5 mẫu quần âu đang thịnh hành, nên sắm để mặc đẹp mỗi ngày

Dù tủ đồ thời trang công sở của chị em đa dạng tới đâu, quần âu vẫn là thiết kế không thể vắng mặt. Quần âu giúp nàng công sở dễ dàng tạo nên các set trang phục thanh lịch, hiện đại và không kém phần sành điệu. Khi đi mua sắm, chị em sẽ bắt gặp rất nhiều kiểu quần âu khác nhau. Và để chắc chắn có được vẻ ngoài chuẩn mốt, nàng công sở hãy tham khảo 5 mẫu quần âu đang thịnh hành sau đây:

Quần âu màu đen

Quần âu màu đen là món thời trang hết sức quen thuộc với chị em. Tuy nhiên, kiểu quần này không bao giờ lỗi mốt và có xu hướng phủ sóng nhiều hơn trong mùa hè năm nay. Ưu điểm của quần âu màu đen là sự trang nhã và thanh lịch. Kiểu quần này rất dễ phối đồ. Bạn có thể kết hợp quần âu màu đen cùng áo sơ mi trắng, áo blouse tay bồng hoặc áo thun màu trung tính…, để tạo nên tổng thể trang phục đẹp mắt. Bên cạnh sự nhã nhặn, quần âu màu đen còn gây ấn tượng ở nét phóng khoáng, thời thượng, đặc biệt là khi bạn chọn phiên bản ống rộng.

Quần âu màu be

Được ưa chuộng không kém quần âu màu đen chính là phiên bản quần âu mang tông màu be. Món thời trang này có tác dụng "thắp sáng" cả tổng thể set đồ, từ đó vẻ ngoài của người diện thêm phần trẻ trung. Có nhiều cách để chị em diện quần âu màu be. Tuy nhiên, muốn ghi điểm tinh tế, hãy kết hợp quần âu màu be cùng với những kiểu áo như áo trắng, áo đen, hoặc áo màu pastel. Cách phối đồ này tạo nên bộ trang phục hài hòa, nhưng vẫn đảm bảo sự trẻ trung cho người diện. Không chỉ lý tưởng để mặc tới công sở, quần âu màu be còn giúp bạn ghi điểm sành điệu khi diện đi dạo phố.

Quần âu màu xám

Quần âu màu xám cũng là món thời trang rất được yêu thích trong mùa hè năm nay. Kiểu quần này có sự đan xen giữa nét cá tính và thanh lịch. Các quý cô sành điệu thường kết hợp quần âu màu xám với áo sáng màu, để có được bộ trang phục trang nhã, tinh tế. Chị em nên ưu tiên quần âu màu xám có đường ly giữa. Thiết kế này cho hiệu quả tôn dáng tốt, đồng thời tạo sự chỉn chu cho tổng thể trang phục. Các mẫu giày phù hợp với quần âu màu xám bao gồm sneaker trắng, sandal quai mảnh hoặc giày cao gót mũi nhọn.

Quần âu vải thô

Trong những ngày hè nắng nóng đỉnh điểm, các nàng hãy chọn diện quần âu có chất liệu vải thô. Mẫu quần này mang đến cảm giác nhẹ nhàng và mát mẻ. Quần âu vải thô gây ấn tượng ở nét phóng khoáng, nên giúp trẻ hóa phong cách rất hiệu quả. Không khó để mặc đẹp với quần vải thô. Bạn chỉ cần kết hợp mẫu quần này với áo sơ mi trắng, là đã hoàn thiện được tổng thể trang phục sành điệu, trẻ trung. Muốn vẻ ngoài thêm nổi bật, bạn hãy thử mix quần âu vải thô với áo thun trắng và khoác ngoài áo blazer cộc tay. Cách phối đồ này có sự cá tính nhưng cũng không kém phần thanh lịch.

Quần âu màu pastel

Không thể quên nói đến quần âu màu pastel khi nói tới các thiết kế quần âu nổi bật trong mùa hè 2023. Mẫu quần này được yêu thích bởi nét nữ tính, ngọt ngào. Sự xuất hiện của quần âu màu pastel sẽ giúp set trang phục của chị em thêm nổi bật, nhưng vẫn có nét trang nhã và thanh lịch. Bạn có thể kết hợp quần âu màu pastel với nhiều kiểu áo. Tuy nhiên, sang xịn mịn nhất chính là công thức quần âu màu pastel kết hợp với áo trắng. Cuối cùng, bạn nên chọn giày dép và túi xách mang tông màu trung tính, để đảm bảo sự hài hòa, tinh tế cho tổng thể trang phục.

Ảnh: Sưu tầm