộ mạnh nhất khi tham gia một dự án truyền hình.

4. Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao: 826 triệu

Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao chuyển thể từ tiểu thuyết Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người của tác giả Cửu Nguyệt Hi, cũng chính là "mẹ đẻ" của nguyên tác Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi (Dương Dương - Vương Sở Nhiên đóng chính). Thế nên, khi biết Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao chuẩn bị lên sóng, có người còn dự đoán Đàm Tùng Vận – Hứa Khải sẽ “ngã ngựa” như Dương Dương và Vương Sở Nhiên trước đây.

Khi Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao phát sóng chính thức, bộ phim được xác nhận vượt Trường Tương Tư 2 (Dương Tử đóng) đang là đối thủ đáng gờm nhất chiếu cùng thời điểm. Truyền thông Hoa ngữ đưa tin, rating CVB (tỉ suất người xem chính thức) của phim Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao sao đạt trung bình 0,534%/tập. Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao không phải dự án có kịch bản quá tốt, thậm chí còn nhiều lần bị netizen chỉ ra những điểm bất hợp lý trong tình tiết nhưng điều thu hút khán giả nhất nằm ở tương tác couple cực đỉnh của mỹ nhân họ Đàm cùng nam thần Cbiz Hứa Khải.

Theo tài khoản Weibo chính thức của Giải trí Tencent mới đây, Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao đã được nền tảng này chứng nhận là tác phẩm đột phá mùa hè 2024, với sức ảnh hưởng lớn (xếp top 3 phim có nhiệt độ cao nhất tháng 7 - 18,448 điểm). Trong bài viết khen ngợi Em Đẹp Hơn Cả Ánh Sao, Giải trí Tencent còn nhận xét dự án đánh dấu màn hợp tác giữa Đàm Tùng Vận - Hứa Khải là hắc mã của năm.

5. Đừng Rung Động Vì Anh: 758 triệu

Bộ phim tình cảm lãng mạn Đừng Rung Động Vì Anh ghi điểm với nhiều khán giả bởi cặp đôi diễn viên chính Lâm Nhất - Châu Dã rất đẹp đôi trong một chuyện tình trái ngang và siêu hài, nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Trong phim Đừng Rung Động Vì Anh, cặp đôi diễn viên chính Lâm Nhất và Châu Dã được nhận xét là có ngoại hình nổi bật, trẻ trung, khi mỗi người đều rất độc lập và tự tin trong lĩnh vực của mình.

Tuy vẫn có một số điểm trừ như công ty game còn khá “ảo”, yếu tố nghề nghiệp vẫn chưa được đào sâu lắm, nhưng nhìn chung Đừng Rung Động Vì Anh đã có một khởi đầu khá suôn sẻ. Phim trẻ trung, dễ chịu, khá cuốn hút và giải trí, Đừng Rung Động Vì Anh đạt 6.2 điểm Douban cùng loạt thành tấn tượng: Top 1 Vlinkage phim chiếu mạng với 82.76 điểm nhiệt, hai nhân vật Nhạc Thiên Linh và Cố Tầm đều dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số nhân vật, Vân Hợp đạt 20,37 triệu theo số liệu tại thời điểm phát sóng phim.