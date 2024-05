5 mẫu chân váy ngắn trẻ trung mà vẫn tinh tế dành cho tuổi ngoài 40

Mùa hè chính là khoảng thời gian lý tưởng để diện các món đồ ngắn, chẳng hạn như chân váy mini. Kiểu chân váy này ghi điểm ở sự trẻ trung và ngọt ngào. Ngoài ra, chân váy ngắn còn có công dụng tôn dáng cao ráo, thanh thoát.

Chân váy ngắn không hề giới hạn tuổi tác người diện. Tuy nhiên, để có được vẻ ngoài vừa trẻ trung, năng động, vừa sang trọng, quý cô trên 40 tuổi nên mua sắm chân váy ngắn một cách có chọn lọc. Sau đây là 5 mẫu chân váy ngắn ngọt ngào nhưng vẫn tinh tế, phù hợp với phụ nữ trên 40 tuổi.

Chân váy ngắn màu be

Thời trang mùa hè không thể thiếu đi gam màu be. Tông màu này có sự dịu dàng, trang nhã nhưng vẫn "hack" tuổi rất hiệu quả. Một trong những món đồ màu be đáng sắm chính là chân váy ngắn. Sự xuất hiện của chân váy ngắn màu be giúp vẻ ngoài thêm trẻ trung, rạng rỡ.

Các nàng có thể kết hợp chân váy ngắn màu be với nhiều mẫu áo có sẵn trong tủ đồ, chẳng hạn như áo blouse trắng, áo dệt kim. Các set chân váy ngắn mang tông màu be và trắng làm chủ đạo sẽ đảm bảo nét tinh tế, dịu dàng cho người diện.

Chân váy ngắn màu đen

Dù tủ đồ của chị em đa dạng đến đâu, chân váy màu đen vẫn là item không nên bỏ qua. So với chân váy đen dáng dài, phiên bản chân váy ngắn trẻ trung và ngọt ngào hơn. Các quý cô cũng chưa cần phối đồ cầu kỳ với chân váy ngắn màu đen.

Các công thức đơn giản như chân váy ngắn màu đen và áo dệt kim, chân váy ngắn màu đen và áo voan sẽ giúp quý cô trên 40 tuổi có vẻ ngoài nữ tính, sang xịn mịn trong tích tắc. Để hoàn thiện các set chân váy ngắn màu đen tôn dáng tối ưu, các quý cô nên đi sandal quai ngang, giày cao gót mũi nhọn hoặc giày mule.

Chân váy ngắn màu trắng

Các mẫu chân váy trắng đang phủ sóng trong mùa hè năm nay. Thay vì chỉ giới hạn phong cách với chân váy dài, các quý cô hãy bổ sung chân váy ngắn màu trắng cho tủ đồ. Chân váy ngắn màu trắng ghi điểm ở sự trẻ trung, ngọt ngào. Bên cạnh đó, thiết kế này còn là "chìa khóa" cho vẻ ngoài tinh tế, dịu dàng.

Chân váy ngắn màu trắng có thể kết hợp ăn ý với mọi mẫu áo có sẵn trong tủ đồ. Tuy nhiên, muốn nhân đôi sự trẻ trung và ngọt ngào, chị em nên phối chân váy ngắn màu trắng với áo màu pastel.

Chân váy ngắn xếp vạt

Thiết kế chân váy xếp vạt tạo điểm nhấn nổi bật cho outfit. Mẫu chân váy này còn có nét sang trọng và tinh tế. Có nhiều cách diện chân váy xếp vạt sành điệu từ dạo phố tới đi du lịch, chẳng hạn như kết hợp cùng áo phông, áo hai dây hoặc áo blouse nữ tính, yêu kiều. Dù chân váy ngắn tôn dáng hiệu quả nhưng chị em vẫn nên sơ vin để "hack" chiều cao tối ưu, đồng thời nâng tầm vẻ sang xịn mịn cho outfit.

Bên cạnh chân váy xếp vạt màu đen trang nhã, chị em đừng bỏ qua các phiên bản chân váy xếp vạt màu xám sang trọng, màu pastel ngọt ngào hoặc chân váy phủ họa tiết nổi bật.

Chân váy ngắn pastel

Chân váy ngắn pastel có thể trở thành "bảo bối" trẻ hóa phong cách cho quý cô trên 40 tuổi. Dù "hack" tuổi rất hiệu quả, chân váy ngắn pastel vẫn có nét dịu dàng, trang nhã. Chị em nên kết hợp chân váy ngắn màu pastel với áo trắng, áo màu be hoặc áo ghi xám để tạo nên bộ trang phục hài hòa, sang xịn mịn.

Túi xách và giày dép kết hợp với set chân váy ngắn pastel cũng nên là những phiên bản màu trung tính nhằm giữ nguyên nét tinh tế, trang nhã của tổng thể bộ cánh.

Ảnh: Sưu tầm