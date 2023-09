5 mẫu túi xách trendy có thiết kế vừa xinh vừa lạ, chị em nên sắm để làm phong phú tủ đồ

Túi xách là phụ kiện không thể thiếu trong tủ đồ bởi chúng sẽ giúp chị em thăng hạng phong cách đáng kể. Dù nàng diện váy áo sành điệu cỡ nào thì khi thiếu vắng sự xuất hiện của túi xách, tổng thể outfit vẫn khó có thể đẹp toàn diện. Để tự tin mặc đẹp mỗi ngày, dưới đây là 5 chiếc túi xách sang-xịn-mịn mà nàng nên chi tiền sở hữu.

Đầu tiên là mẫu túi Charis Bag - đây đích thị là thiết kế mà nhiều chị em đang tìm kiếm. Không chỉ nổi bật với dáng trăng khuyết đẹp mắt, item này còn ghi điểm ấn tượng khi sở hữu phần dây túi độc đáo: 1 nửa là dây da, nửa còn lại là dây xích. Thêm nữa, nàng hoàn toàn có thể tháo rời phần dây xích để đeo túi theo phong cách kẹp nách hoặc cầm tay. Chỉ cần bỏ ra 430.000 đồng là chị em có thể rinh được mẫu túi xịn xò và tiện lợi, tha hồ biến tấu nhiều cách mix&match để đổi mới mỗi ngày.

Nơi mua: Shopee Giá sale: 430.000 VND

Nếu nghĩ rằng túi xách "kém điệu" hơn váy áo thì đó là do nàng chưa biết đến mẫu Chow Bag xinh xắn này. Túi có thiết kế xách tay nhỏ gọn, nàng yên tâm đựng vừa các đồ dùng cơ bản như điện thoại, tai nghe, son môi,... Không dừng lại ở đó, điểm độc đáo của túi còn nằm ở chiếc nơ bản to đi kèm. Sự kết hợp giữa túi be và nơ đen mang đến cảm giác vô cùng thanh lịch và hài hoà. Với mức giá lý tưởng chỉ 390.000 đồng, chị em rất nên đầu tư để sở hữu chiếc túi Chow Bag độc đáo, lạ mắt.

Nơi mua: Shopee Giá sale: 390.000 VND

Túi vỏ sò là kiểu dáng trendy được nhiều chị em ưa chuộng. Túi có 2 thiết kế dây ngắn - dây dài, tùy vào sở thích đeo vai và đeo chéo mà nàng có thể chọn được item đúng ý. Túi có phần dây tua rua siêu xinh và lạ mắt, chất liệu da Cleo vừa bền đẹp vừa dễ lau chùi. Nếu "lọt hố" item xinh yêu này thì nàng mau tranh thủ sắm ngay vì "ẻm" đang được giảm 15% hời cực hời. Bỏ lỡ cơ hội săn sale hôm nay đảm bảo nàng sẽ tiếc hùi hụi.

Nơi mua: Shopee Giá sale: 580.000 VND - 630.000 VND

Giới thiệu cho chị em chiếc túi hình lục giác với 2 phiên bản màu trắng - đen thanh lịch và trang nhã. Nhờ sở hữu thiết kế đơn giản, không cầu kỳ nên em này có khả năng phối đồ linh hoạt, hợp cạ với mọi kiểu trang phục từ style dạo phố cho đến thời trang công sở. Bên trong túi có 1 ngăn lớn chính, 1 ngăn đựng thẻ và 1 túi nhỏ bên trong, thiết kế tiện lợi này giúp chị em tha hồ đựng nhiều đồ đạc thiết yếu.

Nơi mua: Gipsy Giá: 580.000 VND

Nếu đang tìm kiếm mẫu túi xách "độc lạ Bình Dương" thì nàng nên quẹo lựa để tham khảo item dưới đây. Túi được làm từ chất liệu nhung lụa và chần bông, phần bèo nhún xung quanh làm nổi bật nét năng động và tiện ích của thiết kế. Túi có dáng mini với nhiều màu sắc bắt mắt và trendy, chị em nên tậu về tủ đồ để tha hồ mix&match đa dạng phong cách.

Nơi mua: luuvietanh Giá: 650.000 VND