5 lý do vì sao nên trồng một cây trầu bà trong nhà

Trầu bà là một trong những loại cây cảnh “dễ tính”, vừa đẹp mắt vừa không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc.

Trầu bà là một trong những loại cây cảnh quen thuộc trong nhiều gia đình nhờ vẻ ngoài xanh mướt, dễ chăm sóc và có khả năng thích nghi với nhiều điều kiện sống. Không cần diện tích quá lớn hay công chăm sóc cầu kỳ, một chậu trầu bà đặt trong phòng khách, phòng ngủ, ban công hay góc làm việc đều có thể giúp không gian trở nên sinh động hơn. Không chỉ có giá trị trang trí, trầu bà còn có một số đặc điểm khiến loại cây này được nhiều người lựa chọn để trồng trong nhà.

1. Tạo thêm mảng xanh cho không gian sống

Lý do dễ nhận thấy nhất khi trồng trầu bà trong nhà chính là khả năng làm mềm không gian bằng màu xanh tự nhiên. Những chiếc lá có hình dáng đẹp, màu xanh bắt mắt giúp các căn phòng vốn có nhiều đồ nội thất, thiết bị điện tử hoặc sử dụng gam màu trung tính trở nên sinh động hơn. Trầu bà cũng khá linh hoạt về cách bài trí. Gia chủ có thể đặt một chậu cây nhỏ trên bàn làm việc, kệ tủ hoặc giá sách; với những giống có thân và dây leo dài, có thể bố trí trên kệ cao để phần lá rủ xuống tự nhiên. Nhờ đó, chỉ với một chậu cây, những góc nhà đơn điệu cũng có thể trở nên mềm mại và có sức sống hơn.

2. Không cần quá nhiều công chăm sóc

Nếu yêu thích cây xanh nhưng không có nhiều thời gian chăm sóc, trầu bà là lựa chọn khá phù hợp. Đây là loại cây tương đối dễ trồng, có khả năng thích nghi với môi trường trong nhà và không đòi hỏi người trồng phải chăm sóc quá cầu kỳ. Trầu bà thường phát triển tốt trong ánh sáng gián tiếp hoặc ánh sáng tán xạ, vì vậy có thể đặt gần cửa sổ, ban công có mái che hoặc những vị trí có ánh sáng vừa phải. Khi trồng trong nhà, cần tránh để cây dưới ánh nắng gay gắt trong thời gian dài vì có thể khiến lá bị cháy. Việc tưới nước cũng không cần quá thường xuyên. Chỉ nên tưới khi lớp đất phía trên đã khô, tránh để đất liên tục sũng nước vì dễ ảnh hưởng đến bộ rễ.

3. Có thể trồng theo nhiều cách khác nhau

Một điểm cộng khác của trầu bà là khả năng thích nghi với nhiều kiểu trồng. Ngoài trồng trong đất, một số giống trầu bà còn có thể được trồng thủy sinh, tạo nên vẻ đẹp khá khác biệt. Với cách trồng trong nước, gia chủ có thể sử dụng những chiếc bình thủy tinh trong suốt để vừa ngắm phần lá xanh vừa quan sát bộ rễ. Cách bài trí này đặc biệt phù hợp với bàn làm việc, kệ phòng khách hoặc những không gian có diện tích nhỏ. Nếu trồng trong đất, có thể lựa chọn chậu có kích thước phù hợp và đặt cây ở những vị trí cao để dây leo rủ xuống, tạo hiệu ứng trang trí tự nhiên.

4. Phù hợp với nhiều phong cách nội thất

Không phải loại cây nào cũng dễ kết hợp với mọi kiểu không gian, nhưng trầu bà lại khá linh hoạt. Màu xanh của lá có thể kết hợp hài hòa với nhiều gam màu và chất liệu nội thất, từ gỗ, đá, kính đến kim loại. Trong căn nhà theo phong cách tối giản, một chậu trầu bà có thể trở thành điểm nhấn giúp không gian bớt lạnh và đơn điệu. Với những căn phòng mang phong cách nhiệt đới, cây lại càng dễ hòa vào tổng thể. Ngay cả những không gian hiện đại, trầu bà vẫn có thể được sử dụng như một chi tiết trang trí tự nhiên.

5. Có thể góp phần cải thiện chất lượng không gian trong nhà

Trầu bà thường được nhắc đến trong các danh sách cây xanh phù hợp để trồng trong nhà nhờ khả năng hấp thụ một số hợp chất trong không khí trong điều kiện thí nghiệm. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng chỉ cần đặt một vài chậu trầu bà là có thể thay thế việc thông gió hoặc các thiết bị lọc không khí. Giá trị thực tế dễ nhận thấy hơn vẫn là việc cây xanh góp phần tạo cảm giác dễ chịu, gần gũi với thiên nhiên và giúp không gian sống có thêm màu xanh. Khi kết hợp với việc mở cửa thông thoáng, vệ sinh nhà cửa thường xuyên và kiểm soát nguồn gây ô nhiễm, cây xanh có thể trở thành một phần thú vị trong cách xây dựng không gian sống thoải mái.

Lưu ý khi trồng trầu bà trong nhà

Dù dễ chăm sóc, trầu bà vẫn cần được đặt ở vị trí phù hợp. Không nên để cây dưới nắng gắt hoặc tưới quá nhiều nước. Nếu trồng thủy sinh, cần thay nước định kỳ và vệ sinh bình để hạn chế tình trạng nước bị đục, có mùi. Đặc biệt, trầu bà có chứa các tinh thể calcium oxalate không hòa tan, vì vậy nếu gia đình có trẻ nhỏ hoặc thú cưng, nên đặt cây ở vị trí ngoài tầm với và tránh để chúng nhai hoặc ăn lá.